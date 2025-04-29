Крах энергосистемы Испании и Португалии связали с Францией

La Vanguardia: Блэкаут в Испании и Португалии произошел из-за сбоя на линии из Франции

Tекст: Мария Иванова

Масштабное отключение электроэнергии на большей части Иберийского полуострова произошло из-за внезапного резкого падения электроснабжения, что привело к отключению сетевой взаимосвязи между Испанией и Францией, передает Reuters со ссылкой на испанскую La Vanguardia.

Испанский оператор энергосистемы REE сообщил, что система потеряла 15 гигаватт мощности всего за пять секунд примерно в 13.33 по местному времени.

Начальник системных операций REE Эдуардо Прието заявил на пресс-конференции: «В результате этого отключения и серьезного дисбаланса в выработке электроэнергии наша система рухнула». По его словам, выпадение мощности превысило пределы, на которые рассчитаны европейские энергосистемы, что и вызвало автоматическое разъединение энергосетей Испании и Франции, а затем и крах испанской энергосистемы.

Причины столь масштабной потери мощности пока не установлены, ни одна версия не исключается, отметил премьер-министр Испании Педро Санчес в национальном обращении.

Португалия предположила, что сбой произошёл в Испании, тогда как испанские власти связали проблему с разрывом соединения с Францией. При этом премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что нет никаких признаков кибератаки.

По словам Санчеса, страна потеряла 15 гигаватт выработки, что составляет примерно 60% национального спроса на электроэнергию. Такого ранее не фиксировалось в истории страны Техники продолжают выяснять причины столь резкого падения.

Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в Испании и Португалии. Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного отключения электричества, затронувшего почти всю Иберийскую часть Испании и Португалии, энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации пока сохраняется.