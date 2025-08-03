Пролет автомобильного моста на Кубани рухнул из-за сильных ливней

Tекст: Дарья Григоренко

По информации регионального оперштаба, погибших и пострадавших нет. «Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости после спада уровня воды», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

В оперштабе отметили, что уровень воды в реках Горячего Ключа уже начинает спадать. Однако ситуация с погодой остается напряженной: в МЧС предупреждают о новых ливнях, грозах с градом, шквалистом ветре с порывами до 22 метров в секунду и угрозе возникновения смерчей над морем.

На территории Краснодарского края до конца суток, а также ночью и утром понедельника сохраняется вероятность опасных погодных явлений. На малых реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами до опасных отметок. Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность и следить за обновлениями погодной ситуации.

Ранее в МЧС сообщили, что сильные ливни, обрушившиеся на Краснодарский край, могут привести к тому, что реки в регионе выйдут из русел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС России эвакуировали группу туристов, оказавшихся в затопленном урочище в районе города Горячий Ключ.

Напомним, три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.