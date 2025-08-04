Метеоролог предрек Москве циклоническую депрессию и снятие «проклятья» выходных

Tекст: Ирма Каплан

Он предупредил, что столичном регионе утром понедельника местами возможен туман с ухудшением видимости менее 1 км. Днем начнет падать давление.

«Это скажется ненастное влияние циклонической депрессии, заливающей ливнями юг России. Пик аномальных ливней придется на вечер, только с 15 до 21 часа на центр Москвы обрушится 36 мм осадков! Дневная температура +22…+25», – сообщил метеоролог.

По его прогнозу, ливни продолжатся до середины вторника. То есть за 24 часа (с 15.00 4 августа до 15.00 5 августа) на Москву может пролиться до 80 мм, что сопоставимо с климатической нормой дождей за август (79 мм). Температура воздуха ночью составит +14…+17, днем +21…+24.

«В среду инициативу на синоптической карте перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится. Под утро +13…+16, после полудня +24…+27. Передышка в атмосфере будет недолгой. В ночь на четверг еще обойдется без осадков и на термометрах около +15, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся», – предупредил Тишковец.

К пятнице, прогнозирует он, осадки прекратятся, так как в регион заглянет гребень антициклона. Правда, под утро похолодает до +10, днем же в местами могут пройти небольшие дожди, температура не превысит +20.

«В субботу и воскресенье «проклятье» выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам +9…+14, в середине дня воздух будет прогреваться до +25 градусов комфортного тепла», – подытожил синоптик.