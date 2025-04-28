В Испании объявили чрезвычайное положение после сбоя электросети

Tекст: Дарья Григоренко

По информации Reuters, соответствующий режим начинает действовать в тех регионах, которые официально обратятся с просьбой о его введении. На данный момент за помощью к центральному правительству обратились Мадрид, Андалусия и Эстремадура. Состояние инфраструктуры и меры поддержки жителей в пострадавших районах уточняются. Ожидается дополнительная информация от местных властей и национальных операторов энергосистемы, передает ТАСС.

Ранее португальский оператор электросетей Ren сообщили, что авария в работе электросетей на Пиренейском полуострове связана с резкими перепадами температур, произошедшими во внутренних районах региона.

Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.

Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, теннисные матчи на мадридском «Мастерсе» приостановили во время вторых сетов после массового отключения света, затронувшего районы Испании и Португалии.