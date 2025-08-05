В Московском регионе за сутки выпало до 130% месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: В Московском регионе за сутки выпало 130% месячной нормы осадков

Tекст: Мария Иванова

В столичном регионе за последние сутки выпало значительное количество осадков, сообщает Telegram-канал Евгения Тишковца. На главной метеостанции ВДНХ в Москве уровень осадков составил 34 мм, а на Балчуге 30 мм, в Бутово 35 мм. Эти показатели соответствуют примерно 45% месячной нормы для августа. В Красногорске и Долгопрудном зафиксировано по 41 мм осадков.

В Наро-Фоминске ситуация оказалась наиболее экстремальной – здесь выпало 84 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Суточный рекорд для Москвы, установленный в 1989 году, равен 37,8 мм.

В настоящее время осадки продолжаются, и погодные условия остаются неблагоприятными для жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Москве за полдня выпала треть месячной нормы осадков.

Накануне вечером ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что максимум ливней уже прошел, но дожди сохранятся еще сутки.

Синоптики предупреждли москвичей о ливнях и грозах с градом.