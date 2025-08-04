В Москве за полдня выпала треть месячной нормы осадков

Tекст: Денис Тельманов

Около 33% месячной нормы осадков выпало в Москве за последние 12 часов, передает ТАСС.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по данным метеостанций к утру 4 августа в районе Тушино выпало 22 мм осадков, в Бутово – 24 мм, а в центре города – на Балчуге и ВДНХ – 26 мм. Это составляет треть от стандартного объема осадков для всего августа.

В Подмосковье наибольшее количество осадков зафиксировано в Егорьевске (25 мм), Ново-Иерусалиме (26 мм), Серпухове (28 мм) и Долгопрудном (34 мм). Синоптик уточнил, что дожди в регионе сохраняются и до утра может выпасть еще до 20 мм осадков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик ливней в Москве уже прошел, но дожди сохранятся еще сутки. В июле в столице зафиксировали превышение месячной нормы осадков почти в полтора раза. Средняя температура в Москве в июле оказалась выше обычной.