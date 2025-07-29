Москвичей предупредили о возвращении дождей

Tекст: Ольга Иванова

В столичном регионе сохраняется аномально теплая и сухая погода благодаря блокирующему антициклону, сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, уже пятый день подряд температура воздуха превышает +29, а осадков практически не наблюдается.

В ближайшие дни дневные максимумы сохранятся на уровне +29…+31, и только к пятнице температура начнет немного снижаться, лишь на один градус. Тем не менее, существенных изменений до конца рабочей недели не ожидается и в столице останется сухо.

Существенное изменение погоды прогнозируется на выходных: в субботу в регион придет фронтальный раздел, который принесет с собой кратковременные дожди, ливни и грозы. Температура понизится до +26…+28, а в воскресенье сохранится вероятность грозовых ливней и дневные значения составят +25…+27. Несмотря на прохладу, температурный фон все равно останется на 2-3 выше климатической нормы.

В начале следующей недели столичный регион вновь вернется в «субтропики» – ожидается жара до +29, а послеполуденные ливни сделают воздух влажным и душным. Температура будет превышать многолетнюю норму для начала августа на 3-4.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозируют в Москве до 30 градусов тепла во вторник. Осадков и значительных изменений погоды не ожидается.