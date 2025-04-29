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Премьер Испании заявил о «внезапной потере» 15 гигаватт энергии
Энергосистема Испании испытала резкий спад мощности на уровне 15 гигаватт за пять секунд, что ранее не фиксировалось в истории страны, сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес.
Он сообщил о резкой потере 15 гигаватт энергии в национальной энергосистеме за пять секунд, передает ТАСС.
Премьер отметил, что по информации технических специалистов, инцидент произошел в 12.33 по местному времени. Он подчеркнул, что подобного инцидента ранее не фиксировалось.
Также премьер-министр сообщил, что почти половина электроснабжения на территории Испании к настоящему моменту уже восстановлена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Испании был введен режим чрезвычайного положения из-за серьезных проблем с электроснабжением и обширного сбоя в электросети.
Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.
Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог, движения ожидают одиннадцать поездов. Отмечаются серьезные сбои с телефонной связью и интернетом.