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    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    16 комментариев
    8 марта 2025, 14:41 • Новости дня

    В Латвии призвали увеличить число войск и техники НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс на канале CBC News обратился с призывом увеличить численность контингента НАТО и размещенной на территории страны военной техники для укрепления восточного фланга альянса.

    Спрудс заявил о необходимости увеличения численности контингента НАТО в Латвии, подчеркнув, что наличие дополнительного военного присутствия необходимо для усиления защиты как самой Латвии, так и ее союзников по Евросоюзу и НАТО, передает Ura.ru.

    По его словам, речь идет о защите не только Латвии, но и всего региона, а также о стратегической защите восточного фланга альянса.

    Телеканал CBC News также сообщил, что Спрудс выразил желание видеть больше военной техники, размещенной в стране.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о готовности страны внести вклад в безопасность Украины через размещение своих войск на ее территории при необходимости. Однако бывший глава британского генштаба Дэвид Ричардс отметил, что численность армии Великобритании недостаточна для отправки войск на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу.

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (15)
    6 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    Bloomberg: ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины

    ЕС нашел способ обойти вето Венгрии для сохранения поддержки Украины
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз разработал стратегии, позволяющие обойти вето Венгрии для поддержки Украины и инвестиций в оборону, чтобы ответить на изменения в политике США, пишет Bloomberg.

    По данным издания, в ЕС разработали стратегии, позволяющие обойти Венгрию, чтобы поддержать Украину и укрепить оборонную промышленность, передает Bloomberg.

    На встречах ЕС обсуждаются инициативы, не требующие согласия всех стран-членов. Предложено выделить 150 млрд евро в виде новых кредитов и расширить финансовые возможности для оборонных расходов.

    Европейские страны ведут переговоры о создании коалиции, которая сможет действовать без поддержки Венгрии.

    Дипломаты подчеркивают, что задача требует более радикальных мер. Также обсуждается возможность мобилизации сотен миллиардов евро через совместные займы, что вызывает противостояние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    По словам Катажины Писарской, председателя Варшавской конференции по безопасности, ЕС планирует применить коалиционную схему для обхода Будапешта.

    Проблема взаимодействия с Венгрией приобретает экзистенциальный характер для ЕС, отмечает агентство.

    Ранее дипломаты Евросоюза выразили обеспокоенность газете Politico возможным срывом саммита из-за позиции Венгрии и поддерживающих ее стран по Украине. До этого ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи для Украины на сумму 20 млрд евро после вето Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков.

    Коментарии (9)
    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз

    Politico: Орбан объявил о проведении опроса в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    Орбан сообщил о намерении провести опрос среди венгров по поводу поддержки вступления Украины в ЕС, передает Politico.

    Такое заявление он сделал после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где Венгрия отказалась поддержать совместное заявление о военной поддержке Украины.

    Опрос будет проведен в рамках национальной консультации, которая уже использовалась правительством для сбора общественного мнения по различным вопросам, в том числе по миграции и правам ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Этот механизм представляет из себя рассылку писем всем гражданам Венгрии с вопросами и предлагаемыми вариантами ответов.

    Политолог Балаж Орбан отметил, что венгры впервые получат возможность выразить свое мнение о вступлении Украины в ЕС.

    Ранее подобные опросы критиковались за ведущую формулировку вопросов и использование результатов для укрепления позиций правительства Венгрии.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за Украины изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    На экстренном саммите ЕС по обороне отложили принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но одобрить данные шаги отказалась Венгрия.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 13:34 • Новости дня
    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС

    Песков заявил, что Россия может принять ответные меры на милитаризацию ЕС

    Кремль допустил ответные меры на милитаризацию ЕС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры на милитаризацию Евросоюза могут потребоваться России для обеспечения национальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что конфронтационная риторика и активности, наблюдаемые в Брюсселе и европейских столицах, диссонируют с поиском мирных путей урегулирования ситуации вокруг Украины. Россия рассматривает возможность принятия ответных мер в связи с милитаризацией Евросоюза, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз активно обсуждает вопросы милитаризации и развития оборонного сегмента, что вызывает обеспокоенность Москвы. По словам Пескова, Евросоюз открыто позиционирует Россию как противника, что делает обсуждения милитаризации причиной для пристального внимания со стороны России.

    «Вся эта милитаризация происходит в основном против Российской Федерации. Это, конечно, потенциально может быть темой для нашей глубокой обеспокоенности», – добавил Песков.

    Ранее агентство France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (7)
    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщается, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммита ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (5)
    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 22:13 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали план милитаризации Европы

    Лидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе, в котором приняли участие лидеры стран ЕС, достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро, сообщает Agence France-Presse.

    Согласованный в Брюсселе план ReArm EU был выдвинут Еврокомиссией, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро, которые она займет на рынках капитала и передаст странам в виде кредитов на закупку оружия в Европе. В частности, речь идет о производстве систем ПВО в ЕС и оружии для Украины. Также планируется рост расходов на оборону, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия в виде госкредитов самими странами ЕС. На военную промышленность также хотят потратить средства программы развития депрессивных регионов Евросоюза (Cohesion Policy).

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

    Коментарии (10)
    7 марта 2025, 12:32 • Новости дня
    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США

    Политолог Бордачев: Европа специально изображает плохого полицейского, а Трамп – доброго

    Политолог: Венгрия не поддержала коммюнике ЕС по Украине в угоду США
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз вряд ли сможет выполнить взятые в рамках саммита в Брюсселе обязательства. Реализовать задуманное по силам лишь ведущим странам объединения. На этом фоне любопытно поведение Венгрии, которая решила не ссориться с США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее лидеры ЕС договорились о милитаризации Европы. При этом заявление в поддержку Украины было согласовано без Венгрии.

    «Те итоги саммита лидеров ЕС, которые связаны с военно-технической политикой объединения и перевооружением Европы, вызывают вопросы», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай». По его оценкам, принятые решения могут реализоваться лишь на уровне ведущих государств ЕС – таких как Франция, Германия, а также, возможно, Италия и Польша.

    «Роль Еврокомиссии в этом процессе окажется не просто минимальной, а, скорее, вовсе будет исключена», – считает собеседник. Таким образом, результаты прошедшей в Брюсселе встречи глав государств и правительств политолог назвал «формальными и лирическими».

    «Как страны – члены союза будут реализовывать то, что прописали в коммюнике? Найдут ли они на это деньги? Лично я скептично на это смотрю и считаю, что в действительности вряд ли что-то будет сделано», – признался Бордачев. В этой связи он напомнил обещание Олафа Шольца выделить 100 млрд евро для бундесвера, сделанное канцлером ФРГ еще три года назад. Свое слово немецкий политик до сих пор не сдержал.

    Эксперт также обратил внимание на позицию Венгрии, которая не поддержала заявление ЕС по Украине. Собеседник объясняет действия Виктора Орбана фактором Дональда Трампа. «Будапешт не хочет идти наперекор США и раздражать главу Белого дома», – считает аналитик. По его мнению, со стороны Брюсселя последствий для венгерской стороны за «непослушание» пока не просматривается.

    Вместе с тем, спикер допускает, что речь может идти о разделении ролей между ЕС и Вашингтоном. «С одной стороны, возможно, в Европе специально изображают "плохого полицейского", а Трамп – "доброго", чтобы Россия на фоне "дрянных" европейцев договаривалась со Штатами и шла на какие-то уступки. С другой стороны, нельзя исключать, что Евросоюза просто пытается играть деструктивную роль на фоне попыток урегулировать конфликт на Украине», – заключил Бордачев.

    Напомним, в четверг в Брюсселе прошел экстренный саммит лидеров Евросоюза. Все 27 стран объединения согласились поддержать план по перевооружению ЕС под названием ReArm Europe общим объемом 800 млрд евро. В итоговом коммюнике отмечается, что усиление обороноспособности Европы «внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность» и дополнит НАТО.

    В этой связи Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ. При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    Из-за позиции Венгрии часть коммюнике, посвященная конфликту на Украине, была опубликована отдельно и поддержана только 26 странами блока. Документ провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Европейские лидеры ЕС заявили о намерении продолжать поставки оружия ВСУ, в том числе и после завершения конфликта. Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем один», – прокомментировал позицию Будапешта председатель Европейского совета Антониу Кошта. Ему возразил венгерский премьер Виктор Орбан: «Думаю, понятие изоляции более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций».

    Коментарии (2)
    6 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту
    США решили лишать экономные страны НАТО права на военную защиту
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп рассматривает возможность изменения формата участия США в НАТО, чтобы страны, не увеличившие расходы на оборону, лишились права на коллективную защиту в случае нападения на них.

    Как сообщает NBC News, президент США Дональд Трамп изучает перспективы изменения формата участия Вашингтона в НАТО. Американский лидер планирует акцентировать внимание на тех союзниках, которые выполняют финансовые обязательства перед организацией.

    Согласно информации телеканала, Трамп рассматривает возможность изменения обязательства США по защите союзников в случае нападения. Это может касаться тех стран, которые не вносят достаточные средства в бюджет НАТО. Такие меры могут позволить Соединенным Штатам пересмотреть свое участие в альянсе и распределение своих обязательств.

    Чиновники США отмечают, что такие изменения могут повлиять на традиционную политику коллективной защиты. Это предложение обсуждается на фоне многократных призывов Вашингтона к союзникам увеличить свои взносы до предусмотренного уровня в 2% от ВВП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия продолжит поддерживать Украину, несмотря на приостановку военной помощи от США. Эксперты оценили освобождение Хельсинки задержанного танкера как считывание сигналов от президента США Дональда Трампа. Европейские политики обеспокоены возможным выводом 20 тыс. американских военных из региона, считая это частью возможной договоренности между США и Россией.

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    5 марта 2025, 22:37 • Новости дня
    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС

    Макрон решил начать обсуждение с союзниками о защите ЕС французским ЯО

    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС
    @ REUTERS/Evan Buhler

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

    Макрон в обращении к гражданам Франции заявил о своем намерении начать стратегические дебаты по вопросу использования французского ядерного арсенала для защиты европейских союзников, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Макрон подчеркнул, что, независимо от результатов будущих обсуждений, окончательное решение об использовании ядерного оружия останется за президентом республики.

    Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться своим ядерным арсеналом.

    До этого лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.

    Также сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько есть у Франции возможность обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России.

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    6 марта 2025, 10:31 • Новости дня
    ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов

    Politico: ЕС отложил публикацию плана по отказу от российской энергии из-за переговоров России и США

    ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский Союз отложил выпуск плана по отказу от российских энергоносителей и ядерных технологий из-за изменившейся геополитической ситуации и переговоров США с Россией, пишет Politico.

    Европейский Союз решил отсрочить представление предложения по отказу от зависимости от российских ископаемых видов топлива и ядерных технологий. Этот шаг связан с изменением геополитической обстановки, вызванной попытками президента США нормализовать отношения с Россией и предложить свое видение мира на Украине, пишет Politico.

    Высокопоставленный представитель ЕС сообщил на условиях анонимности, что проект дорожной карты по уменьшению зависимости от российской энергии продолжает разрабатываться, однако его представление откладывается на неопределенное время. Он подтвердил, что работа над документом продолжается, но сроки изменились из-за последних геополитических событий. Точная дата будет объявлена позже.

    Согласно предварительной повестке Европейской комиссии, план не будет представлен в этом месяце, как было изначально запланировано. Комиссар по энергетике Дан Йоргенсен обещал представить конкретные предложения по исключению российской нефти, газа и ядерного топлива из энергетических систем ЕС в течение первых ста дней своего мандата, однако теперь этот срок не будет соблюден.

    ЕС ведет переговоры с администрацией Трампа, которые, вероятно, будут включать обязательства по увеличению импорта американского газа. В то же время двусторонние переговоры Вашингтона с Россией за последние недели вызвали неопределенность относительно будущих экономических отношений между Кремлем и Западом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ответ на жесткие меры США.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС представить новый энергетический план, предусматривающий отказ от российского газа.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

    Коментарии (9)
    7 марта 2025, 03:26 • Новости дня
    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины

    Орбан отверг слова главы Евросовета об изоляции Венгрии и заявил об изоляции самого ЕС

    Венгрия и ЕС поспорили о том, кто из них оказался в изоляции из-за Украины
    @ Marton Monus/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Венгрия «изолирована внутри ЕС». Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    Кошта подтвердил, что Венгрия заблокировала решение саммита по Украине. Он выразил уверенность, что Брюссель преодолеет это сопротивление. «У Венгрии другой стратегический подход к Украине, но она изолирована внутри ЕС. Мы уважаем подход Венгрии, но 26 – это больше, чем 1», – приводит его слова ТАСС.

    «Думаю, это более релевантно для самого Евросоюза. По сути, это он изолировался от США, от Китая из-за торговой войны и от России из-за санкций», – заявил в ответ Орбан. По его словам, «если кто-то действительно изолирован, так это ЕС, Венгрия совершенно не изолирована», передает РИА «Новости».

    Орбан также прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон не будет защищать страны НАТО, не выполняющие обязательств по оборонным расходам. Он согласился с тем, что «придется тратить больше» на собственную оборону.

    «Нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут. Речь об очень большой сумме», – сказал Орбан в эфире М1.

    Он отметил, что «украинское государство тоже надо финансировать, иначе оно развалится», а «все три пакета – это уже слишком много».

    Венгрия, по его словам, намерена провести опрос населения о вступлении Украины в ЕС, считая, что сначала необходимо решить этот вопрос, а затем принимать решение о финансовой поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 из 27 стран Евросоюза поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги. Экстренный саммит Евросоюза по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

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    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    7 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    Американские B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии

    Бомбардировщики B-52 США впервые сбросили JDAM на полигон Роваярви в Лапландии

    Американские B-52 впервые сбросили бомбы на полигон в Финляндии
    @ Sra Roslyn Ward/Us Air/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские бомбардировщики B-52 в сопровождении финских истребителей F/A-18 Hornet впервые сбросили авиабомбы JDAM на полигон Роваярви в Лапландии в рамках совместных тренировочных мероприятий с финскими Вооруженными силами.

    Американские бомбардировщики B-52 впервые сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии, сообщает РИА «Новости».

    6 марта два B-52 в сопровождении истребителей F/A-18 Hornet ВВС Финляндии провели тренировочное бомбометание на полигоне Роваярви в Лапландии. Бомбардировщики сбросили управляемые бомбы JDAM на цели, указанные авианаводчиками финских сухопутных сил и ВВС США.

    В сообщении финских Военно-воздушных сил отмечается, что американские военные впервые провели бомбометание на территории Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США направили еще один стратегический бомбардировщик в Европу, а также решили использовать бомбившие Югославию В-52 на учениях НАТО у границ России и запланировали перебросить три стратегических бомбардировщика в Британию.

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    6 марта 2025, 09:37 • Новости дня
    Pais: Страны Европы не захотели вступать в коалицию по защите Украины без США
    Pais: Страны Европы не захотели вступать в коалицию по защите Украины без США
    @ Ye Pingfan/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил, сообщила испанская газета Pais.

    Испанская газета пишет, что большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Европейские страны считают, что без американского участия коалиция не будет надежной, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное для создания коалиции, готовой защитить соглашение по Украине и обеспечить мир. Несмотря на это, многие европейские страны настаивают, что без участия США, даже без отправки войск на землю, а с поддержкой с воздуха и разведкой, коалиция не будет эффективной.

    По мнению европейских стран, наличие США в коалиции играет важную роль в обеспечении ее надежности и сдерживающей силы.

    Ранее Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине для контроля соблюдения будущего мирного соглашения.

    Между тем ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину.

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