Синоптики сообщили о рекорде осадков в Москве за июль

В Москве в июле выпало 134% от месячной нормы осадков

Tекст: Мария Иванова

За июль в Москве зафиксировано превышение климатической нормы по температуре и осадкам, передает РИА «Новости».

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, температура воздуха на метеостанции ВДНХ оказалась выше обычных показателей на два градуса.

Суммарное количество осадков за месяц составило 113 миллиметров, что соответствует 134% от среднемесячной нормы. Таким образом, июль стал не только теплее, но и значительно более влажным, чем обычно.

Эксперт также отметил, что с учетом относительно прохладного июня лето в столице оказалось на 0,8 градуса теплее средних многолетних значений, а уровень переувлажнения достиг 14%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал москвичам, что в августе погода будет соответствовать норме. Москвичей ранее предупредили о возвращении дождей.