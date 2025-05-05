Швейцарские ученые выяснили, как пыльца и бактерии влияют на климат

Tекст: Ирма Каплан

Исследование климатологов Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) показало, что биочастицы – пыльца, бактерии и споры – играют ключевую роль в формировании льда в облаках, влияя на количество осадков и экстремальные погодные явления, сказано в исследовании из журнала Climate and Atmospheric Sciences (CAS).

«В пограничном слое планеты наблюдается выраженная суточная периодичность ледяных зародышеобразующих частиц (INPS), которая в основном обусловлена биологическими частицами (в меньшей степени пылью), но не аэрозолями от сжигания биомассы», – пишут ученые.

По словам руководителя исследования Таноса Ненеса, биологические частицы активны в образовании льда в облаках, а это отвечает за большую часть осадков. Интенсивное образование льда напрямую связано с экстремальной погодой.

«Учитывая наши выводы, погодные и климатические модели обязательно должны учитывать биологические частицы, особенно потому, что они будут присутствовать в больших количествах в атмосфере по мере потепления климата», – добавил Ненес в беседе с Eurekalert.

Ученые выяснили, что содержание частиц меняется в течение дня и коррелирует с температурой воздуха: максимальный выброс наблюдается в полдень, минимальный – ночью.

При этом текущие метеорологические и климатические модели не учитывают влияние биологических частиц или их цикличность, что означает потерю важных модуляторов облаков и факторов осадков в текущих и будущих климатических прогнозах.

Пробы воздуха ученые собирали на горе Гельмос в Греции, где было отмечено, что повышение температуры приводит к выбросу большего количества биочастиц из лесов, а это, в свою очередь, способствует формированию облаков и приводит к осадкам.

Исследование выявило суточную периодичность концентрации частиц, способных вызывать образование льда, что совпало с периодами увеличения содержания биочастиц. Повышение их концентрации, по мнению исследователей, может усиливать выпадение осадков и влиять на экстремальные погодные условия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, максимальная площадь льдов в Арктике по итогам зимы оказалась самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, уступив предыдущему антирекорду 2017 года более 130 тыс. кв. км.

Кроме того, этой весной столичный регион отличился несколькими погодными неожиданностями. В Москве 18 апреля, к примеру, был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло предыдущий результат 1921 года.