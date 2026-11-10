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    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    7 комментариев
    10 ноября 2026, 09:16 • Новости дня

    В США предупредили о риске потери зрения из-за препаратов для похудения

    FDA: Препараты для похудения могут вызывать потерю зрения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило пациентов о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения класса GLP-1 RA, в том числе «Оземпика».

    Применение препаратов этого класса связано с потенциальным повышенным риском неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, цитирует ТАСС американского регулятора.

    «Это редкое заболевание, которое может приводить к резкому, безболезненному снижению остроты зрения в одном из глаз, в том числе к полной потере зрения», – заявили в FDA.

    Там уточнили, что потеря зрения в одном глазу повышает риск развития аналогичного заболевания во втором.

    В связи с этим регулятор обязал производителей прописывать предостережение на упаковках таких препаратов, самыми известными марками которых являются Ozempic и Wegovy. Пациентам рекомендовано немедленно обращаться к врачу при резком ухудшении зрения, его помутнении или искаженном восприятии цветов. Медработникам следует информировать пациентов о рисках.

    Среди факторов риска в FDA назвали курение, диабет, апноэ во сне, болезни почек, высокое давление и пониженный уровень гемоглобина. Согласно клиническим испытаниям препаратов GLP-1 RA, частотность заболевания составила 6,4 случая на 100 тыс. пациентов, принимавших лекарства, против 3,8 на 100 тыс. в группе принимавших плацебо. Этиология заболевания, вызывающего сокращенный приток крови к глазному нерву, пока до конца не выяснена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России в четыре раза выросли продажи препарата для лечения диабета и похудения семаглутида.

    Европейский регулятор обнаружил у лекарств для снижения веса способный вызвать потерю зрения побочный эффект.

    В США зафиксировали случаи потери зрения после приема популярного препарата «Оземпик».

    8 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа

    Песков рассказал, что не привился от гриппа из-за противопоказаний

    Песков объяснил отказ от прививки против гриппа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не сделал прививку от гриппа из-за наличия противопоказаний.

    Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, почему не сделал прививку против гриппа, передает «Вести».

    «Нет, я не сделал, у меня есть противопоказания. Если бы я мог, я бы сделал обязательно, потому что, действительно, это во многом снижает риск заболевания, а в случае заболевания это облегчает ход течения болезни. Это однозначно абсолютно», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В тот же день он посоветовал членам правительства сделать прививки от гриппа.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал усилить прививочную кампанию от гриппа в трудовых коллективах.

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    7 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1

    Сильная боль в горле стала отличительным симптомом нового штамма коронавируса

    Вирусолог назвал симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1
    @ IMAGO/COLLANGES / IMAGE POINT F/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Сильные боли в горле и длительный упадок сил являются отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1, заявила врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

    «Клинические исследователи описывают, что якобы сильнее болит горло, более долгая астения после перенесенной этой инфекции сохраняется», – цитирует вирусолога Елену Малинникову РИА «Новости».

    По словам врача, в России разработаны современные тест-системы ко всем известным штаммам коронавируса. Она подчеркнула, что при каждой мутации у российских медиков есть возможность оперативно выявлять этот вирус.

    Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возрастающем риске распространения PJ.2.1. С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года новый штамм успел распространиться по нескольким континентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экспертная группа Всемирной организации здравоохранения по вакцинам пообещала рассмотреть данные о новых вариантах коронавируса.

    Ранее академик РАН Геннадий Онищенко исключил возникновение пандемии из-за нового штамма PJ.2.1.

    На прошлой неделе в российском офисе ВОЗ сообщили о росте риска распространения нового варианта инфекции в мире.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 12:33 • Новости дня
    Маск пообещал вернуть парализованным людям возможность ходить

    Илон Маск анонсировал возвращение способности ходить парализованным людям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Илон Маск заявил, что благодаря технологиям его компании Neuralink парализованные люди в ближайшие годы снова смогут двигаться.

    Разработки компании помогут людям с ограниченными физическими возможностями, передает RT.

    «Neuralink в ближайшие годы даст людям возможность снова ходить и использовать руки», – написал предприниматель в социальной сети X.

    Также агентство Bloomberg сообщило о решении властей Китая разрешить использование имплантов для мозга в медицине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Илон Маск сообщил о создании компанией Neuralink продукта Blindsight для возвращения зрения незрячим людям.

    Также китайские хирурги успешно вживили нейроимплант утратившему двигательные функции пациенту для восстановления подвижности руки.

    Кроме того, американский предприниматель заявил о способности имплантов полностью восстанавливать функции тела у людей с ограниченными возможностями.

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    8 ноября 2026, 03:42 • Новости дня
    Эндокринолог определил идеальное соотношение талии и роста

    Эндокринолог Баранов: Обхват талии должен составлять не более половины роста

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружность талии здорового человека должна быть меньше половины его роста, превышение этого показателя может указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил эндокринолог и диетолог Павел Баранов.

    «Есть золотое правило – талия должна быть меньше половины собственного роста. То есть, если обхват талии в сантиметрах поделить на рост в сантиметрах, значение, которое будет менее 0,5, будет говорить о меньших рисках для здоровья», – передает РИА «Новости» слова Баранова.

    Врач добавил, что превышение показателя 0,5 свидетельствует об избыточном накоплении висцерального жира.

    В абсолютных значениях обхват талии должен составлять менее 80 см у женщин и менее 94 см у мужчин. По словам специалиста, превышение этих цифр связано с накоплением жира вокруг и внутри органов, что повышает риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердечно-сосудистой системы.

    При этом важно учитывать рост человека: для людей ростом 190 см и 150 см показатель в 80 см будет иметь разное значение, заключил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце проректор Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    В сентябре российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения диабета. Весной министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал сахарный диабет, ожирение и гипертонию наибольшими угрозами здоровью россиян.

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    8 ноября 2026, 08:25 • Новости дня
    ВОЗ заявила о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 с гриппом

    ВОЗ: Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 схожи с гриппом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Симптомы нового штамма COVID-19 PJ.2.1 могут напоминать простуду или грипп, поэтому для точной диагностики необходимо проводить тестирование, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

    «Симптомы COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций могут совпадать. Таким образом, на основании одних лишь симптомов невозможно с уверенностью определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию», – заявили РИА «Новости» в ВОЗ.

    В организации отметили, что тестирование может потребоваться в случаях, когда установление причины заболевания влияет на тактику лечения или принятие решений в сфере общественного здравоохранения.

    Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили о возрастающем риске распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире.

    По словам врача-инфекциониста, вирусолога Елены Малинниковой, новый штамм коронавируса PJ.2.1 может отличаться от других разновидностей сильными болями в горле и более длительным упадком сил после болезни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врач-инфекционист Елена Малинникова назвала сильные боли в горле и длительный упадок сил отличительными признаками нового штамма коронавируса PJ.2.1.

     Экспертная группа ВОЗ анонсировала рекомендации по вакцинам из-за появления штамма PJ.2.1.

    Академик РАН Геннадий Онищенко исключил угрозу пандемии из-за этого варианта коронавируса.

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    9 ноября 2026, 12:31 • Новости дня
    Голикова анонсировала создание органов на 3D-принтерах в России к 2028 году

    Голикова заявила о развитии 3D-технологий для создания органов в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые результаты использования природоподобных 3D-технологий для создания крупных суставов, тканей и органов в России ожидаются в 2028 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Такие технологии активно развиваются и уже с 2024 года широко применяются в практическом здравоохранении для создания крупных суставов, передает РИА «Новости».

    «Органы и ткани – это совсем уже наше ближайшее будущее», – заявила Голикова на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт».

    Проекты поддерживаются в рамках национального проекта технологического лидерства «Новые технологии сбережения здоровья».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достичь уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова сообщила о появлении первого отечественного грудного импланта в больницах в 2028 году.

    Глава ФМБА России Вероника Скворцова анонсировала завершение создания персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и меланомы в 2026 году.

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    8 ноября 2026, 01:40 • Новости дня
    Роспотребнадзор дал советы по адаптации к короткому световому дню

    Роспотребнадзор рассказал о способах адаптации к короткому световому дню

    Tекст: Денис Тельманов

    Достаточный уровень освещенности помещения, прогулки на свежем воздухе, регулярные физические нагрузки и здоровый сон помогут справиться с адаптацией к короткому световому дню, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Осенью и зимой световой день заметно сокращается, что ухудшает настроение, снижает работоспособность и влияет на общее самочувствие. В связи с этим в ведомстве порекомендовали обеспечить достаточный уровень освещенности, используя лампы и держа шторы открытыми в течение дня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали гулять на свежем воздухе не менее 20-30 минут, особенно в солнечные дни, что поможет улучшить состояние и придать бодрости.

    Важной составляющей адаптации являются регулярные физические нагрузки, стимулирующие выработку эндорфинов для поддержания эмоционального фона. Подойдет любой вариант активности.

    Также рекомендуется ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а в рацион включить продукты, богатые витаминами и минералами, особенно витамином D, чтобы компенсировать недостаток солнечного света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о способах предотвращения заражения мышиной лихорадкой.

    В прошлом месяце в ведомстве дали рекомендации перед вакцинацией от гриппа.

    В августе Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по обустройству учебного места школьника дома.

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    9 ноября 2026, 12:48 • Новости дня
    Голикова объявила о доминировании отечественных радиофармпрепаратов

    Голикова заявила о регистрации 60 отечественных радиофармпрепаратов

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 64 радиофармпрепарата, из которых 60 произведены отечественными компаниями.

    «В России зарегистрировано 64 таких радиофармлекарственных препаратов, 60 из них российского производства, но до конца 2030 года мы ставим перед собой и перед производителями и Минпромторгом задачу достичь полной технологической независимости в этой сфере», – цитирует Голикову РИА «Новости».

    Соответствующее заявление вице-премьер сделала в ходе выступления на IV Международном форуме природоподобных технологий, который проходит в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной дендритноклеточной онковакцины CaTeVac.

    В прошлый понедельник вице-премьер рассказала о регистрации в России 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    Голикова заявила о необходимости достижения уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

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    9 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    Голикова назвала сроки появления биоразлагаемых винтов для сращивания костей

    Голикова анонсировала выпуск российских биоразлагаемых винтов для хирургии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах поступят на российский рынок до конца текущего года, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    Первые отечественные биоразлагаемые винты для фиксации костей, не требующие последующего хирургического извлечения, появятся в медицинских учреждениях в ближайшие месяцы. Об этом стало известно в ходе IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

    «До конца этого года мы ожидаем на рынке первые российские биоразлагаемые винты для сращивания костей при переломах, которые не нужно будет удалять, делая повторные операции», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о начале применения неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения.

    Также вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией технологического суверенитета в медицине на уровне 80% к 2030 году.

    Кроме того, ректор Российского университета медицины Минздрава Олег Янушевич рассказал об извлечении стволовых клеток из молочных зубов.

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    9 ноября 2026, 13:46 • Новости дня
    Голикова сообщила о начале применения вакцины от аллергии на пыльцу березы

    Tекст: Ольга Иванова

    Вакцина против аллергии на пыльцу березы зарегистрирована и уже применяется в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Вице-премьер сообщила о начале применения вакцины на пленарной сессии в рамках IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает ТАСС.

    «Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы», – сказала Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ФМБА Вероника Скворцова анонсировала появление в России вакцин от аллергии на амброзию, лихорадки денге, менингококковой инфекции и персонализированной онковакцины от глиобластомы.

    Скворцова сообщила о скором выходе препарата от аллергии на пыльцу березы в гражданский оборот.

    Минздрав зарегистрировал новую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы «Аллергарда».

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    9 ноября 2026, 02:42 • Новости дня
    Инфекционист назвал способы защититься от лихорадки Зика

    Инфекционист Шахмарданов призвал защищаться от лихорадки Зика

    Tекст: Катерина Туманова

    Туристы, посещающие регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, должны защищать себя от укусов комаров и соблюдать рекомендации по контрацепции, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

    «Вакцины от вируса Зика пока нет. Разработка вакцины остается активной областью исследований. Поэтому главным инструментом защиты по-прежнему остается профилактика: защита от укусов комаров при поездках в эндемичные регионы Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки, а также соблюдение рекомендаций по контрацепции после возвращения», – заявил профессор ТАСС.

    По его словам, лихорадка Зика является редким примером инфекции, где главная опасность исходит не от самой болезни, а от ее отсроченных последствий, что делает ее клинически и социально значимым вызовом для современной инфекционной медицины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России зарегистрировали случай лихорадки Зика у женщины, вернувшейся с острова Бали. Тогда же академик РАН Онищенко назвал низкой вероятность распространения лихорадки Зика в России.

    Вирусолог Сергей Нетесов рассказывал об опасности вируса Зика для российских туристов на курортах Азии и Африки.

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    9 ноября 2026, 01:02 • Новости дня
    Эпидемиолог оценила эффективность вакцинации от гриппа в декабре

    Эпидемиолог Семейкина посоветовала прививаться от гриппа и в декабре

    Tекст: Катерина Туманова

    Вакцинация от гриппа в декабре обеспечит защиту организма в самый активный период эпидемического сезона, сообщила завотделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

    Прививка от гриппа в декабре имеет смысл, так как пик заболеваемости обычно смещается на конец декабря или начало января, передает РИА «Новости».

    «Да, смысл есть, и прививаться стоит. Эпидемия гриппа редко начинается строго 1 декабря и идет ровно по графику. Часто пик заболеваемости смещается на конец декабря – начало января. Вакцинация в декабре обеспечит защиту на оставшуюся, самую активную часть сезона», – отметила Семейкина.

    Специалист добавила, что сезонный подъем заболеваемости гриппом в России обычно начинается в декабре, достигает пика в январе и феврале и может продолжаться до марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД министр здравоохранения Мурашко призвал усилить прививочную кампанию в трудовых коллективах и назвал самые уязвимые к гриппу категории населения.

    Президент Владимир Путин рассказал о вакцинации от гриппа отечественным препаратом.


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    9 ноября 2026, 03:55 • Новости дня
    Академик РАН предупредил о потере мышечной массы из-за монодиет

    Академик Никитюк предостерег от последствий монодиет

    Академик РАН предупредил о потере мышечной массы из-за монодиет
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Дмитрий Никитюк заявил, что длительное питание одним продуктом вызывает дефицит необходимых организму веществ и потерю мышечной массы.

    «Если мы с вами будем заниматься монодиетой, будем есть длительное время одни яблоки, то должны помнить, что в основном в их состав входит жидкостная среда, жидкость, пищевые волокна и очень небольшое количество витаминов», – пояснил Никитюк ТАСС.

    Академик добавил, что строгое ограничение рациона сопровождается резким снижением массы тела и разрушением скелетной мускулатуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов заявил о вреде имитирующей голодание FMD-диеты. Диетолог Аалия Нельсон предупредила об опасности скрытого сахара в соленых продуктах.

    На прошлой неделе замминистра здравоохранения России Евгения Котова отнесла неправильное питание к главным разрушающим здоровье привычкам.

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    9 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Голикова: В каждом регионе к концу 2026 года появится центр медицины долголетия

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к концу 2026 года в каждом регионе страны должен быть создан головной центр по медицине здорового долголетия.

    К концу 2026 года в каждом российском регионе должны появиться головные центры по медицине здорового долголетия. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на IV Международном форуме природоподобных технологий в НИЦ «Курчатовский институт», передает РИА «Новости».

    Ранее она дала старт региональному движению «За медицину здорового долголетия», которое направлено на содействие в формировании и продвижении такой медицины среди россиян.

    Отмечается, что Голикова стала куратором и руководителем движения, аппарат правительства России – координатором, а фонд «Росконгресс» – оператором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В тот же день она заявила о необходимости достижения Россией 80% уровня технологического суверенитета в медицине к 2030 году.

    Голикова назвала масштабное увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, главной целью правительства.

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    9 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    После гибели школьницы от менингококка в Татарстане привили более 300 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Татарстане 310 человек сделали прививки после смерти 12-летней школьницы от менингококковой инфекции, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

    «Вакцинировано 310 человек, в том числе 225 детей. (Новых) случаев нет», – приводит ТАСС слова представителя ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава Бугульминского района Дамир Фаттахов заявил об отправке на карантин детей и вожатых из лагеря под Бугульмой после смерти отдыхавшей там девочки от менингококка.

    Заместитель главного врача районной больницы Дамир Гумаров сообщил об обследовании контактировавших с 12-летней девочкой людей.

    Врачи Минздрава Татарстана приняли меры для недопущения распространения менингококка.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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