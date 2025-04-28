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В Испании объявили чрезвычайное положение после сбоя электросети
В нескольких регионах Испании введен режим чрезвычайного положения из-за серьезных проблем с электроснабжением и обширного сбоя в электросети, сообщили СМИ.
По информации Reuters, соответствующий режим начинает действовать в тех регионах, которые официально обратятся с просьбой о его введении. На данный момент за помощью к центральному правительству обратились Мадрид, Андалусия и Эстремадура. Состояние инфраструктуры и меры поддержки жителей в пострадавших районах уточняются. Ожидается дополнительная информация от местных властей и национальных операторов энергосистемы, передает ТАСС.
Ранее португальский оператор электросетей Ren сообщили, что авария в работе электросетей на Пиренейском полуострове связана с резкими перепадами температур, произошедшими во внутренних районах региона.
Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.
Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, теннисные матчи на мадридском «Мастерсе» приостановили во время вторых сетов после массового отключения света, затронувшего районы Испании и Португалии.