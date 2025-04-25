Госдеп США решил ликвидировать бюро переговоров по климату

Politico: Госдеп США начал процесс ликвидации Бюро по глобальным переменам

Tекст: Мария Иванова

Государственный департамент США начал ликвидацию Бюро по глобальным переменам, курировавшего международные переговоры по изменению климата, передает Politico. О таком решении вечером в четверг сообщили сотрудникам подразделения. Сроки окончательного прекращения деятельности пока не объявлены.

Представитель Госдепа подтвердил процесс ликвидации, пояснив, что он проходит по распоряжению президента Дональда Трампа о выходе США из международных соглашений по климату, передает ТАСС.

Госсекретарь Марко Рубио подвергся критике со стороны сотрудников ведомства. По словам одного из них, «это подорвет международное сотрудничество по климату в самое неподходящее время», имея в виду подготовку к климатической конференции COP30 в ноябре в Бразилии. Собеседник издания назвал это решение «стратегически чертовски глупым» и предупредил, что оно может создать вакуум, который займет Китай.

По сведениям Politico, администрация Трампа также оказывает давление на Международное энергетическое агентство, требуя прекратить публикацию исследований и прогнозов, демонстрирующих преимущества возобновляемых источников энергии над ископаемыми. Представители европейских стран выступили против подобных действий США. «На заседаниях совета управляющих США в последнее время вели себя неконструктивно», отметил неназванный европейский чиновник.

Ранее сообщалось,что в 2024 году США столкнулись с 27 крупными природными катастрофами, суммарный ущерб от которых превысил 182 млрд долларов,

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как реформа Госдепа может сказаться на интересах России.