Климатологи зафиксировали рост летних температур в Северной Европе

World Weather Attribution: Летние температуры в Северной Европе выросли на 2 градуса

Tекст: Мария Иванова

Экстремальные летние температуры на севере Европы повысились на два градуса Цельсия за последние годы, отмечает в свежем докладе организация World Weather Attribution, передает ТАСС.

Исследователи подчеркнули, что вероятность аномальной жары в июле в этом регионе выросла в десять раз из-за климатических изменений. В зоне наибольших изменений оказались Норвегия, Швеция и Финляндия.

Клэр Барнс из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона заявила: «Две недели с температурами выше 30 градусов Цельсия в этом районе планеты – явление необычное и, конечно, весьма тревожное». Майя Вальберг, консультант Шведского Красного Креста, отметила, что волна жары стала суровым напоминанием об угрозе изменения климата для стран с традиционно холодной погодой, а инфраструктура северных государств не рассчитана на такие температуры.

В докладе говорится, что жара этим летом нарушила экосистемы региона: так, миграция оленей была изменена, и животные стали чаще появляться возле населённых пунктов в поисках воды. Это уже отразилось на саамских оленеводах, для которых традиционный уклад жизни может оказаться под угрозой.

Ранее европейские климатологи предупреждали, что дальнейший рост глобальных температур приведет к увеличению площади непригодных для жизни земель примерно в три раза, если уровень потепления превысит два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Особенно сильные последствия ожидаются в странах Персидского залива и Южной Азии, где к середине столетия жизнь вне помещений с охлаждением может стать невозможной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, июль 2025 года стал третьим по уровню тепла за все время наблюдений.

В этом году ученые зафиксировали троекратный рост смертности от жары в Европе.

Между тем издание The Financial Times отметило риск исчезновения пляжей по всему миру.