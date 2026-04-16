Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.0 комментариев
Мурашко назвал четыре главные угрозы для здоровья россиян
Мурашко назвал четыре наносящих наибольший ущерб здоровью россиян заболевания
Наибольший урон физическому состоянию людей сегодня наносят сахарный диабет, ожирение, гипертония, а также различные атеросклеротические поражения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил самые опасные для человека болезни, передает РИА «Новости».
Выступая на четвертом съезде Профсоюза работников здравоохранения, руководитель ведомства подчеркнул важность своевременной диагностики недугов.
«Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней, конечно же, сегодня приоритет сделан на раннее выявление заболеваний. Это в первую очередь такие заболевания, как дислипидемии – атеросклеротические поражения… Это тромбофилические осложнения, это атеросклеротические заболевания», – сказал Мурашко.
Помимо этого, серьезный вред организму наносят сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертония. Руководитель ведомства добавил, что именно эти четыре патологии в настоящее время причиняют максимальный ущерб состоянию здоровья населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минздрава призвал сделать акцент на профилактике атеросклероза для продления здоровой жизни.
Главный специалист Минздрава Московской области Роман Горенков отнес сахарный диабет и гипертонию к главным причинам смертности россиян.
Ранее Михаил Мурашко осудил идеологию токсичного бодипозитива из-за отрицания вреда ожирения.