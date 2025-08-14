Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.7 комментариев
Климатологи зафиксировали рост летних температур в Северной Европе
В июле аномальная жара в Норвегии, Швеции и Финляндии привела к увеличению средних экстремальных температур на два градуса Цельсия и затронула миграцию оленей.
Экстремальные летние температуры на севере Европы повысились на два градуса Цельсия за последние годы, отмечает в свежем докладе организация World Weather Attribution, передает ТАСС.
Исследователи подчеркнули, что вероятность аномальной жары в июле в этом регионе выросла в десять раз из-за климатических изменений. В зоне наибольших изменений оказались Норвегия, Швеция и Финляндия.
Клэр Барнс из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона заявила: «Две недели с температурами выше 30 градусов Цельсия в этом районе планеты – явление необычное и, конечно, весьма тревожное». Майя Вальберг, консультант Шведского Красного Креста, отметила, что волна жары стала суровым напоминанием об угрозе изменения климата для стран с традиционно холодной погодой, а инфраструктура северных государств не рассчитана на такие температуры.
В докладе говорится, что жара этим летом нарушила экосистемы региона: так, миграция оленей была изменена, и животные стали чаще появляться возле населённых пунктов в поисках воды. Это уже отразилось на саамских оленеводах, для которых традиционный уклад жизни может оказаться под угрозой.
Ранее европейские климатологи предупреждали, что дальнейший рост глобальных температур приведет к увеличению площади непригодных для жизни земель примерно в три раза, если уровень потепления превысит два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Особенно сильные последствия ожидаются в странах Персидского залива и Южной Азии, где к середине столетия жизнь вне помещений с охлаждением может стать невозможной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, июль 2025 года стал третьим по уровню тепла за все время наблюдений.
В этом году ученые зафиксировали троекратный рост смертности от жары в Европе.
Между тем издание The Financial Times отметило риск исчезновения пляжей по всему миру.