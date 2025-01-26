Синоптики спрогнозировали потепление до 4 градусов в Москве

В Москве в воскресенье предсказали облачную погоду и до плюс 4 градусов тепла

Tекст: Денис Тельманов

В воскресенье, 26 января, в Москве ожидается облачная погода с небольшими и местами умеренными осадками в виде дождя со снегом, передает ТАСС. На дорогах возможна гололедица, что требует особой осторожности от водителей и пешеходов. Температура воздуха днем поднимется до 2-4 градусов тепла, а ночью может снизиться до плюс 1 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне около 750 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме для столичного региона.

В Подмосковье температурные показатели будут варьироваться от минус 1 до плюс 4 градусов днем. В ночное время ожидается снижение температуры до минус 2 градусов. Водителям и жителям региона рекомендуется быть осторожными на дорогах из-за возможной гололедицы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологическая весна в Москве будет приходить несколько раз и окончательно установится в середине марта. В Москве ожидается аномально теплая погода с температурами выше нормы, характерными для начала апреля, которая продлится до конца января и захватит начало февраля. Клещи возобновляют активность при благоприятных условиях, такими как теплые зимы и удлинение светового дня, о чем предупреждает Роспотребнадзор.