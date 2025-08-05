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    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    5 августа 2025, 09:48 • Новости дня

    Более 200 рейсов задержали в московских аэропортах из-за ливня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичных аэропортах за сутки задержали и отменили сотни рейсов из-за проливного дождя, осадки достигли 130% месячной нормы.

    Начиная с полуночи 5 августа в аэропортах московского региона из-за проливного дождя задержали более 200 рейсов на вылет и прилет, передает РИА «Новости».

    В Шереметьево задержали 52 вылета, один отменили; во Внуково 23 вылета задержали; в Домодедово 24 вылета задержали и один отменили; в Жуковском задерживали четыре рейса и один отменили. В итоге на вылет 103 рейса задержали, три отменили.

    На прилет в Шереметьево задержали 70 рейсов, во Внуково – 24, в Домодедово – 17 рейсов задержали и два отменили, в Жуковском задержали четыре и отменили один. Всего на прилет 115 рейсов задержали, три отменили.

    По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве и Подмосковье за сутки выпало до 130% от месячной нормы осадков. Несмотря на непогоду, воздушные гавани сообщили о продолжении работы в штатном режиме.

    В воскресенье 11 рейсов задерживались на вылет из аэропорта Пулково в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи.

    2 августа 2025, 23:45 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга задержали в Москве

    РЕН ТВ: Глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шыхлински задержан в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве правоохранители задержали главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински, сообщает РЕН ТВ.

    По данным источника РЕН ТВ, задержанного доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шахина Шыхлински объявили в розыск. В июле арестовали сына председателя азербайджанской диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после проведения допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

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    4 августа 2025, 03:20 • Новости дня
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    Трамп объявил о новой дате визита Уиткоффа в Москву
    @ Скриншот с YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге заявил журналистам, что спецпосланник США по Украине и Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибудет в Москву за один-два дня до истечения его ультиматума.

    По словам Трампа, визит Уиткоффа в Москву может состояться в среду или четверг, 6 или 7 августа.

    «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. <...> Посмотрим, что произойдет»,  – цитирует ТАСС Трампа на брифинге перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США сообщили, что Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни перед введением новых санкций против Москвы из-за ситуации на Украине.

    При этом британский журналист Уоррен Торнтон обратился к президенту США Трампу в связи с объявлением о том, что Уиткофф едет в Москву и дал совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Трамп пугает российских покупателей нефти.

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    4 августа 2025, 22:32 • Видео
    США против Индии: кто кого?

    Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

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    2 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Во время драки в многоэтажном доме в Москве погиб человек

    При драке с ножами в Москве один человек погиб и трое пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    В результате массовой драки с применением ножей на юго-западе Москвы погиб человек, трое получили различные травмы и были госпитализированы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

    В результате массовой драки с применением холодного оружия в многоэтажном доме на юго-западе Москвы погиб один человек, еще трое получили ранения, передает ТАСС. Инцидент произошел на девятом этаже дома.

    Трое пострадавших были доставлены в больницы Пирогова и Юдина. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

    Для оказания помощи на место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Ранее в Сети появилась видеозапись драки Федора Смолова с двумя мужчинами в «Кофемании» в Москве. До этого полицейские в Чехове задержали 32 иностранцев после массовой драки у торгового центра.

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    4 августа 2025, 05:38 • Новости дня
    Метеоролог предрек Москве циклоническую депрессию и снятие «проклятья» выходных

    Метеоролог Тишковец предрек Москве циклоническую депрессию

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящая неделя на атмосферных фронтах Центральной России будет нестабильной и полной сюрпризов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

    Он предупредил, что столичном регионе в понедельник утром возможен туман с ухудшением видимости менее 1 км. Днем начнет падать давление. Температура составит от 22 до 25 градусов.

    «Скажется ненастное влияние циклонической депрессии, заливающей ливнями юг России. Пик аномальных ливней придется на вечер... с 15.00 до 21.00 на центр Москвы обрушится 36 мм осадков!», –  сообщил метеоролог в своем в Telegram-канале.

    По его прогнозу, ливни продолжатся до середины вторника. То есть за сутки (с 15.00 4 августа до 15.00 5-го) на Москву может пролиться до 80 мм,  что сопоставимо с климатической нормой за август, составлющей 79 мм. Температура воздуха ночью составит +14…+17, днем во вторник от 21 до 24 градусов.

    «В среду инициативу перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится. Под утро +13…+16, после полудня +24…+27. Но передышка будет недолгой. В ночь на четверг еще обойдется без осадков, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся», – предупредил Тишковец.

    К пятнице, прогнозирует он, осадки прекратятся, так как в регион заглянет гребень антициклона. Правда, под утро похолодает до +10, днем же в местами могут пройти небольшие дожди, температура не превысит +20.

    «В субботу и воскресенье «проклятье» выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам +9…+14, в середине дня воздух будет прогреваться до +25», – подытожил синоптик.

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    2 августа 2025, 15:39 • Новости дня
    Напавший на родных с ножом в Москве стоял на учете в психдиспансере

    Tекст: Вера Басилая

    Напавший с ножом на семью в Москве парень, предварительно, состоял в психоневрологическом диспансере, его тело нашли под окнами дома, сообщили в правоохранительных органах.

    Юноша, напавший с ножом на свою семью на юго-западе Москвы, ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, передает РИА «Новости».

    По данным правоохранителей, после нападения он покончил с собой, его тело было найдено под окнами жилого дома. В результате инцидента пострадали отец, мать и сестра молодого человека, все они были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

    Как уточнили в медучреждении, мать нападавшего находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оценивают ее положение как крайне тяжелое, она получает всю необходимую медицинскую помощь. О состоянии других пострадавших информации пока нет.

    По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК России – покушение на убийство двух и более лиц. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, изучаются все обстоятельства трагедии. В рамках расследования назначены судебные экспертизы, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза погибшего.

    Ранее столичный департамент здравоохранения сообщил, что три человека получили ранения, а один погиб в результате массовой драки с применением холодного оружия на юго-западе Москвы.


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    3 августа 2025, 01:56 • Новости дня
    Годовалая девочка погибла после падения с десятого этажа в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве погибла годовалая девочка, выпав из окна квартиры, расположенной на десятом этаже жилого дома, сообщила прокуратура столицы.

    Трагедия произошла в доме на Комсомольском проспекте. «Девочка 2024 года рождения скончалась», – сообщила прокуратура в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве девочка 2019 года рождения выпала из окна на девятом этаже, она была госпитализирована. Подросток в Великом Новгороде выпал из окна торгового центра при попытке снять видео.

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    2 августа 2025, 13:57 • Новости дня
    Ученые зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце за сутки

    На Солнце за прошедшие сутки зафиксированы 15 вспышек

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки на Солнце произошло 15 вспышек, причем большинство из них возникло в новой активной области 4167.

    За прошедшие сутки на Солнце зафиксировано 15 вспышек, что более чем в два раза превышает показатели предыдущих суток, когда было зафиксировано шесть вспышек, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

    По данным ученых, большинство вспышек произошло в новой активной области 4167, где «сжигалась появившаяся вместе с ней энергия». Остальные вспышки были равномерно распределены по диску Солнца.

    Специалисты отметили, что активность светила демонстрирует признаки стабилизации, а рост количества солнечных пятен прекратился. По их данным, «всплеск активности имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток».

    Ученые подчеркнули, что серия вспышек не оказала никакого воздействия на Землю.

    Ранее, в пятницу, специалисты лаборатории прогнозировали возможное увеличение количества крупных вспышек уровней М и Х из-за формирования новых активных областей на поверхности Солнца в ближайшие два-три дня.

    Между тем специалисты не обнаружили связи между солнечной активностью и недавним землетрясением на Камчатке.

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    2 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Роскосмос показал видео циклона, вызвавшего грозу в Москве

    Роскосмос опубликовал видео грозового циклона над Москвой с космических спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный циклон, зафиксированный с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», накануне вечером вызвал грозу, ливни и привел к задержке 55 рейсов в московских аэропортах.

    Видеозапись циклона, вызвавшего мощную грозу в Москве, опубликовал «Роскосмос». На ролике, созданном из спутниковых снимков аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М», видно, как атмосферный фронт двигался к столице.

    Сильная гроза с ливнем и молниями прошла по Москве вечером в пятницу. По данным комплекса городского хозяйства, жителей заранее предупредили о возможных порывах ветра до 17 метров в секунду и проливных дождях до утра субботы.

    Непогода повлияла на работу столичных аэропортов. В период с 22.00 до полуночи в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском были задержаны 55 рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, cиноптики сообщили о рекордном количестве осадков в Москве за июль.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что август в Московском регионе пройдет с незначительным превышением температурной нормы.

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    3 августа 2025, 22:38 • Новости дня
    МЧС: Придомовые территории в Краснодарском крае освободились от воды

    Tекст: Ирма Каплан

    В Туапсинском районе специалисты очищают участки от наносов и иловых отложений, также продолжается мониторинг гидрологической обстановки, сообщили специалисты МЧС России в Telegram-канале.

    «В Краснодарском крае придворовые территории освободились от воды. <...> В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся на месте для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации», – сообщили спасатели.

    Они уточнили, что к работам готовы  230 специалистов и 67 единиц техники.

    Напомним, три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режим ЧС ввели в Туапсинском районе Краснодарского края из-за подтоплений.


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    4 августа 2025, 02:53 • Новости дня
    В австралийской Канберре выпало 40 см снега

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько городов на востоке Австралии покрылись толстым слоем снега за последние десятилетия. Непогода в выходные вызывала наводнения, дорожные заторы и отключение электричества в тысячах домов, сообщили власти.

    По словам метеоролога из Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери, в субботу холодный воздушный фронт принес на север Нового Южного Уэльса целых 40 см снега, что является максимальным показателем с середины 1980-х годов, передает Reuters.

    По ее словам, впервые за 10 лет снег выпал и в районах соседнего штата Квинсленд. Брэдбери отметила, что из-за изменения климата погода в Австралии в последние годы стала нестабильной, но за всю историю наблюдений подобные явления происходили несколько раз.

    «Что делает это событие необычным, так это то, как много у нас выпало снега, а также то, насколько широко он выпал, покрыв довольно большую часть северных равнин», – сказала она.

    В связи с проливными дождями Служба по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс сообщила, что отреагировала на более чем 1455 инцидентов. Более 100 автомобилей застряли из-за снегопада, были повреждены здания, в ряде районов предупреждали о крупных наводнениях. Десятки тысяч домов остались на ночь без электричества, сообщила государственная телекомпания Australian Broadcasting Corp.

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    4 августа 2025, 19:17 • Новости дня
    Синоптик сообщил о прохождении максимума ливней в Москве

    Синоптик Тишковец: Максимум ливней в Москве пройден

    Tекст: Дарья Григоренко

    Максимум ливней в Москве уже прошел, однако дожди сохранятся еще сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, «максимум ливней в Москве пройден, но аномальные дожди еще будут поливать нас ближайшие 24 часа», передает РИА «Новости».

    Тишковец подчеркнул, что за сутки в столичные осадкомеры может попасть до двух третей августовской нормы осадков. Он добавил, что возможно установление нового суточного рекорда осадков для этого дня, который сейчас составляет 37,8 миллиметра и был зафиксирован в 1989 году.

    По прогнозу синоптика, полностью дожди прекратятся к вечеру вторника, после чего в среду столицу ожидает потепление и солнечная погода. Тишковец напомнил, что август не является самым дождливым месяцем в Центральной России, а нынешние ливни – экстраординарное явление, встречающееся раз в 20 лет.

    В понедельник жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, включая ливни, грозу, возможный град и ветер до 17 метров в секунду.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе атмосферные фронты Центральной России будут нестабильными и полными сюрпризов. Между тем накануне пролет автомобильного моста в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе обрушился из-за сильных ливней.

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    4 августа 2025, 09:27 • Новости дня
    Врачи в Москве спасли тройняшек с критически низкой массой тела

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столичном перинатальном центре Городской клинической больницы имени Кончаловского врачи выходили тройню, родившуюся на 30-й неделе беременности с весом менее двух килограммов, сообщила заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова.

    Малыши появились на свет на 30-й неделе беременности с критически низкой массой тела: первая родилась с весом 1360 граммов и ростом 40 сантиметров, вторая – 1730 граммов и 43 сантиметра, третья – 1430 граммов и 38 сантиметров, передает РИА «Новости».

    Все нуждались в интенсивной терапии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, пояснила Ракова.

    Борьба за жизнь тройняшек длилась более 20 суток. После стабилизации состояния их вместе с матерью перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где девочки еще три недели учились самостоятельно дышать и питаться. Сейчас состояние всех удовлетворительное.

    В Москве работают шесть современных перинатальных центров, где специалисты оказывают помощь самым маленьким пациентам. За первые шесть месяцев текущего года в столице родились 463 двойни и четыре тройни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе врачи Детского клинического центра имени Рошаля провели операцию полуторагодовалому мальчику, который проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Медики удалили все инородные предметы из желудка ребенка. Ребенок прошел курс восстановления после операции.

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    4 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    На Солнце произошла вторая за сутки сильная вспышка

    На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку класса M21

    Tекст: Мария Иванова

    В понедельник на Солнце во второй раз за сутки зафиксирована мощная вспышка уровня M2.1, произошедшая в активной области 4168.

    Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, которые приводит ее Telegram-канал, утром в 7.57 по Москве на Солнце в активной области 4168 произошла вторая за сутки вспышка класса M.

    Мощность события оценили на уровне M2.1, что соответствует категории сильных, однако признаков глобального увеличения солнечной активности пока не наблюдается.

    Предыдущая вспышка в этом же центре была зафиксирована менее суток назад, ее сила составила M2.9. Ученые отмечают, что обе вспышки являются самыми сильными для июля и августа, но не выходят за пределы локального проявления активности.

    Вспышки произошли в области Солнца, находящейся прямо напротив Земли, но пока не отмечено влияния на магнитное поле планеты или радиационные условия для космических аппаратов. Объективная информация по новой вспышке уточняется.

    Напомним, накануне на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М.

    Ранее ученые за сутки зафиксировали рекордные 15 вспышек на Солнце.

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    4 августа 2025, 09:59 • Новости дня
    Синоптики предупредили москвичей о ливнях и грозах с градом

    В Москве спрогнозировали сильные ливни, грозы и порывистый ветер

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Москвы предупредили о неблагоприятных погодных условиях, включая ливни, грозу, возможный град и ветер до 17 метров в секунду.

    Власти Москвы предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях в понедельник, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

    По данным синоптиков, в понедельник и вторник в городе ожидаются сильные ливни, грозы, а местами возможен град. Порывы ветра при грозе могут достигать 17 метров в секунду.

    Количество осадков за сутки способно составить до 45% от месячной нормы, уточняется в сообщении. Жителей столицы просят быть максимально осторожными на улице во время непогоды, не укрываться под деревьями и не оставлять автомобили рядом с ними.

    Власти напоминают, что соблюдение этих рекомендаций поможет избежать травм и повреждений имущества.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе атмосферные фронты Центральной России будут нестабильными и полными сюрпризов.

    Между тем накануне пролет автомобильного моста в районе села Фанагорийское в Горячем Ключе обрушился из-за сильных ливней.

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    4 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    В Москве за полдня выпала треть месячной нормы осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные дожди привели к тому, что за двенадцать часов в столице выпала треть месячной нормы осадков, особенно обильно прошли ливни в центральных районах города.

    Около 33% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов, передает ТАСС.

    Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по данным метеостанций к утру 4 августа в районе Тушино выпало 22 мм осадков, в Бутово – 24 мм, а в центре города – на Балчуге и ВДНХ – 26 мм. Это составляет треть от стандартного объема осадков для всего августа.

    В Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировано в Егорьевске (25 мм), Ново-Иерусалиме (26 мм), Серпухове (28 мм) и Долгопрудном (34 мм). Синоптик уточнил, что дожди в регионе сохраняются и до утра может выпасть еще до 20 мм осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик ливней в Москве уже прошел, но дожди сохранятся еще сутки. В июле в столице зафиксировали превышение месячной нормы осадков почти в полтора раза. Средняя температура в Москве в июле оказалась выше обычной.

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    • США против Индии: кто кого?

      Отношения США и Индии продолжают стремительно ухудшаться, хотя прежде американцы потакали индийцам ради противовеса Китаю. Теперь президент Дональд Трамп ультимативно требует от Нью-Дели отказаться от российской нефти. Кажется, Трамп просчитался.

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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