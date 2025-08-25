  • Новость часаРоссийские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    Что мешает встрече Путина и Зеленского

    @ Максим Гучек/РИА Новости

    25 августа 2025, 12:00 Мнение

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Российско-украинский саммит, по мнению президента США Дональда Трампа, должен быть следующим этапом процесса мирного урегулирования на Украине. На этом же настаивают и европейские политики, а также глава киевского режима Владимир Зеленский. Стороны дошли до того, что уже стали обсуждать место его проведения (Зеленский предлагает Швейцарию, Австрию или Турцию), а также повестку.

    И их желание вполне объяснимо. Зеленский пытается не позволить Трампу обговаривать условия мирной сделки с президентом России Владимиром Путиным без Украины и за счет Украины (а также лично Зеленского). Стремится получить субъектность и доказать свою пригодность для мирного трека (прекратив тем самым разговоры о том, что Зеленского как президента войны нужно менять). И наконец, попытаться устроить из встречи с Путиным какое-нибудь духоподъемное для украинского населения шоу.

    Брюсселю встреча нужна для того, чтобы тоже обрести субъектность в переговорном процессе. Да, европейцев не пускают за стол переговоров и их интересы сейчас никто не защищает – однако в случае российско-украинского саммита этим может заняться Владимир Зеленский. Даже не потому, что он является европейской марионеткой, а потому, что киевский и брюссельский режимы находятся в одной лодке. У них общие интересы (связанные с недопущением российской победы в СВО любой ценой), а значит, и действовать они будут рука об руку.

    А американскому президенту нужно просто спихнуть переговорный процесс. Он не сделал домашнее задание после встречи на Аляске – не смог заставить Европу и Украину выполнять договоренности, достигнутые между ним и Владимиром Путиным. Поэтому он хочет, чтобы Россия сама убеждала Украину. Ну и, конечно, стремится получить за саму организацию этого саммита (который, скорее всего, пройдет номинально под покровительством Трампа и возможно даже с его присутствием) Нобелевскую премию мира.

    Правда, на пути его организации есть небольшая деталь: отсутствует согласие Москвы. Россия устами министра иностранных дел Сергея Лаврова дала понять, что готова повысить уровень встреч российской и украинской делегаций в Стамбуле. Сейчас российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, и его, например, сможет сменить Сергей Лавров или глава Минобороны Андрей Белоусов. Могут возглавить делегацию они оба – тогда переговоры будут проходить по принципу 2+2, что было бы логично. Однако повышение до уровня президента, вероятно, пока не планируется.

    И на это есть несколько причин.

    Во-первых, Киев не выполнил предварительные условия для организации такой встречи. Владимир Путин не раз говорил о том, что готов встречаться с Зеленским – но после того, как будут достигнуты какие-то результаты на уровне рабочих групп. Проще говоря, должны быть парафированы соглашения, которые на встрече будут просто отшлифованы и подписаны. На сегодняшний же день никаких соглашений нет. Киевский режим отказывается выводить войска из Донбасса, начинать процедуру признания российских территорий российскими (то есть проводить конституционный референдум), превращать Украину в нейтральное внеблоковое государство. Да, Зеленский намекал на то, что подвижки во всех вопросах могут быть после саммита с Путиным, однако у Москвы есть все основания не доверять Киеву.

    Во-вторых, Киев в обозримой перспективе не обретет того, с кем можно ставить переговорную точку. «Мы готовы встречаться, и я, кстати, сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским… Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры – ради Бога, пускай это будет Зеленский. Но вопрос не в этом», – заявил Владимир Путин. По его словам, вопрос в том, кто будет подписывать итоговые соглашения. «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точку надо – подпись должна стоять легитимных властей, иначе… придет следующий, и выбросит это все в помойку», – объяснил российский лидер.

    Номинально легитимный подписант может появиться тогда, когда на Украине пройдут выборы – а они могут пройти только после отмены военного положения. Которое может быть отменено после наступления перемирия, для чего Зеленский должен начать вывод войск из Донбасса, а Запад – прекратить накачивать Украину оружием.

    Казалось бы, возникает замкнутый круг – однако есть и другие, гораздо более быстрые способы получить легитимного подписанта. Для этого Зеленскому нужно просто уйти в отставку, после чего и. о. президента станет спикер Верховной рады. Ныне занимающий эту должность Руслан Стефанчук, или же другой, более договороспособный депутат, которого Рада под присмотром США и России изберет на этот пост.

    К сожалению, на пути реализации этого варианта стоят личные амбиции Зеленского. Глава киевского режима не хочет отказываться от, по его мнению, главной роли в мировом спектакле, а также лишаться доступа к колоссальным финансовым потокам.

    Наконец, в-третьих, непонятно, как решать вопрос безопасности. Организация саммита требует участия российской ФСО и управления Госохраны Украины – а учитывая совершенную киевским режимом серию терактов в России, ни о каком сотрудничестве и тем более доверии между этими структурами не может быть и речи. Делегировать же обеспечение безопасности первого лица третьей стране ни Москва, ни Киев не хотят.

    Таким образом, проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»

    Перед новым учебным годом в Эстонии образовалась критичная нехватка учителей. Это рукотворный кризис: квалифицированных педагогов не допустили к работе из-за новых языковых требований. Теперь в школы набирают дилетантов, дети от этого деградируют. К сожалению, в основном русские дети. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

