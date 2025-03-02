Силовиков Латвии погубят нацизм и жадность

Tекст: Никита Демьянов

В Латвии разразился второй с начала года скандал, когда достоянием общественности стали факты начальственного произвола в силовых структурах страны. О том, что руководящие посты в армии и полиции захватили ксенофобы, не стесняющиеся третировать подчиненных за «неправильную» этническую принадлежность или религию, знали и раньше. Но теперь они, кажется, потеряли последний страх из-за уверенности в своей безнаказанности.

Исламофобы в армии

Портал Pietek.com разместил открытое письмо, составленное военнослужащими Национальных вооруженных сил Латвии. Этот ресурс принадлежит известному в республике журналисту Лато Лапса, который специализируется на расследовании коррупции в высших эшелонах власти. Солдаты обратились к нему, так как их жалобы в министерство обороны были проигнорированы.

Авторы письма - граждане Латвии, но мусульмане по вероисповеданию. В ходе несения службы на военной базе Адажи они регулярно подвергались унижениям и притеснению со стороны подполковника Оскарса Лейниекса по религиозному признаку. «Наши убеждения никоим образом не мешают выполнению наших задач. Однако по приказу подполковника Лейниекса нас заставляли посещать христианские церкви и выстаивать там католические службы. По его словам, это было необходимо для "сплочения коллектива"», - говорится в письме.

Но это как будто не главная претензия, военнослужащие жалуются на многое: от оскорблений типа «террорист» до физического насилия, которое сержант Муйжниекс и старшина Дороблейс применяли к недовольным по приказу подполковника Лейниекса.

«Наше непосредственное начальство заставляло нас есть свинину, что запрещено нашей религией. Подполковник Лейниекс поощрял это»,

– утверждают авторы письма.

Своих обидчиков они обвиняют в нарушении 99-й статьи конституции Латвии, гласящей, что каждый имеет право на свободу совести и вероисповедания. «В такое напряженное время, когда мы должны защищать свою страну от возможной российской агрессии, должны ли наши командиры уделять такое чрезмерное внимание нашим религиозным убеждениям?», – спрашивают пострадавшие и грозят обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Мы рассчитываем на вас», – так заканчивается текст, положенный на стол министру обороны Андрису Спрудсу.

Русофобы в полиции

На портале Pietek.com есть и еще одно свежее открытое письмо, направленное латгальскими правоохранителями на имя премьер-министра Эвики Силини и главы МВД Рихарда Козловскиса. Полицейские из Латгалии (восточный регион Латвии, в котором проживает много русскоязычных) жалуются на своего непосредственного начальника Гундарса Тропса - и речь опять идет об издевательствах ксенофобного типа. Тропсу не нравится, что у многих его подчиненных родной язык – русский, за это он их постоянно оскорбляет, всячески придирается и внушает, что даже с собственными детьми полицейские должны говорить только на латышском.

Полицейские уверяют, что при выполнении своих обязанностей используют латышский язык и абсолютно лояльны к Латвии. «Однако мы, сотрудники Латгальского регионального управления полиции, не все являемся этническими латышами. У нас есть польские, белорусские, еврейские, украинские, русские и другие корни – как это было в Латгалии на протяжении веков», – подчеркивают авторы письма, которых Гундарс Тропс назвал «оккупантами» за русскоязычие.

Более того, начальник любил подслушивать под дверью личные разговоры подчиненных, а услышав какую-нибудь «крамолу» врывался с руганью. Такой «крамолой» мог быть допрос подозреваемого на русском языке. Естественно, это происходило только в тех случаях, когда подозреваемый тоже являлся русскоязычным, но, по мнению Тропса, это не может быть оправданием.

Кстати, украинцев он тоже требовал допрашивать исключительно на латышском.

А по отношению к латгальцам Тропс с удовольствием использовал унизительную кличку, выдуманную для коренного народа восточной Латвии в Риге – «чангалы».

Авторы жалобы приводят некоторые высказывания начальника полиции Латгальского региона. «Мы русских всегда давили и будем давить». «Чангалы как были нищими, так и будут нищими». «В Видземе (район в центральной Латвии) думают, что все чангалы гонят шмаковку (самогон) и пьют, ха-ха». «Нет такой национальности, как белорус». «Евреев здесь нет как вида». «Какое отношение Латвия имеет к польским бандитам?»

Согласно профессиональному мнению авторов письма, действия Тропса подпадают под 78-ю статью УК: «Действия, направленные на разжигание национальной, этнической или расовой ненависти или вражды». Они утверждают, что прежде латгальская полиция была дружной многонациональной организацией, а теперь превратилась в скопище запуганных людей, которых подозревают в нелояльности» и угрожают увольнением. Поэтому местами их жалоба переходит в крик души:

«Если начнется бунт или нападение, мы останемся, чтобы защитить нашу землю, которая дала нашим семьям приют много веков назад и за которую мы заплатили своей кровью. Мы, несчастные поляки, белорусы, евреи и чангалы. Но куда денется Гундарс Тропc и ему подобные?».

Полицейские, по их словам, неоднократно жаловались на своего начальника вышестоящим. В итоге вышестоящие поддержали продление полномочий Тропса, хотя на этот пост было много и других претендентов. Но, когда скандал получил огласку, МВД Латвии приняло решение о начале служебной проверки, намекнув, что письмо может быть намеренным «актом саботажа».

Начальник латвийской полиции Арманд Рукс открыто сомневается в правдивости обвинений в адрес Тропса. Но при этом они оба - латышские националисты. Это заставляет предположить, что на самом деле ситуация такова: Рукс просто покрывает Тропса и ничего удивительного или особенного в его поведении на самом деле не видит.

Ранее глава полиции заявлял, что главную свою задачу видит в выявлении «скрытых пособников Москвы». В частности, тех, кто осмелится прилюдно отмечать День Победы 9 мая.

Неонацисты везде

В Латвии сложилась фантасмагорическая ситуация, когда одна часть общества может безнаказанно оскорблять и требовать расправы над другой частью общества, говорящей на русском языке. «Напрашиваются исторические параллели с гонениями на евреев в Германии или с депортацией целых народов (крымских татар, приволжских немцев, карачаевцев, калмыков и др.) при Сталине. К сожалению, эти заявления и призывы не пресекаются властями – несмотря на то, что Латвия в 2005 году ратифицировала Рамочную конвенцию по защите национальных меньшинств», – написала в конце депутат горсобрания Риги, некогда популярная телеведущая Наталья Абола.

За это националисты подвергли ее травле. Один из радикалов - Гинтс Земитанс - призвал к «ликвидации» Аболы «силами народа». Однако в Службе государственной безопасности предупреждение вынесли не ему, а депутату за ее пост. В полиции дело на Земитанса по заявлению Аболы тоже заводить отказались. Тогда депутат обратилась с письмом к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. В канцелярии президента его оставили без внимания.

Теперь Абола пытается заручиться поддержкой всех, кто получал угрозы от латышских националистов и готовится составить коллективный иск в ЕСПЧ. Но особых надежд на европейский суд нет. В прошлом году ЕСПЧ уже отверг два коллективных иска от русских Латвии, которые пытались отменить государственные запреты на право учить своих детей на родном языке хотя бы в детских садах и частных школах.

Впрочем, кое-какая надежда есть на США. Но по другой причине. На все том же портале Pietek.com недавно вышло видео, в котором утверждается, что

латвийские чиновники разворовывают примерно треть американской военной помощи.

По словам Лато Лапса, он получил широкие сведения от двух бывших латвийских высокопоставленных офицеров – имена всех причастных, размеры похищенных сумм и обстоятельства краж. Со слов Лапсы, афера оказалась настолько успешной благодаря тому, что вся информация, связанная с данной сферой, имеет статус гостайны.

Расследователь считает, что в Латвии нет ни одного государственного учреждения, ни одной правоохранительной структуры, которой он мог бы доверить такую информацию, – и поэтому передал ее напрямую американцам. Как известно, президент США Дональд Трамп поручил своему Илону Маску провести аудит расходов Пентагона, так что сведения Лапсы могут оказаться востребованными.