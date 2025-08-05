Более 200 рейсов задержали в московских аэропортах из-за ливня

Tекст: Алексей Дегтярев

Начиная с полуночи 5 августа в аэропортах московского региона из-за проливного дождя задержали более 200 рейсов на вылет и прилет, передает РИА «Новости».

В Шереметьево задержали 52 вылета, один отменили; во Внуково 23 вылета задержали; в Домодедово 24 вылета задержали и один отменили; в Жуковском задерживали четыре рейса и один отменили. В итоге на вылет 103 рейса задержали, три отменили.

На прилет в Шереметьево задержали 70 рейсов, во Внуково – 24, в Домодедово – 17 рейсов задержали и два отменили, в Жуковском задержали четыре и отменили один. Всего на прилет 115 рейсов задержали, три отменили.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве и Подмосковье за сутки выпало до 130% от месячной нормы осадков. Несмотря на непогоду, воздушные гавани сообщили о продолжении работы в штатном режиме.

В воскресенье 11 рейсов задерживались на вылет из аэропорта Пулково в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи.