Рахмон сообщил о потере 600 гигатонн питьевой воды при таянии ледников

Tекст: Мария Иванова

В 2023 году из-за ускоренного таяния ледников в мире было утрачено более 600 гигатонн питьевой воды, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Эмомали Рахмона.

Президент Таджикистана выступил на пленарном заседании Первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, проходящей в Душанбе. Рахмон отметил: «По оценкам экспертов, в 2023 году было зафиксировано самое большое годовое снижение объема ледников. В результате было потеряно 600 гигатонн питьевой воды, что стало причиной повышения среднего уровня Мирового океана».

Глава государства подчеркнул, что быстрое таяние ледников представляет собой беспрецедентный в истории человечества глобальный кризис. За последние десятилетия количество горных ледников в мире сократилось примерно на треть. По словам Рахмона, это приводит к наводнениям, уменьшению площади суши, миграции населения, а также негативно влияет на климатическую стабильность планеты.

Президент добавил, что если выбросы парниковых газов продолжат расти, экономические потери увеличатся, а при повышении температуры воздуха на два градуса исчезнет еще треть ледников мира. Он призвал к экстренным мерам и напомнил о необходимости придерживаться целевого порога роста температуры в 1,5 градуса, установленного Парижским соглашением.

На конференции Рахмон предложил организовать совместную экспедицию по изучению ледников Таджикистана и создать региональную лабораторию для их мониторинга. Он напомнил, что более 60% ледников региона находятся в республике, а их изучение важно как для Центральной Азии, так и для глобального климата. Особое внимание президент уделил исследованию ледника Федченко, который является одним из крупнейших в мире и может раскрыть важные страницы климатической истории человечества.

В Таджикистане на данный момент из 14 тыс. ледников около 1 300 полностью растаяли. В ходе конференции, которая проходит с 29 по 31 мая, более 2,5 тыс. участников из 80 стран обсуждают последствия таяния ледников, трансграничное сотрудничество, научные исследования и меры по смягчению климатических изменений.

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