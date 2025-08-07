Июль 2025 года занял третье место по теплу за всю историю

Июль 2025 года стал третьим самым теплым месяцем в мире с начала наблюдений

Tекст: Мария Иванова

Прошедший месяц стал третьим по теплоте июлем в истории метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую Службу по изменению климата «Коперник».

Средняя мировая температура воздуха в прошлом месяце составила 16,68 градуса, что на 0,45 градуса выше средней температуры за период с 1991 по 2020 годы и на 1,25 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.

Самым теплым июлем за всю историю наблюдений остается июль 2023-го с 16,95 градуса, за ним следуют июль 2024-го и нынешний июль.

Директор службы Карло Буонтемпо отметил: «Спустя два года после самого жаркого июля за всю историю наблюдений последняя серия глобальных температурных рекордов на данный момент завершилась». Он также подчеркнул, что это не свидетельствует о прекращении изменения климата.

Буонтемпо добавил, что в июле были зафиксированы последствия глобального потепления – экстремальная жара и разрушительные наводнения. По его словам, без стабилизации концентрации парниковых газов такие явления могут только усилиться. В Центральной Европе в июле было прохладнее нормы и выпало много осадков, но в Швеции и Финляндии стояла необычная жара, а Юго-Восточную Европу охватили волны тепла и лесные пожары.

В Турции был установлен новый национальный температурный рекорд – воздух прогрелся до 50,5 градуса. В качестве среднемесячной нормы используется 30-летний базовый период, сейчас это 1991–2020 годы, отмечает служба «Коперник».

Отметим, что на этой неделе в в Московском регионе за сутки выпало до 130% месячной нормы осадков. Более 200 рейсов задержали в московских аэропортах из-за сильного ливня.

При этом синоптик сообщил о прохождении максимума ливней в Москве.