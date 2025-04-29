Премьер Испании заявил о «внезапной потере» 15 гигаватт энергии

Tекст: Александра Юдина

Он сообщил о резкой потере 15 гигаватт энергии в национальной энергосистеме за пять секунд, передает ТАСС.

Премьер отметил, что по информации технических специалистов, инцидент произошел в 12.33 по местному времени. Он подчеркнул, что подобного инцидента ранее не фиксировалось.

Также премьер-министр сообщил, что почти половина электроснабжения на территории Испании к настоящему моменту уже восстановлена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Испании был введен режим чрезвычайного положения из-за серьезных проблем с электроснабжением и обширного сбоя в электросети.

Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.

Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог, движения ожидают одиннадцать поездов. Отмечаются серьезные сбои с телефонной связью и интернетом.