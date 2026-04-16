  Словакия заблокирует антироссийские санкции ЕС ради возобновления прокачки нефти по «Дружбе»
    Французских трудящихся лишают Первомая
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Депутат Останина заявила о негативном эффекте «соло-материнства»
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 15:48 • Новости дня

    Преступники взяли заложников в банке Неаполя

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отделении банка Credit Agricole в квартале Вомеро итальянского города Неаполь вооруженные преступники взяли в заложники от десяти до двадцати человек, сообщил представитель карабинеров.

    По его словам, нападавших предположительно двое, они в масках, передает РИА «Новости». Пока неизвестно, вооружены ли преступники.

    «Внутри находятся 10-20 человек. Преступников, предположительно, двое, они носят маски. Наличие у них оружия уточняется. Банк окружен, возможностей для бегства у них нет», – приводит агентство слова собеседника.

    В прошлом году мужчина захватил заложницу в банке на западе Германии.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    15 апреля 2026, 17:07 • Новости дня
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления о выходе Молдавии из СНГ через год являются исключительно молдавскими оценками, сообщил источник в Москве. Кишиневу предстоит урегулировать ряд вопросов, в том числе долг перед организацией.

    По его словам, Кишиневу предстоит обсуждать все вопросы, связанные с выходом, непосредственно с исполнительным комитетом организации, передает РИА «Новости».

    «На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», – приводит агентство слова собеседника.

    Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что страна намерена выйти из СНГ через год и уже уведомила об этом Минск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выход из СНГ больно ударит по Молдавии.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Tекст: Мария Иванова

    Отечественный бизнес и государственные структуры впервые столкнулись с жестким дефицитом трудовых ресурсов на фоне рекордного снижения уровня безработицы до 2,1%, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    Российская экономика начала испытывать исторические ограничения, связанные с нехваткой кадров, передает РИА «Новости». Подобная ситуация стала абсолютно новым вызовом как для предпринимателей, так и для государственного аппарата.

    Выступая на Биржевом форуме Московской биржи, руководитель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула масштаб происходящих изменений. «Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса», – заявила она.

    Текущие тенденции на рынке труда подтверждаются официальной статистикой. Согласно данным Росстата, уровень безработицы в стране продолжил падение, сократившись в феврале до 2,1% по сравнению с январским показателем в 2,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о сохранении уровня безработицы на историческом минимуме в 2,1%.

    Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина ранее отметила сложность удержания персонала на российских предприятиях.

    В правительстве назвали происходящие на рынке труда изменения беспрецедентным структурным сдвигом.

    16 апреля 2026, 09:44 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении самолетов F-16 и Mirage на украинском аэродроме
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На украинском военном аэродроме Долгинцево в результате удара ликвидированы истребители западного производства, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Несколько боевых самолетов F-16 и Mirage были уничтожены на территории аэродрома Долгинцево в Кировоградской области, указал Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо западных истребителей, в результате атаки на военный объект были ликвидированы иностранные пилоты, добавил представитель подполья.

    Осенью российские войска атаковали крупную базу с истребителями F-16 в пригороде Полтавы. В мае военные нанесли удар по аэродрому базирования американских самолетов в том же регионе.

    15 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия выразили несогласие с позицией Владимира Зеленского в отношении Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», Буданов и Арахамия, ключевые фигуры в руководстве Украины, не разделяют точку зрения Владимира Зеленского по Донбассу, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что в западных медиа и среди украинских политиков давно циркулируют слухи о разногласиях по этому вопросу.

    По данным издания, Буданов и Арахамия считают, что Украина должна прислушаться к мнению Соединённых Штатов и вывести войска из Донбасса. Взамен, по их мнению, Вашингтон обещает Киеву гарантии безопасности и значительные инвестиции.

    Авторы материала отмечают, что оба политика считают длительную войну истощающей для страны. Они уверены, что чем дольше затягивается конфликт, тем хуже будут условия будущего мирного соглашения для Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    16 апреля 2026, 14:26 • Новости дня
    ЛДПР предложила уведомлять об эвакуации авто через «Госуслуги»

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать обязательным информирование автомобилистов о перемещении их машин с помощью портала госуслуг.

    Слуцкий направил письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с инициативой обязать операторов эвакуационных служб уведомлять владельцев о факте эвакуации, причинах и месте хранения автомобиля через портал госуслуг, передает ТАСС.

    В письме сказано, что ЛДПР предлагает закрепить обязанность предоставлять полную и достоверную информацию о перемещении транспортного средства с использованием Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

    Слуцкий отметил, что для этого не потребуется создавать новые системы, так как уже существующие сервисы «Госуслуги» и приложение «Госуслуги авто» позволяют направлять уведомления владельцам. Сейчас уведомления через ЕПГУ носят добровольный характер и инициируются третьими лицами, подчеркнул парламентарий.

    Также Слуцкий заявил, что нередко граждане узнают об эвакуации автомобиля только при получении протокола или вынуждены самостоятельно искать информацию о его местонахождении. По его словам, в такой ситуации многие сначала думают не об эвакуации, а об угоне, несмотря на то что нужная инфраструктура уже существует.

    Депутаты ЛДПР предложили создать на портале «Госуслуги» единый цифровой сервис для подачи жалоб по делам об административных правонарушениях.

    Ранее на этом ресурсе появилась функция отправки анонимных уведомлений водителям об эвакуации или ДТП.

    Государственная дума одобрила закон об оформлении электронных извещений об автомобильных авариях через данную платформу.

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    15 апреля 2026, 22:05 • Новости дня
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российская гимнастка София Ильтерякова получила официальное предупреждение от World Gymnastics после того, как на церемонии награждения осталась стоять спиной при исполнении гимна Украины.

    Официальное заявление с предупреждением в адрес Софии Ильтеряковой опубликовано на сайте Международной федерации гимнастики, передают «Вести».

    Инцидент произошел в марте на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Тогда пятнадцатилетняя Ильтерякова, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в упражнениях с обручем.

    Во время исполнения гимна Украины победительница Таисия Онофрийчук и бронзовый призер София Раффаэли повернулись к национальным флагам, а Ильтерякова осталась стоять спиной. Федерация гимнастики Украины ранее потребовала лишить спортсменку нейтрального статуса.

    World Gymnastics отметила, что повторение подобных нарушений протокола приведет к лишению нейтрального статуса. В заявлении также говорится о необходимости уточнения правил церемоний награждения.

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    15 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Свыше 1 миллиона трехсот тысяч международных путешественников посетило Грузию в первом квартале этого года, россияне с показателем в 230 717 человек уступают только гражданам Турции (238 368), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В целом в первом квартале граждане России совершили на 5,2 процента больше путешествий в Грузию, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено 219 тыс. 264 визита, сообщает Национальная администрация туризма Грузии в среду.

    Между двумя странами нет дипломатических отношений после конфликта 2008 года, но поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.

    На третьем месте среди посетивших Грузию в первом квартале международных визитеров – граждане Армении (160 473).

    В 2025 году Грузию посетило 7 803 239 международных путешественников, на первом месте – граждане России: 1 579 764.


    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    16 апреля 2026, 08:54 • Новости дня
    Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финские власти могут задним числом пересмотреть уже заключенные сделки россиян с недвижимостью, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

    Кузнецов заявил, что власти Финляндии могут пересмотреть ранее заключённые сделки россиян с недвижимостью, передает ТАСС.

    По словам дипломата, в последние годы условия покупки недвижимости для граждан России ужесточались, а в 2025 году был полностью запрещён такой вид сделок под предлогом «национальной безопасности».

    Кузнецов подчеркнул, что эти ограничения являются дискриминацией по принципу гражданства и противоречат международному праву. Он также отметил, что, по заявлениям министра обороны Антти Хяккянена, власти Финляндии обсуждают возможность пересмотра уже совершённых сделок россиян с недвижимостью задним числом.

    Посол добавил, что пока соответствующего законодательства не принято, однако не исключил, что такие меры могут появиться. Кузнецов заявил о готовности оказывать поддержку россиянам в случае введения подобных норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии изучает возможность вмешательства в завершенные за последние двадцать лет сделки россиян с недвижимостью.

    Ранее финское правительство внесло в парламент законопроект об ограничении покупки жилья гражданами России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные инициативы Хельсинки «охотой на ведьм».

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    15 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперимент по внедрению так называемых «белых» банкоматов, где клиенты любых кредитных организаций могут снимать деньги без комиссии, стартовал в России.

    Первыми такие устройства появились в Тамбовской области, передает РИА «Новости». В новых терминалах клиенты любых банков могут снимать наличные и пополнять счет без комиссии

    В январе Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы.

    В Росфинмониторинге объяснили, что введение лимита на внесение денежных средств через банкоматы может снизить риск легализации преступных доходов за счет ограничения сомнительных операций.

    16 апреля 2026, 06:13 • Новости дня
    Марочко: Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ несут масштабные потери
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска сталкиваются с массовыми потерями личного состава из-за объединения неподготовленных мобилизованных бойцов с элитными частями на передовой, систему разработал главком ВСУ Александр Сырский, сказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По всей линии фронта фиксируется присутствие разношерстных отрядов противника, сказал Марочко ТАСС.

    «Разношерстные подразделения – это когда так называемое пушечное мясо идет вперемешку с более-менее боеспособными подразделениями», – отметил специалист.

    Он добавил, что подобная стратегия Сырского вызывает резкое недовольство среди националистов из-за высокой смертности сослуживцев.

    Эксперт подчеркнул, что путем объединения сил киевские власти пытаются сформировать хотя бы минимально боеспособные группы. Ранее сообщалось, что украинское командование регулярно отправляет мобилизованных граждан и элитные резервы в мясные штурмы на краснолиманском направлении.

    Ранее пленный разведчик ВСУ Евгений Бодейко называл главнокомандующего украинской армией Александра Сырского мясником из-за манеры командования.

    16 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Грузия «разрушила» миф о немецкой точности

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Германии разрушил своим отношением к Грузии «миф о немецкой точности», заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью компании «Рустави-2».

    Комментируя отказ Берлина менять с 2024 года сведения о руководстве Грузии на сайте МИД Германии, глава грузинской дипломатии отметила, что это происходит «несмотря на неоднократные призывы Тбилиси».

    «Разрушен миф о немецкой точности», – сказала она.

    «Сожалею, что МИД Германии проявляет такое упрямство и не делает даже небольшой шаг (нам навстречу)», - отметила Мака Бочоришвили.

    «Мы не наивны, чтобы верить, что это техническое недоразумение, которое два года не могут исправить сотрудники МИД Германии, – заявила она. – Мы этого не примем. Германия должна проявить волю и разместить о Грузии верную информацию».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство иностранных дел Грузии в официальной ноте потребовало от правительства Германии обновить официальный сайт внешнеполитического ведомства, которое продолжает указывать президентом Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в конце 2024 года. МИД Германии также продолжает указывать министром иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, который уже давно не занимает этот пост, а назначен послом в Великобританию.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал отношение МИД Германии к Грузии «дешевым».

    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    «Хезболла» заявила об отражении крупного наступления армии Израиля
    Пашинян признал проникновение мафии в правительство и суды Армении
    Власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов
    Мадьяр отказался занимать роскошную резиденцию Орбана
    В Таиланде погиб российский пауэрлифтер Александр Пожидаев
    Суд закрыл буфеты в двух театрах Москвы на 90 суток

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Французских трудящихся лишают Первомая

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века – первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 Мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

