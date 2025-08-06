FT сообщила о риске исчезновения мировых пляжей

FT: Пляжи мира оказались под угрозой исчезновения

Tекст: Мария Иванова

Власти ряда прибрежных городов по всему миру сталкиваются с острой проблемой эрозии пляжей, передает ТАСС, ссылаясь на публикацию Financial Times.

В статье отмечается, что пляжи в Майами, Барселоне и на Золотом побережье Австралии быстро теряют песок из-за размывания береговой линии. Представители местных администраций пытаются найти способы спасти пляжи от исчезновения в ближайшие годы.

В материале FT подчеркивается, что эрозия происходит как по естественным причинам, так и из-за воздействия человека – штормов, приливов и повышения уровня моря, спровоцированного глобальным потеплением и таянием ледников. Для предотвращения дальнейших потерь искусственно завозится песок, который служит естественным барьером от затоплений.

Однако спрос на песок высок в строительной отрасли, а стоимость его доставки стремительно растет. Например, в американском городе Роданте (Северная Каролина) с 2020 года 11 домов обрушились в океан после потери берега. Местные власти оценивают расходы на восстановление пляжей в сумму более сорока млн долларов, которой у города нет.

В Барселоне берег ежегодно теряет 30 тыс. кубометров песка – это эквивалентно объему двенадцати олимпийских бассейнов. Несмотря на попытки укрепить береговую линию, существует вероятность, что некоторые пляжи могут полностью исчезнуть.

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