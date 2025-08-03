Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
В Пулково задержали рейсы на Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи
Одиннадцать рейсов на вылет из аэропорта Пулково в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи задержаны, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Также из Калининграда задержаны двенадцать рейсов в Москву и Петербург. Ведомство подчеркивает, что сотрудники транспортных прокуратур Петербурга и Калининграда контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление всех необходимых услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. Это включает предоставление информации о задержках и оказание помощи пассажирам, передает РИА «Новости».
В воскресенье Росавиация сообщила, что петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами.
Ранее в Минобороны сообщили, что три украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены дежурными средствами российской противовоздушной обороны утром 3 августа в Ленинградской области.