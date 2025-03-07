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    7 марта 2025, 14:58 • В мире

    Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу

    Прибалтика захлебывается от ненависти к Дональду Трампу
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Прибалтике растет неприкрытая ненависть к президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в «предательстве Украины». Трампа оскорбляют, рисуют на него издевательские карикатуры и желают ему всего самого плохого. Дело в том, что местные элиты считают себя вассалами не США в целом, а конкретно Демократической партии. И это может сыграть с ними злую шутку уже в не слишком далеком будущем.

    Недавняя трепка, устроенная Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома просроченному президенту Украины Владимиру Зеленскому, ввергла прибалтов в священный ужас. Они до глубины души возмущены тем, как бесцеремонно Трамп обращается с Зеленским.

    Так, эстонский министр внутренних дел Маргус Цахкна позволил себе поправить президента США, недавно назвавшего Зеленского диктатором. «Единственный, кто здесь является диктатором, единственный, кто напал на Украину, единственный, кто нападает на все фундаментальные ценности – это Путин», – нравоучительно подчеркнул Цахкна. Он пообещал, что в любом случае «наша поддержка Украины будет продолжаться».

    Критику в адрес Трампа высказал и эстонский премьер-министр Кристен Михал, по мнению которого американский лидер проявил неуважение к «крови, пролитой за принципы свободы». Выступая недавно с речью по случаю годовщины провозглашения Эстонской Республики, Михал подчеркнул: «Мы услышали от нашего союзника заявления, которые раньше считали возможным услышать только от нашего враждебного соседа. Ложь, кажется, стала правдой, а правда – ложью».

    Трампа осыпают бранью в эстонском парламенте. Глава парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон полагает, что Трамп провалил экзамен на «место лидера свободного мира» и оно теперь вакантно. «Прежде всего от европейских союзников теперь зависит: будет ли заполнена эта пустота – и кем?» – подчеркивает Михкельсон. «От президента Зеленского (в Вашингтоне – прим. ВЗГЛЯД) требовали ни больше ни меньше безоговорочной капитуляции перед требованиями России. Когда украинский президент попытался объяснить, что Россия является агрессором и не заботится о перемирии, принимающие лица безжалостно набросились на гостя, упрекая его в недостатке уважения и благодарности», – негодует эстонский политик.

    Раз уж Трамп отказывается защищать Украину, то теперь от него ждут того же и по отношению к Прибалтике. Сейчас прибалты риторически обращаются к американцам, проголосовавшим за Дональда Трампа, и взывают к их совести.

    «Американцы, зачем вы принесли миру эту катастрофу в лице Трампа? Заберите своего бесстыжего Дональда Трампа, пока катастрофа, которую он вызвал, не уничтожила весь мир», – написала в социальных сетях латвийский профессор Сандра Вейнберга.

    «Если президент США некритически повторяет глупейшие штампы российской пропаганды, то это означает, что политическая система США теряет здравомыслие. Нравится нам это или нет, но мы должны уметь признать этот факт. Похоже, что у Трампа серьезные проблемы с психическим здоровьем», – ставит диагноз латвийский публицист Отто Озолс.

    А латвийский режиссер Андрей Экис (известный по серии фильмов «Свингеры») готов копать глубже. Он разоблачает Дональда Трампа и его сподвижника Илона Маска в том, что они являются адептами некоего «Темного Просвещения». Так, по мнению Экиса, называется гипотетическая группа внутри американской элиты, готовая променять идеалы демократии на технодиктатуру, при которой самые важные решения будут принимать облеченные властью эксперты, а не политики, выбранные путем голосования.

    «Идеи Темного Просвещения воплощаются в жизнь, и движущей силой этого процесса уже является не только Трамп.

    В настоящее время Илон Маск является истинным лидером Темного Просвещения, меняющим не только Соединенные Штаты, но и весь политический порядок во всем мире», – паникует Экис.

    Особенно забавно выглядят его сетования на то, что в США теперь якобы сворачивают свободу слова. В устах жителя государства, заблокировавшего значительную часть Рунета, криминализировавшего услуги по подключению российских телеканалов, отдающего под суд, штрафующего и бросающего в тюрьму за мнения, идущие вразрез с официозной пропагандой, такие обвинения звучат гротескно.

    Неприязнь к Трампу в Прибалтике испытывают не только политики, но и множество представителей простого народа, которому внушают, что новый-старый президент США может «сдать нас Москве». В местном секторе интернета блуждают карикатуры на Трампа, иной раз весьма обидные – на которых он изображен в виде свиньи.

    В соцсетях прозвучали призывы отказаться от американской продукции. Они тоже звучат порой весьма иронично. «Начнем! Выбросьте свои айфоны и компьютеры. А латвийская армия пусть выбросит американское оружие, вертолеты Black Hawk», – пишет один рижанин.

    «Можно начать с отказа от подслащенных напитков из США, которые захватили магазинные полки и кафе в Латвии. Это будет шаг, заодно и полезный для здоровья», – советует другой латыш.

    «Кроме шуток, руководство Латвии оказалось в стесняющей ситуации. Похоже, придется делать выбор между прежней главной опорой – США и... Бог весть кем. Поскольку Европа, надо полагать, нас не только не поймет, но и наверняка не защитит. Однако похоже, что и Штаты – тоже нет. Все накрывается медным тазом», – подытожил еще один пользователь.

    В то время как одни медийные лица клеймят Дональда Трампа за то, что он, завязав диалог с Россией, предал «западный мир», другие уже предлагают организовать ему противодействие. Например, Рихо Террас, бывший главком эстонских Вооруженных сил, а ныне депутат Европарламента, призвал: «Европа должна еще более решительно поддержать Зеленского и, если потребуется, ввести санкции против США. Трамп, как и Путин, понимает только язык силы».

    Трезвомыслящие наблюдатели отмечают, что все предыдущие годы власти Литвы, Латвии и Эстонии были завязаны на Демократическую партию США и продолжают ей служить. И они сейчас по заказу хозяев подвергают Трампа обструкции.

    «Что мы имеем? Мы имеем шваль, присягнувшую на верность сущности, чьим авангардом являлась наиболее влиятельная часть Демократической партии и изрядная часть глубинного государства – как США, так и большинства европейских стран. Было наивно полагать, что они так просто начнут переобуваться. Нет, сейчас они столкнулись с действительно экзистенциальной угрозой – Трампом. Россия и Китай на этом фоне – уже вторичные угрозы. Так что нам предстоит наслаждаться хоровым исполнением "Возьмемся за руки, друзья" и "Суровые годы уходят". Это их последний и решительный бой! Им особо отступать некуда», – рассуждает эстонский оппозиционный публицист Эйно Ингерман.

    Однако нельзя сказать, будто все политики в странах Прибалтики скопом ненавидят Трампа. Нет, там есть и его поклонники – другое дело, что они сейчас оттеснены в оппозицию. В первую очередь среди прибалтийских «фанатов» Трампа нужно назвать бывшего эстонского министра финансов Мартина Хельме, главу Консервативной народной партии, и латвийского экс-министра путей сообщения Айнара Шлесерса, руководителя партии «Латвия на первом месте».

    Хельме, присутствовавший на инаугурации нынешнего американского президента, ныне громко критикует эстонские власти за то, что они по уши влезли в конфликт на Украине – по его мнению, это «не наша война». Шлесерс же всегда считался сторонником добрососедства с Россией и развития экономических отношений с ней.

    Публицист, бывший депутат Рижской думы Александр Гильман сравнивает Шлесерса с грузинским политиком Бидзиной Иванишвили, партия которого «Грузинская мечта», придя к власти, начала сворачивать конфронтацию с Россией. «Шлесерс – это наш Иванишвили, который свой успех базирует именно на возможности договориться с Россией. Если в Грузии за Иванишвили больше половины населения, то почему бы Шлесерсу не собрать 20% латышских голосов? А для русскоязычных избирателей вообще угрозой является не Путин, а Янис Домбрава (депутат Сейма, один из самых оголтелых русофобов-националистов – прим. ВЗГЛЯД). Будет Шлесерс готов выступить за примирение с Россией и прекращение гонки вооружений – он станет победителем в Риге», – считает Гильман.

    Дональд Трамп и его соратники Илон Маск и Джей Ди Вэнс уже продемонстрировали желание произвести смену элит в странах ЕС – заменив либералов, ставленников Демпартии, на консерваторов. И если у них когда-нибудь дойдут руки до стран Прибалтики, то люди наподобие Хельме и Шлесерса могут опять оказаться в составе местных правительств.

    Кроме того, американский президент неоднократно говорил, что предоставляемый США «зонтик безопасности» стоит денег. Руководство стран Прибалтики уже выражает готовность довести свои оборонные расходы до 5% – чтобы американский владыка увидел, что они готовы платить за право пребывания на своих территориях войск США и НАТО. Но не факт, что у данных государств, измученных экономической депрессией, хватит на это денег. Откуда же именно прибалты могут взять средства, чтобы удовлетворить Трампа?

    «Прибалтика – это уникальный по экономической географии регион мира, в котором нет вообще ничего. Внутренними богатствами она никогда не славилась, единственная ее ценность – географическое положение: выход к морю (было ценно для России) и выход к границам России (было ценно для всех, кто хотел с ней торговать или воевать),

    – говорит калининградский политолог, специалист по прибалтийскому региону Александр Носович. – Как географическое приложение к России Прибалтика до сих пор на мировом рынке и продавалась, но Трамп тему "сдерживания России" через давление в Балтийском море точно не купит. А расплачиваться по счетам за двадцать лет членства в НАТО странам Балтии надо. Так что как бы им не пришлось отдавать американцам свои морские порты, которые США потом заставят приносить прибыль, принудив Латвию, Литву и Эстонию отменить все санкции и восстановить экономические отношения с Россией и Белоруссией». Если такое случится, это было бы величайшей исторической иронией по отношению к тем, кто сегодня в Прибалтике проклинает действующего главу Белого дома.

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