Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Госдеп США решил ликвидировать бюро переговоров по климату
Politico: Госдеп США начал процесс ликвидации Бюро по глобальным переменам
Американский Госдепартамент начал процесс закрытия подразделения, занимавшегося международными переговорами по вопросам изменения климата.
Государственный департамент США начал ликвидацию Бюро по глобальным переменам, курировавшего международные переговоры по изменению климата, передает Politico. О таком решении вечером в четверг сообщили сотрудникам подразделения. Сроки окончательного прекращения деятельности пока не объявлены.
Представитель Госдепа подтвердил процесс ликвидации, пояснив, что он проходит по распоряжению президента Дональда Трампа о выходе США из международных соглашений по климату, передает ТАСС.
Госсекретарь Марко Рубио подвергся критике со стороны сотрудников ведомства. По словам одного из них, «это подорвет международное сотрудничество по климату в самое неподходящее время», имея в виду подготовку к климатической конференции COP30 в ноябре в Бразилии. Собеседник издания назвал это решение «стратегически чертовски глупым» и предупредил, что оно может создать вакуум, который займет Китай.
По сведениям Politico, администрация Трампа также оказывает давление на Международное энергетическое агентство, требуя прекратить публикацию исследований и прогнозов, демонстрирующих преимущества возобновляемых источников энергии над ископаемыми. Представители европейских стран выступили против подобных действий США. «На заседаниях совета управляющих США в последнее время вели себя неконструктивно», отметил неназванный европейский чиновник.
Ранее сообщалось,что в 2024 году США столкнулись с 27 крупными природными катастрофами, суммарный ущерб от которых превысил 182 млрд долларов,
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как реформа Госдепа может сказаться на интересах России.