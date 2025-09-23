  • Новость часаГлава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    28 комментариев
    23 сентября 2025, 20:44 • Новости дня

    Трамп на сессии ООН заявил о «величайшем мошенничестве»

    Трамп на Генассамблее ООН заявил о недоверии к данным по изменению климата

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп подверг сомнению научные прогнозы по изменению климата, выступая на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Трамп назвал предупреждения об изменении климата «величайшим мошенничеством», передает ТАСС. Он подчеркнул, что, по его мнению, все предсказания ООН и других организаций часто не соответствуют действительности и были сделаны не из добрых побуждений.

    «Климатические изменения – это величайшее мошенничество. Все предсказания ООН и многих других организаций, сделанные зачастую не из добрых побуждений, были неправильными», – заявил Трамп в ходе своего выступления на общеполитической дискуссии.

    Глава Белого дома отметил, что концепция углеродного следа, по его мнению, является «чушью». Он также добавил, что радикальные защитники окружающей среды в США продолжают требовать остановки промышленных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие 20–40 лет центральную часть страны зимой ожидают плюсовые температуры, а на юге станут чаще происходить засухи.

    Ученые сообщили, что ускоренное таяние озер на Шпицбергене приводит к росту выбросов метана, который в 25 раз сильнее воздействует на климат, чем углекислый газ. В июле аномальная жара в Норвегии, Швеции и Финляндии привела к увеличению средних экстремальных температур на два градуса Цельсия и затронула миграцию оленей.

    22 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    Комментарии (5)
    23 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву

    Военный эксперт Кнутов: Налет украинских БПЛА на Москву – пиар-акция Зеленского

    Военный эксперт объяснил замысел Киева при налете дронов на Москву
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ запускают БПЛА мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в системе противовоздушной обороны Москвы. Противник преследует несколько целей, одна из которых – получить от США и Европы ЗРК Patriot, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник.

    «Налет украинских БПЛА на Москву носит политический характер. Это очередная «пиар-акция», на этот раз приуроченная к визиту Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его предстоящей встрече с Дональдом Трампом. Зеленскому нужны аргументы для того, чтобы получить ЗРК Patriot», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он напомнил, что ранее ВС России нанесли удары по Киеву и другим городам Украины, где находятся оборонные предприятия, включая те, где противник в очередной раз пытался наладить выпуск оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». «В этих условиях решение направить десятки дронов на Москву призвано продемонстрировать США и Европе: ВСУ якобы способны нанести Москве ущерб, но сами они нуждаются в средствах обороны», – добавил собеседник.

    Кроме того, у происходящего есть и внутриукраинское измерение. Ранее Зеленский встретился  с представителями своей партии «Слуга народа», одной из тем стало содержание ВСУ на 2026 год. «Атакой дронов на столицу России украинская сторона хочет показать, что она может «огрызаться». В то же время это нехороший знак, который говорит о желании Зеленского воевать, что называется, до последнего украинца», – рассуждает Кнутов.

    Он указал, что налет БПЛА длится с вечера понедельника, и при этом дроны летят на Москву по две – три штуки. Такая тактика выбрана противником неслучайно. «Он запускает аппараты мелкими группами с разных направлений, пытаясь нащупать наиболее уязвимые места в нашей системе противовоздушной обороны. Если бы ВСУ сразу направили, скажем, 30-40 беспилотников, то примерно половина была бы уничтожена», – пояснил эксперт.

    «Более того, важно понимать, что у нас задействуются не только зенитно-ракетные средства, но и мобильные группы ПВО, вертолеты, которые перехватывают цели в воздухе», – перечислил аналитик, уточнив, что ни одна система не может дать 100% гарантии полной защиты от средств воздушного нападения.

    «Тем более, что дроны все время совершенствуются и создаются совместно с западными компаниями таким образом, чтобы их очень сложно было засечь на радарах. Кроме этого, Запад делится с Украиной разведданными и дает позиции, где расположены системы ПВО. В результате противник может вычислить их зону поражения и определить высоты, на которых надо проходить те или иные участки, чтобы аппараты были менее заметны», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, налет говорит о том, что предприятия и школы дроноводов на территории Украины продолжают действовать. Задача ВС России – их выявлять и уничтожать высокоточным оружием», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. «Любитель красивых пиар-жестов Зеленский на встречу с Трампом решил привезти красивую картинку Москвы, затянутой черным дымом. Дескать, глядите, рано нас еще списывать. Мы им там устроим мир через силу», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Но что-то пошло не так. Украинские дроны пока так и не смогли пробить систему ПВО столицы. Но это в том числе и разведка боем. Киев пробивает маршрут к Москве. То, что три десятка дронов до нее преодолели сотни километров, для них уже результат. Идет работа на поиск бреши в сам город. А ее нет», – заключил военкор.

    Напомним, на подлете к Москве за последние сутки сбили 41 беспилотник. Атаку БПЛА на столицу средства ПВО отражают с вечера 22 сентября. Обломки дрона повредили четыре машины в подмосковном Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко. Жертв и разрушений нет, угроза для граждан отсутствует, добавил он.

    Аэропорт Шереметьево приостанавливал прием и отправку рейсов. В Росавиации сообщали, что ограничения вводили с 20.20 мск 22 сентября до полуночи для обеспечения безопасности полетов. Около 1.00 мск гавань заработала в стандартном режиме.

    «Аэрофлоту» и «Победе» пришлось скорректировать расписание рейсов. Часть летевших в Москву самолетов была перенаправлена на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена вернуться в штатный режим выполнения рейсов до конца дня, заявили в пресс-службе.

    Отметим, всего с полуночи до 07.00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, а также Московским регионом и Крымом.

    Комментарии (5)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 15:38 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска

    Минобороны: ВС России взяли под контроль 5,6 тыс. зданий в Купянске

    Минобороны сообщило о контроле над большей частью Купянска
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска и продолжают блокировать противника с юга, сообщило Минобороны.

    В Минобороны отметили, что операция по освобождению Купянска продолжается. По информации из Telegram-канала ведомства, российские соединения и воинские части группировки войск «Запад» взяли под контроль 5 667 (65%) зданий из 8 667 в городе.

    Минобороны подчеркнуло, что российские войска сумели заблокировать значительную группировку ВСУ с северной и западной стороны Купянска, взяв противника в полукольцо, а сейчас продолжают выполнение задач по блокированию с юга.

    «В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Продолжается выполнение боевых задач по блокированию неонацистов с южной стороны», – заявили в Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что в Купянске блокировано до 700 военнослужащих ВСУ, из которых 250 уже уничтожено.

    Ранее ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам. Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснил, что использование газовой трубы для перемещения заметно облегчает логистику и снабжение бойцов на переднем крае.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 17:05 • Новости дня
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если вслед за заявлением Трампа последует публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях, то российским специалистам его предстоит изучить и вынести свой вердикт, сказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал заявление президента США, что использование парацетамола беременными женщинами ведет к аутизму у детей. ВОЗ опровергла эту взаимосвязь.

    «Конечно, то, что президент Соединенных Штатов об этом говорит, это удивительно. Обычно такого рода вещи обсуждаются прежде всего на уровне профессионального сообщества, а затем уже выносятся как решение профессионалов. За этим сразу же идет комплекс мер, связанных с изъятием препаратов, их запретом и так далее», – говорит Онищенко.

    «Я ожидаю прежде всего профессиональной реакции. В первую очередь она должна быть от Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которая является региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для американского региона. Тем не менее мы понимаем, что раз с таким заявлением выступил президент страны, обладающей серьезной научной базой – значит, это нельзя оставлять без внимания», – рассуждает эпидемиолог.

    По мнению Онищенко, вслед за заявлением Трампа должна последовать публикация соответствующего исследования в авторитетных медицинских изданиях. Российским специалистам его предстоит изучить, перепроверить, опираясь на нашу науку, и вынести вердикт.

    Академик рассказывает, что в связи со стремительным развитием технологий сейчас регулярно делаются новые открытия, которые в некоторых случаях кардинально меняют отношение медицинского сообщества к тому или иному препарату или веществу. Он приводит в пример ситуацию, которая произошла в семидесятые годы в СССР. Тогда специалисты активно использовали высокоэффективный инсектицид ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), которым с самолетов обрабатывали лесные массивы, в результате чего уничтожили клеща на всей европейской территории страны. Но в начале восьмидесятых выяснилось, что этот препарат является канцерогенным, накапливается в подземных водах, после чего его использование запретили. Популяция клещей, переносящих боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, восстановилась, вернув прежнюю проблему.

    «Были другого рода ошибки: хотя некоторые препараты признавались вредными, потом оказывалось, что они не вредные, и мы к ним снова возвращаемся, но уже потеряв время. Это касается бактериофагов – вирусов, поражающих бактериальные клетки. В 1986-1987 годах мы прекращаем их производство, а теперь снова восстанавливаем. Это результат того, что наука делает новые открытия, углубляется в какие-то темы», – заключил Онищенко.

    Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал обнародовать научные исследования о риске развития аутизма у детей при приеме парацетамола беременными женщинами, на которые сослался американский президент Дональд Трамп, призывая отказаться от приема данного препарата будущим мамам. По его словам, перед возможным введением ограничений на использование парацетамола, необходимо провести консультации со специалистами и изучить все исследования.

    Напомним, в начале недели президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра (РАС) у ребенка. В свете этого заявления Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) будет уведомлять медицинских работников о потенциальной связи между применением парацетамола и увеличением вероятности возникновения аутизма.

    При этом Всемирная организация здравоохранения уже опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2025, 07:19 • Новости дня
    Трамп: В США начнут предупреждать, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Врачей в Соединенных Штатах планируют предупреждать, что употребление ацетаминофена во время беременности, известного как парацетамол, способно повысить риски аутизма у детей, заявил президент США Дональд Трамп.

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что использование парацетамола во время беременности может быть связано с существенно повышенным риском аутизма, указал Трамп, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме.

    Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщал о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    В 2022 году Трамп называл решение Верховного суда, отменившего конституционные гарантии на прерывание беременности в США, «самой большой победой для жизни».

    Комментарии (3)
    22 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников под Москвой
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр столицы рассказал, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали два аппарата, следовавших в направлении города, пострадавших и разрушений нет.

    Два украинских беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале, передает ТАСС. По его словам, средства ПВО Минобороны сбили цели, и, согласно предварительной информации, повреждений инфраструктуры и пострадавших граждан не зафиксировано.

    Собянин также отметил, что экстренные службы продолжают работу на местах падения беспилотников. Отмечается, что инцидент не повлиял на жизнедеятельность города, и ситуация находится под контролем городских и федеральных ведомств.

    Ранее утром мэр сообщал о семи других сбитых беспилотниках, которые также пытались атаковать столицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Силами противовоздушной обороны Минобороны России уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ, атаковавших Москву. Силы противовоздушной обороны Минобороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Москву.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 19:46 • Новости дня
    В Молдавии признали ошибкой запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Совет по аудиовизуалу Молдавии объяснил блокировку «Иван Васильевич меняет профессию»

    В Молдавии признали ошибкой запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Кабельный оператор в Молдавии заблокировал советский фильм, хотя никаких официальных решений о запрете не принималось, сообщили власти страны.

    Показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию» был ошибочно заблокирован одним из кабельных операторов Молдавии, передает ТАСС.

    Совет по аудиовизуальному контенту заявил, что на поступивший в СМИ скриншот с уведомлением о запрете фильма не существует решений регулятора или других госструктур о запрете картины или аналогичных лент.

    В ведомстве пояснили: «Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете показа данного фильма или других аналогичных кинолент».

    Причиной блокировки, по их версии, могла стать ошибка со стороны оператора кабельного телевидения, который руководствовался внутренними правилами или местным законодательством. В Совете по аудиовизуалу подчеркнули, что такие случаи возможны именно по инициативе операторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Молдавии прервали показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию» во время телевизионного эфира из-за «милитаристского содержания».

    Владимир Мединский заявил, что власти Молдавии «обессмертят» себя этим запретом. Мария Захарова прокомментировала решение Кишинева запретить фильм Леонида Гайдая.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп подверг критике Индию, Китай и американских союзников по НАТО за то, что они продолжают закупать энергоносители из России.

    «Китай и Индия – основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть. Но что непростительно, так это что даже страны НАТО не отказались от части энергоносителей из России», – заявил он, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.

    Комментарии (2)
    23 сентября 2025, 19:30 • Новости дня
    Трамп застрял на эскалаторе в ООН

    Трамп заявил о неработающем телесуфлере и эскалаторе в ООН

    Трамп застрял на эскалаторе в ООН
    @ REUTERS/Kylie Cooper

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп со сцены Генассамблеи ООН рассказал о двух вещах, которые, по его словам, получил от организации.

    «Вот эти две вещи я получил от ООН: неработающий эскалатор, неработающий телесуфлер. Спасибо большое за это», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подробно рассказал, как шел по эскалатору в здании ООН, который «остановился прямо посередине». Он подчеркнул, что первая леди, если бы не была в отличной форме, могла бы упасть.

    Также Трамп упомянул, что в начале выступления не сработал телесуфлер, однако позже его починили.

    Ранее Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании конфликтов.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористами

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» «внутренней террористической организацией».

    В документе членов «Антифа» обвиняют в «политическом насилии», которое осуществляется для «подавление законной политической активности». Также говорится, что «Антифа» занимается «подрывом верховенства закона», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что «причисляет» движение к террористическим организациям. Эксперты отмечали, что «Антифа» – это слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры руководства или иерархии.

    Трамп допустил возможность признания движения «Антифа» террористической организацией после того, как был убит активист Чарли Кирк.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 04:02 • Новости дня
    NBС сообщил о попытке мужчины ослепить пилота вертолета Трампа лазерной указкой

    NBС: Пилота вертолета Трампа попытались ослепить лазерной указкой

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу вечером в Вашингтоне мужчина попытался ослепить лазерной указкой пилота вертолета президента США Дональда Трампа, сообщает NBС со ссылкой на материалы судебного дела.

    Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго заметил подозрительного мужчину, который пристально смотрел на президентский вертолет Marine One. Когда Сантьяго приблизился, подозреваемый, Джейкоб Сэмюэл Уинклер, включил лазерную указку и направил ее на борт с Трампом, передает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

    Сантьяго задержал Уинклера, вырвал из его рук лазер и надел на мужчину наручники. Во время обыска у задержанного обнаружили нож. В ходе допроса мужчина заявил, что якобы не знал о запрете направлять лазер на вертолет. Он добавил, что часто направляет лазер на все подряд, например, на дорожные знаки.

    В материалах сказано, что действия Уинклера создавали риск ослепления пилота и могли привести к аварии, особенно на малой высоте рядом с другими вертолетами и монументом Вашингтону. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Трампа было совершено два покушения. 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга пуля задела ухо Трампа. Второе покушение было совершено у гольф-клуба во Флориде в сентябре 2024 года.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 16:46 • Новости дня
    Госдеп США призвал Киев согласиться на мирные договоренности

    Рубио: Киеву нужно согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон считает нужным для Киева согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Украинцы должны согласиться на сделку о мире», – сказал Рубио интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

    Он отметил, что урегулирование конфликта является одним из важнейших приоритетов для президента США Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на закрытой встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» Зеленский предупредил о «трудных решениях» в случае ухудшения ситуации на фронте.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Командир бомбардировщика: Первую стопку всегда пьем за истребителей
    Командир бомбардировщика: Первую стопку всегда пьем за истребителей
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Матвей Мальгин, Валерия Городецкая

    Пилот бомбардировщика Су-34, принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, почему первую стопку летчики-бомбардировщики всегда пьют за истребителей.

    По его словам, в боевых условиях роль истребителей неоценима. «Истребитель прикрытия висит высоко и видит далеко. И предупреждает нас, если видит шлейф пущенной по нам зенитной ракеты», – подчеркнул летчик.

    Он отметил, что успех бомбардировщиков на 80% зависит от работы истребителей, поэтому на совместных сборах и праздниках первая стопка всегда поднимается за истребителей. «Пацаны прут до конца, молодцы. Это ведь уже о чем-то говорит, правда?» – сказал он.

    Полное интервью летчика бомбардировщика Су-34 газете ВЗГЛЯД можно прочитать здесь.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Власти Афганистана отказались передать авиабазу Баграм США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид исключил возможность передачи авиабазы Баграм США.

    «[Авиабаза] Баграм – часть территории Афганистана. Она ничем не отличается от любого другого участка афганской земли. Мы никогда не согласимся на сделку или передачу какой-либо части нашей территории. Ни один афганец никогда не позволит, чтобы его земля была захвачена или перешла под контроль иностранцев – ни пяди», – сказал он телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

    Муджахид также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вероятных последствиях отказа Афганистана передать базу. По его словам, афганцы уже пережили «20 лет чего-то плохого», имея в виду период присутствия американских военных.

    Представитель правительства добавил, что Афганистан в настоящий момент проводит «сбалансированную политику» и заинтересован в развитии отношений как с США, так и с Китаем.

    Ранее Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

    Комментарии (4)
    Онищенко: В России должны проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

