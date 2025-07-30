Москвичей предупредили о сохранении сильной жары до 1 августа

Tекст: Мария Иванова

Жаркая погода в Москве сохранится как минимум до 1 августа, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В метеослужбе уточнили: «В дневные часы с 31 июля по 1 августа в Москве сохранится сильная жара, температура воздуха может достигать +31 °C». Сообщение Гидрометцентра основано на экстренном предупреждении, распространенном столичным метеорологическим ведомством.

Сейчас в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности, который останется в силе до 18.00 мск 31 июля. Это предпоследний по уровню тревоги статус, указывающий на опасные погодные условия с риском чрезвычайных ситуаций и ущерба.

По данным синоптиков, накануне самый высокий температурный показатель был зафиксирован в Коломне, где воздух прогрелся до 31,7 °C. В самой Москве на ВДНХ температура достигла 30,2 °C, а в центре города, у гостиницы «Балчуг», метеостанция показала 30,9 °C.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жители Москвы могут ощутить жару до 31 градуса и переменную облачность. Жаркая погода сохранится в городе до конца рабочей недели, а в выходные прогнозируются кратковременные дожди и грозы с понижением температуры.