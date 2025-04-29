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    Почему отложен проект единой валюты БРИКС
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    Убитый в Подмосковье генерал Москалик руководил мониторингом в зоне СВО
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки» – демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    9 комментариев
    29 апреля 2025, 10:35 • Новости дня

    Латвия отправила на Украину новую партию боевых дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Латвия отправила на Украину новую партию из 1,5 тыс. дронов, а всего за полгода власти планируют передать Киеву 12 тыс. беспилотников.

    Власти Латвии отправили Киеву очередную партию беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что в ближайшее время Украина получит 1,5 тыс. боевых дронов из балтийской республики.

    По словам министра, до конца первой половины текущего года две латвийские компании планируют поставить Киеву в общей сложности 12 тыс. беспилотников. Эти поставки осуществляются в рамках коалиции дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал увеличить численность контингента НАТО и военной техники на территории страны для укрепления восточного фланга альянса, глава МИД Латвии Байба Браже настаивала на предоставлении ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь России, а Латвия решила передать на Украину конфискованные у пьяных водителей автомобили.

    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    28 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии

    Глава киевского режима Зеленский назвал предложение о перемирии манипуляцией

    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии
    @ Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Зеленский назвал предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае манипуляцией, передает украинское издание «Страна».

    Зеленский потребовал прекратить огонь немедленно и безусловно и не меньше, чем на 30 дней.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие с восьмого по одиннадцатое мая в честь юбилея Победы.

    Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ.

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине.

    Эксперты отметили, что перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о действиях России в случае отказа Киева от перемирия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о начале перемирия ко Дню Победы вне зависимости от позиции Киева, призвал обращаться к ранее опубликованному заявлению Кремля.

    «Читайте заявление», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    28 апреля 2025, 22:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ от имени военных пригрозил киевским властям

    Офицер ВСУ пригрозил последствиями для Киева при уступке территорий Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» пригрозил киевским властям последствиями, если власти на Украине откажутся от территорий при переговорах с Москвой.

    Заявление Мадяра прозвучало в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук. Офицер подчеркнул, что если власти будут вести переговоры с Москвой не в интересах народа, они «получат по куполу», передает Лента.ру.

    Мадяр также отметил, что после завершения боевых действий около миллиона военных вернется с фронта, где «они не теряли времени зря».

    По его словам, если у военных возникнут вопросы к целостности страны, некоторых представителей власти ожидают «серьезные неприятности».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, однако вернуть полуостров военным путем невозможно.

    Президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.

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    28 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине

    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.

    Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.

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    29 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями, подчеркнул помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, отметив важность самоопределения причерноморских регионов.

    Патрушев заметил, что подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. Отвечая на вопрос о возможных претензиях России на украинские порты, Патрушев подчеркнул уважение страны к волеизъявлению народов, напомнив о случаях вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

    Он отметил, что жители украинских регионов, включая причерноморские территории, должны самостоятельно определять свое будущее. «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», – заявил Патрушев. Он также добавил: «Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев заявил, что во время учений НАТО отрабатывались сценарии захвата Калининградской области, Патрушев подчеркнул наличие явных признаков победы России в спецоперации на Украине, а также Патрушев заявил о продолжающемся росте числа морских роботов НАТО в акваториях, прилегающих к России.

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    28 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга

    Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дениса Шмыгаля о том, что США не будут включать долг Украины в сделку по полезным ископаемым, никак не укладывается в логику действий администрации Дональда Трампа. Не исключено, что украинская сторона сочинила это для достижения внутриполитических целей и дипломатических маневров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.

    Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.

    «Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.

    Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.

    По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.

    «Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.

    Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    «Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.

    Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.

    Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.

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    28 апреля 2025, 13:38 • Новости дня
    На Украине сообщили о потере истребителя Су-27

    ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 при боевом вылете

    На Украине сообщили о потере истребителя Су-27
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выполнения боевого задания по отражению атаки беспилотников на Украине был потерян истребитель Су-27, пилот катапультировался и доставлен в больницу, сообщили в ВС ВСУ.

    Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о потере истребителя Су-27 во время выполнения боевой задачи, передает ТАСС.

    Инцидент якобы произошел утром 28 апреля 2025 года, когда самолет поддерживал украинские войска и отражал атаку ударных беспилотников.

    В сообщении уточняется, что пилот успел катапультироваться, его позже госпитализировали.

    Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, управляемую авиабомбу JDAM и ракету HIMARS.

    Военный летчик ВС России Алексей Воевода рассказал, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью.

    Журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что Украина теряет F-16 из-за неспособности противостоять российским Су-35.

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    28 апреля 2025, 22:14 • Новости дня
    Макрон заявил об усилении давления на Россию для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию Paris Match заявил, что в течение восьми-десяти дней Франция вместе с союзниками намерена усилить давление на Россию ради достижения прекращения огня на Украине.

    Президент Франции обозначил ближайшие восемь-десять дней как ключевой срок для усиления давления на Россию с целью прекращения огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что часть успеха этого процесса зависит от Москвы, поэтому западным странам важно сохранять единство.

    Президент Франции также добавил, что, по его мнению, ему удалось убедить американскую сторону в необходимости усиления угроз и, возможно, введения новых санкций против России, чтобы добиться прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

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    28 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
    Российские войска освободили Каменку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Каменка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Московки, Сеньковки и Купянска в Харьковской области, Нового, Ямполя и Кировска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Запселья, Могрицы, Юнаковки, Угроедов, Великого Прикола и Миропольского в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, бронемашина и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Часова Яра, Петровки, Серебрянки, Северска, Рай-Александровки, Константиновки, Катериновки, Дылеевки и Плещеевки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, два пикапа и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух тяжелых механизированных, трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии рядом с Миролюбовкой, Лысовкой, Новой Полтавкой, Ульяновкой, Тарасовкой, Богдановкой, Успеновкой и Удачным в ДНР.

    Противник потерял более 375 военнослужащих, две бронемашины, израильскую РЛС RADA, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух егерских бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Гуляйполя, Червоного в Запорожской области и Новополя в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 170 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Каменского в Запорожской области, Белозерки, Токаревки, Никольского и Днепровского в Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    За прошедшую неделю в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка, сообщили в Минобороны.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки.

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    29 апреля 2025, 06:38 • Новости дня
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Греческие власти столкнулись с усиленным давлением Вашингтона по вопросу передачи Киеву ЗРК Patriot, размещенных сейчас в Саудовской Аравии, пишет Kathimerini.

    По данным издания, США аргументируют свою позицию тем, что в связи с возможным сокращением американской поддержки Киева европейские страны должны взять на себя большую ответственность за военную помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Афины, формирующие собственную систему противовоздушной обороны, не могут отказаться от столь ценных систем вооружения.

    Газета подчеркивает, что греческие власти пытаются лавировать между изменившейся позицией Вашингтона и необходимостью сохранить важные элементы национальной безопасности.

    Помимо ЗРК Patriot, США также добиваются от Греции участия греческого фрегата в операции против хуситов в Аденском заливе.

    Источник отмечает, что Афинам сложнее отказать по этому вопросу, поскольку эта миссия призвана обеспечивать безопасность торгового судоходства, что имеет стратегическое значение для греческой экономики.

    Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция может передать Украине системы Patriot, если США предоставят финансовую компенсацию и гарантии безопасности от Турции. Однако это заявление опровергло правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагала укреплять взаимодействие с Грецией в рамках Совета Безопасности ООН, что подчеркнуло значимость совместной работы для обеспечения международной безопасности.

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    28 апреля 2025, 11:20 • Новости дня
    В Кремле заявили об ожидании сигнала от Киева о прямых переговорах

    Песков: Кремль ждет от Киева сигнал о готовности возобновить прямые переговоры

    В Кремле заявили об ожидании сигнала от Киева о прямых переговорах
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ожидает от Киева действий по возобновлению прямых переговоров, поскольку в настоящее время действует юридический запрет на такие контакты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнал о готовности возобновить прямые переговоры с Россией, передает ТАСС.

    Он пояснил, что инициатива в этом вопросе должна исходить именно от украинской стороны. Песков подчеркнул, что действующий запрет на переговоры на Украине до сих пор не был отменен.

    Ранее министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, в ходе которых основное внимание было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без каких-либо предварительных условий.

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    29 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Система ПВО за 2,5 часа сбила 51 украинский дрон над пятью регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны за 2,5 часа ликвидировала 51 украинский беспилотник, атаковавший несколько областей страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 20.20 до 23.00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены 51 украинский беспилотник самолетного типа.

    Наибольшее количество дронов, а именно 40, было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников ликвидированы над Орловской областью, два – над территорией Республики Крым.

    Кроме этого, три БПЛА сбиты над акваторией Черного моря и еще один – над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки в четырех районах Брянской области.

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    28 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Трамп сообщил о новой просьбе Зеленского дать оружие

    Трамп заявил, что Зеленский в Риме просил дополнительное оружие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к главе США Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения.

    Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Владимир Зеленский вновь обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении на встрече, которая состоялась 26 апреля в Риме, передает ТАСС.

    По словам Трампа, Зеленский поднимал этот вопрос и ранее, а сам украинский президент говорил о необходимости поставок оружия уже в течение трех лет.

    «Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», – заявил Трамп в аэропорту Морристаун, штат Нью-Джерси. Других подробностей о ходе встречи между лидерами Трамп не привел.

    Ранее Зеленский заявил, что объем помощи, полученной Киевом от США, достигает 105 млрд долларов, хотя ранее называл меньшую сумму.

    Дональд Трамп отметил, что встреча с Зеленским в Ватикане прошла в конструктивной атмосфере и без напряженности прошлых встреч.

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сообщила, что на этой встрече Зеленский понял, что «все кончено».

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    29 апреля 2025, 03:17 • Новости дня
    NYT: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава

    New York Times: ВСУ готовят «Линию дронов» для компенсации дефицита личного состава

    Tекст: Александра Юдина

    Программа «Линия дронов», которую ранее анонсировали в Киеве, может стать резервным вариантом для ВСУ при неудаче переговоров с США, пишет The New York Times.

    Аналитики заявили изданию, что для запуска FPV-дрона требуется до четырех специалистов: пилот, штурман, оружейник и оператор ретрансляционного дрона, передает «Лента.ру».

    Эксперты отметили, что подготовить таких людей проще, чем пополнение пехоты, которая вынуждена действовать в окопах.

    В статье подчеркивается, что стоимость одного беспилотника составляет от пятисот до семисот пятидесяти долларов, тогда как артиллерийский снаряд крупного калибра обходится в 3 тыс. долларов.

    Украинские военные специалисты отмечают, что массовое внедрение беспилотников уже дало заметный результат в ходе боевых действий.

    В NYT подчеркнули, что «Линия дронов» рассматривается как запасной сценарий, если посреднические переговоры с США не приведут к результату.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

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