Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
Спасатели МЧС эвакуировали группу туристов из затопленного урочища Кубани
Спасатели МЧС России эвакуировали группу туристов, оказавшихся в затопленном урочище в районе города Горячий Ключ, сообщили в министерстве.
По данным министерства, вода отрезала незарегистрированную группу из 17 человек. В ведомстве сообщили: «Поступило сообщение, что в районе города Горячий Ключ вода отрезала незарегистрированную группу туристов количеством 17 человек. Одна из участниц тургруппы сломала ногу», передает ТАСС.
Спасатели прибыли на место происшествия на тяжелой высокопроходимой технике. Всех туристов оперативно доставили в безопасное место.
Напомним, три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.