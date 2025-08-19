  • Новость часаСША и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины
    Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    @ White House/EYEPRESS/Reuters

    19 августа 2025, 12:06 Мнение

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Война на два фронта – новая жестокая реальность для Киева. США под руководством Трампа стремительно превращаются из союзника в угрозу. Последний визит Зеленского в Вашингтон лишь показал, что Украина балансирует на краю пропасти, где военное противостояние с Россией рискует смениться дипломатическим разгромом руками Дональда Трампа.

    Главной задачей Зеленского и сопровождавшей его делегации европейских лидеров было отнюдь не переубеждение Трампа. Аляскинская встреча Путина и Трампа задала слишком высокую планку сближения. Попытка сорвать ее новой перепалкой в Овальном кабинете подарила бы американскому президенту идеальный предлог для выхода из конфликта – громко хлопнув дверью и обвинив в провале «клоуна-президента». Судя по всему, этот расклад доходчиво объяснили Зеленскому Стармер, Мерц и Макрон, побудив того сыграть подобострастие и покорность.

    Учитывая переменчивый характер Трампа, Киев выбрал иную тактику: тормозить динамику переговоров, топя ее в деталях. Вместо вывода войск – пропорциональный обмен территориями. Вместо ограничений на вооружения – поставки американского оружия за европейский счет. Эта игра потребовала от Зеленского личных унижений: навязчивые похлопывания Трампа по плечу, одиннадцать «спасибо» за встречу. Жесткий контраст с образом «маленького диктатора», который он годами продавал украинской публике. Звонок Трампа Путину на фоне карты Украины с отложенными в пользу России территориями – худшую картинку для Киева сложно придумать.

    Россия уже выиграла военную схватку с НАТО. Теперь она вступила в еще более ожесточенную схватку за мир. Парадоксально, но территориальный вопрос для Москвы – не самоцель, а инструмент. Возврат Донецкой области важен тактически: укрепления и логистика Славянска и Краматорска не должны стать плацдармом для новых ударов ВСУ. Но стратегически Харьков, Одесса, Днепропетровск значат для исторической России не меньше Донбасса. Их контроль – ключ к безопасности и будущему переустройству Украины. Однако, после победы в Донбассе и на южном левобережье Днепра военным путем, дальнейшее продвижение России, судя по всему, будет осуществляться при помощи дипломатии.

    Стартовой точкой этой дипломатической игры станет отстранение Зеленского от власти. Требование по выводу украинских войск из неподконтрольной Москве части ДНР – самое жесткое и принципиальное условие сделки. Добровольный уход Киева станет приговором режиму Зеленского, окончательно девальвировав его власть. Новые выборы, вероятно, пройдут без него (например, под гарантии его личной безопасности и безбедной жизни в США). Но позорные условия мира и тотальная усталость населения от войны лишат потенциального «президента реванша» поддержки.

    Таким образом, условные Залужный и Порошенко в качестве новых руководителей Украины не подойдут. Поиск приемлемой для всех сторон кандидатуры – отдельная тема. Очевидно, что на зачищенном от политических конкурентов поле таковых сейчас не сыскать. Но после подписания капитуляции появится некий украинский Хонеккер, главной задачей которого станет «перезапуск» Украины в новых исторических реалиях. С этого начнется медленное, но необратимое вхождение переустроенной Украины в орбиту России.

    Понимая, к чему все идет, официальный Киев ведет диалог с Трампом по принципу «да, но». Соглашается на всё, но сыплет встречными условиями. Тянет время в надежде на ураган в США, землетрясение в Азии или новый виток торговых войн Трампа с Китаем. И, надо сказать, что эта тактика не лишена смысла. Американская политическая повестка отнюдь не вращается вокруг Украины. Основной фокус – внутриполитическая борьба и противостояние с Китаем. Если токсичная украинская тема не станет новым победным кейсом для Трампа, который «остановил шесть войн за шесть месяцев», он может утратить к ней всякий интерес. Что не изменит результата конфликта, но повысит издержки, в том числе и для Москвы.

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт?

    Судьбу Украины решит пиджак Зеленского

    Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается неожиданным вопросом: наденет ли гость с Украины официальный костюм? Как сообщают американские СМИ, соответствие дипломатическому протоколу в одежде может повлиять на атмосферу переговоров между Киевом и Вашингтоном. Почему внешний вид Зеленского вновь стал темой обсуждения и чего ждать от предстоящей встречи?

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила.

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

