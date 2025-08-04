Синоптик сообщил о прохождении максимума ливней в Москве

Синоптик Тишковец: Максимум ливней в Москве пройден

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа», передает РИА «Новости».

Тишковец подчеркнул, что за сутки в столичные осадкомеры может попасть до двух третей августовской нормы осадков. Он добавил, что возможно установление нового суточного рекорда осадков для этого дня, который сейчас составляет 37,8 миллиметра и был зафиксирован в 1989 году.

По прогнозу синоптика, полностью дожди прекратятся к вечеру вторника, после чего в среду столицу ожидает потепление и солнечная погода. Тишковец напомнил, что август не является самым дождливым месяцем в Центральной России, а нынешние ливни – экстраординарное явление, встречающееся раз в 20 лет.

В понедельник жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, включая ливни, грозу, возможный град и ветер до 17 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе атмосферные фронты Центральной России будут нестабильными и полными сюрпризов. Между тем накануне пролет автомобильного моста в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе обрушился из-за сильных ливней.