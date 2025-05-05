Tекст: Ольга Иванова

Читатели Daily Mail активно обсуждали статью, в которой одной из причин массового отключения электричества в Испании и Португалии назвали использование Россией секретного электромагнитного оружия. Комментаторы отнеслись к этой версии с иронией и недоверием, высмеивая склонность западных СМИ обвинять Россию во всех бедах, передает РИА «Новости».

Один из пользователей написал: «Я ударился пальцем ноги о журнальный столик. Виновата Россия». Другой добавил: «Если бы завтра рухнуло небо, виновата была бы Россия».

Некоторые читатели выразили мнение, что обвинения России используются для отвлечения внимания от внутренних проблем Британии и Европы. В комментариях также прозвучали замечания о том, что подобные заявления не имеют под собой оснований и служат лишь для нагнетания антироссийских настроений.

Ранее в результате отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии осталась без света на несколько часов.