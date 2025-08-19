Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

Война на два фронта – новая жестокая реальность для Киева. США под руководством Трампа стремительно превращаются из союзника в угрозу. Последний визит Зеленского в Вашингтон лишь показал, что Украина балансирует на краю пропасти, где военное противостояние с Россией рискует смениться дипломатическим разгромом руками Дональда Трампа.

Главной задачей Зеленского и сопровождавшей его делегации европейских лидеров было отнюдь не переубеждение Трампа. Аляскинская встреча Путина и Трампа задала слишком высокую планку сближения. Попытка сорвать ее новой перепалкой в Овальном кабинете подарила бы американскому президенту идеальный предлог для выхода из конфликта – громко хлопнув дверью и обвинив в провале «клоуна-президента». Судя по всему, этот расклад доходчиво объяснили Зеленскому Стармер, Мерц и Макрон, побудив того сыграть подобострастие и покорность.

Учитывая переменчивый характер Трампа, Киев выбрал иную тактику: тормозить динамику переговоров, топя ее в деталях. Вместо вывода войск – пропорциональный обмен территориями. Вместо ограничений на вооружения – поставки американского оружия за европейский счет. Эта игра потребовала от Зеленского личных унижений: навязчивые похлопывания Трампа по плечу, одиннадцать «спасибо» за встречу. Жесткий контраст с образом «маленького диктатора», который он годами продавал украинской публике. Звонок Трампа Путину на фоне карты Украины с отложенными в пользу России территориями – худшую картинку для Киева сложно придумать.

Россия уже выиграла военную схватку с НАТО. Теперь она вступила в еще более ожесточенную схватку за мир. Парадоксально, но территориальный вопрос для Москвы – не самоцель, а инструмент. Возврат Донецкой области важен тактически: укрепления и логистика Славянска и Краматорска не должны стать плацдармом для новых ударов ВСУ. Но стратегически Харьков, Одесса, Днепропетровск значат для исторической России не меньше Донбасса. Их контроль – ключ к безопасности и будущему переустройству Украины. Однако, после победы в Донбассе и на южном левобережье Днепра военным путем, дальнейшее продвижение России, судя по всему, будет осуществляться при помощи дипломатии.

Стартовой точкой этой дипломатической игры станет отстранение Зеленского от власти. Требование по выводу украинских войск из неподконтрольной Москве части ДНР – самое жесткое и принципиальное условие сделки. Добровольный уход Киева станет приговором режиму Зеленского, окончательно девальвировав его власть. Новые выборы, вероятно, пройдут без него (например, под гарантии его личной безопасности и безбедной жизни в США). Но позорные условия мира и тотальная усталость населения от войны лишат потенциального «президента реванша» поддержки.

Таким образом, условные Залужный и Порошенко в качестве новых руководителей Украины не подойдут. Поиск приемлемой для всех сторон кандидатуры – отдельная тема. Очевидно, что на зачищенном от политических конкурентов поле таковых сейчас не сыскать. Но после подписания капитуляции появится некий украинский Хонеккер, главной задачей которого станет «перезапуск» Украины в новых исторических реалиях. С этого начнется медленное, но необратимое вхождение переустроенной Украины в орбиту России.

Понимая, к чему все идет, официальный Киев ведет диалог с Трампом по принципу «да, но». Соглашается на всё, но сыплет встречными условиями. Тянет время в надежде на ураган в США, землетрясение в Азии или новый виток торговых войн Трампа с Китаем. И, надо сказать, что эта тактика не лишена смысла. Американская политическая повестка отнюдь не вращается вокруг Украины. Основной фокус – внутриполитическая борьба и противостояние с Китаем. Если токсичная украинская тема не станет новым победным кейсом для Трампа, который «остановил шесть войн за шесть месяцев», он может утратить к ней всякий интерес. Что не изменит результата конфликта, но повысит издержки, в том числе и для Москвы.

Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев – важнее любого Берлина. Его нужно брать, но с учетом роли и значимости – настойчиво, но нежно.