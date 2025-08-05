Говорить все страны должны не только о ракетах, но и о иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.0 комментариев
Более 200 рейсов задержали в московских аэропортах из-за ливня
В столичных аэропортах за сутки задержали и отменили сотни рейсов из-за проливного дождя, осадки достигли 130% месячной нормы.
Начиная с полуночи 5 августа в аэропортах московского региона из-за проливного дождя задержали более 200 рейсов на вылет и прилет, передает РИА «Новости».
В Шереметьево задержали 52 вылета, один отменили; во Внуково 23 вылета задержали; в Домодедово 24 вылета задержали и один отменили; в Жуковском задерживали четыре рейса и один отменили. В итоге на вылет 103 рейса задержали, три отменили.
На прилет в Шереметьево задержали 70 рейсов, во Внуково – 24, в Домодедово – 17 рейсов задержали и два отменили, в Жуковском задержали четыре и отменили один. Всего на прилет 115 рейсов задержали, три отменили.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве и Подмосковье за сутки выпало до 130% от месячной нормы осадков. Несмотря на непогоду, воздушные гавани сообщили о продолжении работы в штатном режиме.
В воскресенье 11 рейсов задерживались на вылет из аэропорта Пулково в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи.