Что мешает встрече Путина и Зеленского

Российско-украинский саммит, по мнению президента США Дональда Трампа, должен быть следующим этапом процесса мирного урегулирования на Украине. На этом же настаивают и европейские политики, а также глава киевского режима Владимир Зеленский. Стороны дошли до того, что уже стали обсуждать место его проведения (Зеленский предлагает Швейцарию, Австрию или Турцию), а также повестку.

И их желание вполне объяснимо. Зеленский пытается не позволить Трампу обговаривать условия мирной сделки с президентом России Владимиром Путиным без Украины и за счет Украины (а также лично Зеленского). Стремится получить субъектность и доказать свою пригодность для мирного трека (прекратив тем самым разговоры о том, что Зеленского как президента войны нужно менять). И наконец, попытаться устроить из встречи с Путиным какое-нибудь духоподъемное для украинского населения шоу.

Брюсселю встреча нужна для того, чтобы тоже обрести субъектность в переговорном процессе. Да, европейцев не пускают за стол переговоров и их интересы сейчас никто не защищает – однако в случае российско-украинского саммита этим может заняться Владимир Зеленский. Даже не потому, что он является европейской марионеткой, а потому, что киевский и брюссельский режимы находятся в одной лодке. У них общие интересы (связанные с недопущением российской победы в СВО любой ценой), а значит, и действовать они будут рука об руку.

А американскому президенту нужно просто спихнуть переговорный процесс. Он не сделал домашнее задание после встречи на Аляске – не смог заставить Европу и Украину выполнять договоренности, достигнутые между ним и Владимиром Путиным. Поэтому он хочет, чтобы Россия сама убеждала Украину. Ну и, конечно, стремится получить за саму организацию этого саммита (который, скорее всего, пройдет номинально под покровительством Трампа и возможно даже с его присутствием) Нобелевскую премию мира.

Правда, на пути его организации есть небольшая деталь: отсутствует согласие Москвы. Россия устами министра иностранных дел Сергея Лаврова дала понять, что готова повысить уровень встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле. Сейчас российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, и его, например, сможет сменить Сергей Лавров или глава Минобороны Андрей Белоусов. Могут возглавить делегацию они оба – тогда переговоры будут проходить по принципу 2+2, что было бы логично. Однако повышение до уровня президента, вероятно, пока не планируется.

И на это есть несколько причин.

Во-первых, Киев не выполнил предварительные условия для организации такой встречи. Владимир Путин не раз говорил о том, что готов встречаться с Зеленским – но после того, как будут достигнуты какие-то результаты на уровне рабочих групп. Проще говоря, должны быть парафированы соглашения, которые на встрече будут просто отшлифованы и подписаны. На сегодняшний же день никаких соглашений нет. Киевский режим отказывается выводить войска из Донбасса, начинать процедуру признания российских территорий российскими (то есть проводить конституционный референдум), превращать Украину в нейтральное внеблоковое государство. Да, Зеленский намекал на то, что подвижки во всех вопросах могут быть после саммита с Путиным, однако у Москвы есть все основания не доверять Киеву.

Во-вторых, Киев в обозримой перспективе не обретет того, с кем можно ставить переговорную точку. «Мы готовы встречаться, и я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским… Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры – ради Бога, пускай это будет Зеленский. Но вопрос не в этом», – заявил Владимир Путин. По его словам, вопрос в том, кто будет подписывать итоговые соглашения. «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точку надо – подпись должна стоять легитимных властей, иначе… придет следующий, и выбросит это все в помойку», – объяснил российский лидер.

Номинально легитимный подписант может появиться тогда, когда на Украине пройдут выборы – а они могут пройти только после отмены военного положения. Которое может быть отменено после наступления перемирия, для чего Зеленский должен начать вывод войск из Донбасса, а Запад – прекратить накачивать Украину оружием.

Казалось бы, возникает замкнутый круг – однако есть и другие, гораздо более быстрые способы получить легитимного подписанта. Для этого Зеленскому нужно просто уйти в отставку, после чего и. о. президента станет спикер Верховной рады. Ныне занимающий эту должность Руслан Стефанчук, или же другой, более договороспособный депутат, которого Рада под присмотром США и России изберет на этот пост.

К сожалению, на пути реализации этого варианта стоят личные амбиции Зеленского. Глава киевского режима не хочет отказываться от, по его мнению, главной роли в мировом спектакле, а также лишаться доступа к колоссальным финансовым потокам.

Наконец, в-третьих, непонятно, как решать вопрос безопасности. Организация саммита требует участия российской ФСО и управления Госохраны Украины – а учитывая совершенную киевским режимом серию терактов в России, ни о каком сотрудничестве и тем более доверии между этими структурами не может быть и речи. Делегировать же обеспечение безопасности первого лица третьей стране ни Москва, ни Киев не хотят.

Таким образом, проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».