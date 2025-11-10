Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

В сердце Амазонии, в бразильском Белене, где тропическая жара усиливается политическим накалом, стартовала 30-я Конференция ООН по изменению климата – COP30. Этот саммит должен был стать триумфом: юбилейный, в год десятилетия Парижского соглашения, он обещал подвести итоги глобальной борьбы с потеплением. Но COP30 рискует войти в историю как самый скандальный саммит, и вина лежит не столько на климате, сколько на глобальной разобщенности, которая более не позволяет эффективно работать с такими общечеловеческими сущностями, как изменение климата.

В 2025-м Парижский пакт, объединивший страны в едином порыве снизить среднюю температуру разогревающейся Земли на 1,5-2 градуса по Цельсию, трещит по швам. Ключевой удар нанесли США – крупнейшая экономика и один из главных эмитентов парниковых газов. В начале года Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, клеймя всю климатическую повестку «величайшим обманом в истории». Без участия Штатов, где трансграничные ветры и океанские течения не признают границ, любые обсуждения теряют смысл. Как бороться с глобальным кризисом, если один из главных игроков хлопнул дверью?

Бразилия под руководством Лулы да Силвы позиционирует COP30 как платформу для спасения тропических лесов. Инициатива Tropical Forests Forever Facility (TFFF) должна привлечь миллиарды инвестиций в сохранение джунглей. Впрочем, и тут не без ложки дегтя: буквально накануне конференции Бразилия одобрила разведочное бурение нефти в устье Амазонки. Petrobras, государственный гигант, получил зеленый свет на проекты, которые активисты называют лицемерием. Лула оправдывается: мол, нефть еще нужна для перехода к зеленой энергии. Но это двойные стандарты, подрывающие доверие.

Тем временем Великобритания, отказавшись присоединяться к TFFF, проталкивает свою тему – развитие зеленой энергетики «назло» Путину. «Британия не ждет, пока можно будет действовать – мы идем впереди, как и обещали. Чистая энергия – это не только энергетическая безопасность, чтобы Путин не мог поставить нам подножку: это еще и снижение счетов для работающих семей во всех частях Великобритании», – заявил премьер Стармер накануне своего визита в Белен.

Китай – еще один, наряду с США, крупнейших загрязнитель – сохраняет приверженность зеленой повестке. Но у Пекина тут свой интерес. Будучи монополистом в части производства панелей для солнечных электростанций и держателем большей части редкоземельных металлов, применяемых в том числе в производстве возобновляемых источников энергии, Китай успешно зарабатывает на текущем тренде и не спешит его хоронить.

Так или иначе, каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая COP в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

Большинство стран до сих пор не представили национальные цели по сокращению выбросов, как того требует Парижское соглашение. Срок истек еще в феврале этого года, но 95% правительств игнорируют его. Без этих планов движение вперед невозможно – это как пытаться собрать пазл без половины деталей. Ключевую роль в разрушении климатической повестки, трепетно выстраиваемой глобалистами вот уже больше десяти лет, принадлежит Трампу. Только в текущем году Штаты сорвали два ключевых соглашения: глобальный договор по пластику и налог на выбросы в судоходстве.

Все это отражает разобщенность климатической повестки. Развитые страны и их объединения вроде ЕС и Великобритании все еще используют «зеленую» риторику как оружие экономической конкуренции. Другие, как Бразилия, видят в тренде шанс на многомиллиардные вливания в свою экономику – с паршивой овцы хоть шерсти клок. Третьи, и к ним, без сомнения, относится Россия, готовы бороться за реальные цели – доступ к воде, противодействие опустыниванию, защиту от наводнений, но скептически относятся к идее антропогенного фактора потепления. Они не верят, что человеческий фактор доминирует над природными циклами, и предпочитают прагматику идеологии.

В итоге COP30 рискует стать началом конца климатического тренда последних лет. Пока делегаты спорят в Белене, где цены на жилье взлетели до небес, а бедные страны едва могут отправить представителей, мир упускает шанс на реальные изменения. Держаться за старые смыслы в новых реалиях глупо. Будучи до основания разрушенной на проходящей конференции, климатическая повестка очевидным образом потребует глубокого переосмысления. Экология и здравомыслие должны прийти на смену идеологическому экологизму.