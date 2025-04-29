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Масштабный блэкаут прервал работу транспорта и связи в Испании и Португалии
Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог, движения ожидают одиннадцать поездов. Отмечаются серьезные сбои с телефонной связью и интернетом.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что «в настоящее время спасения ожидают 11 поездов», железнодорожное сообщение по стране оказалось парализовано, передает ТАСС.
По информации канала Euronews, перебои с электричеством также зафиксированы в Андорре и приграничных районах Франции, а также ряде районов Италии.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Испании и Португалии, где произошел полноценный блэкаут, нарушивший работу общественного транспорта, метро и аэропортов, передает «Российская газета».
Испанские СМИ сообщают о транспортном коллапсе: в крупных городах не работают светофоры, возникли пробки, автобусы ходят с перебоями, а мадридское метро полностью остановилось.
В стране отмечаются серьезные сбои с телефонной связью и интернетом, люди пытаются узнавать новости на улицах через «сарафанное радио».
В Португалии закрыто метро в Лиссабоне, а лиссабонский аэропорт также не функционирует.
Известно, что жители обеих стран массово скупают фонарики и товары первой необходимости, службы экстренной помощи занимаются эвакуацией людей, застрявших в лифтах.
Сейчас относительно стабильную работу сохраняют только больницы и аэропорты, оснащенные собственными генераторами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Испании был введен режим чрезвычайного положения из-за серьезных проблем с электроснабжением и обширного сбоя в электросети.
Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.