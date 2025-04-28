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FT: Энергосистемы Испании и Португалии после сбоя потеряли более 10 ГВт мощности
Миллионы жителей Испании и Португалии остались без электричества из-за мощного сбоя
Многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности, пишет FT.
Масштабное отключение электроэнергии в Испании, Португалии и частично во Франции произошло в понедельник после полудня, сообщила компания Red Electrica. В результате энергосистемы Испании и Португалии после сбоя потеряли более 10 ГВт мощности, что стало одним из крупнейших инцидентов подобного рода в Европе за последние годы, пишет Financial Times (FT).
«Масштабное отключение нарушило работу поездов, мобильных сетей, авиарейсов, а также привело к остановке светофоров и закрытию станций метро в Мадриде и других городах. Власти призвали жителей не использовать личный транспорт из-за неработающих светофоров», – говорится в материале.
По словам представителя госоператора электросети Испании Red Eelctrica, ремонтным бригадам пришлось активировать экстренные планы восстановления, начав возвращать электроснабжение на севере и юге страны.
Французский оператор RTE уточнил, что перебои затронули часть Франции, но были быстро устранены, а основная авария произошла на Пиренейском полуострове.
Причина отключения пока не установлена.
По данным СМИ, премьер-министр Испании Педро Санчес должен провести кризисное совещание с высшими должностными лицами правительства. Национальный институт кибербезопасности страны начал расследование возможной кибератаки.
Европейская комиссия заявила, что связалась с Испанией, Португалией и европейскими сетевыми операторами, «чтобы понять основную причину и последствия ситуации».
Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, теннисные матчи на мадридском «Мастерсе» приостановили во время вторых сетов после массового отключения света, затронувшего районы Испании и Португалии.