В Португалии назвали причину сбоя электросетей

В Португалии сообщили о сбое электросетей из-за «редкого атмосферного явления»

Tекст: Дарья Григоренко

По данным оператора Ren, экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании привели к неполадкам в энергосистеме. Сбои затронули как Испанию, так и Португалию. Восстановление полной работы португальской энергосети может занять до недели, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.

Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, теннисные матчи на мадридском «Мастерсе» приостановили во время вторых сетов после массового отключения света, затронувшего районы Испании и Португалии.