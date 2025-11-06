Бразилия предложила создать на базе Генассамблеи Совет ООН по изменению климата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бразилия намерена выступить с инициативой о формировании Совета ООН по изменению климата на базе Генеральной ассамблеи, передает «Интерфакс». Такое заявление сделал президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

«На COP30 мы выступим с инициативой создания Совета ООН по изменению климата на базе Генеральной ассамблеи», – отметил бразильский лидер. Он уточнил, что новая структура должна обладать достаточным влиянием и легитимностью для эффективного контроля исполнения стран участницами принятых климатических обязательств.

Вступительный саммит проходит в Белене, где Силва собрал мировых лидеров накануне 30-й конференции ООН по изменению климата (COP30). Он подчеркнул, что необходима оперативная реакция на вызовы климатического кризиса, а от действий конференции зависит доверие общества к международной политике в целом.

Президент также выделил необходимость ставить людей во главу процесса принятия решений, связанных с изменением климата. По его словам, уязвимые группы населения особенно страдают от экологических изменений, поэтому меры по адаптации и борьбе с изменениями климата должны учитывать вопросы неравенства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ООН о стремительной гибели Каспийского моря из-за обмеления и загрязнения.

Президент США назвал выступления экологов о глобальном изменении климата «величайшим мошенничеством».