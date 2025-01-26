Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.14 комментариев
Климатолог спрогнозировал бесснежные зимы в Москве через 50 лет
Алексей Кокорин предсказал потепление зим в Москве на три градуса через полвека
Эксперт Алексей Кокорин заявил, что через 40-50 лет в Москве могут быть зимы без снега и сильные морозы станут редкостью.
Зимы в Москве могут измениться кардинально в течение ближайших 40-50 лет, передает «РИА Новости». Алексей Кокорин, климатолог и эксперт фонда «Природа и люди», отметил, что температура в холодный период года в столице повысится приблизительно на три градуса. Это может привести к тому, что некоторые зимы будут практически бесснежными, а сильные морозы станут настоящей редкостью.
Кокорин подчеркнул, что такие изменения в климате не означают, что снег совершенно исчезнет. В некоторые годы его все же будет достаточно. Однако характер московских зим будет постепенно трансформироваться, и средняя температура станет выше. При этом, по его словам, зима не потеплеет на десять градусов, как предполагают некоторые сценарии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали потепление до четырех градусов в Москве, также сообщалось, что метеорологическая весна придет в Москву в марте, а москвичам пообещали апрельскую погоду уже в феврале.