Метеоролог пообещал москвичам в августе соответствующую норме погоду

Tекст: Ирма Каплан

«В Москве в августе прогнозируется температура около нормы, но на положительном фоне. То есть выше нормы, но до класса «выше» она не доходит, а будет немного превышать среднемноголетние значения температуры августа», – заявил он ТАСС

Вильфанд уточнил, что количество осадков в последний месяц лета так же прогнозируется в объемах нормы.

В ближайшую пятницу, по словам метеоролога, погода в столице уже начнет меняться, став пасмурной, с вероятными кратковременными дождями и понижением температуры до +26...+28 градусов.

«В ночь на субботу пойдет особенно сильный дождь. Грозы будут наблюдаться во многих районах Московского региона при этих осадках. Днем в субботу тоже облачно, небольшой дождь, местами умеренный», – сказал он.

В субботу ожидается 23-25 градусов тепла, но к понедельнику гребень высокого давления снова вытянет температуру воздуха до +28 градусов, а ночные показатели до +18...+22 градусов.

Со вторника давление начнет снижаться, в столичном регионе станет облачно с прояснениями, временами будут дожди и температура достигнет +23...+25 градусов, подытожил Вильфанд.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в столице из-за продолжительной жары ввели оранжевый уровень погодной опасности, он будет актуален до вечера 31 июля. Жаркая погода, как сообщалось, сохранится в городе до конца рабочей недели, а в выходные прогнозируются кратковременные дожди и грозы с понижением температуры.



