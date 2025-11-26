Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.8 комментариев
Россияне задержаны во Франции по делу о сговоре с иностранным государством
Parisien: Франция задержала россиян по делу о сговоре с иностранным государством
Французские спецслужбы задержали членов организации SOS Donbass по подозрению в «сговоре с иностранным государством», среди задержанных есть россияне, сообщает Parisien.
По данным Parisien, гражданка России Анна Н. и француз Венсан П. были задержаны 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции, передает РИА «Новости».
По информации издания, обоим предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством», «осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства», и «заговоре с целью совершения преступления».
Французские власти считают, что задержанные работали под видом гуманитарной деятельности на российские спецслужбы. Со стороны задержанных все подозрения отвергнуты, они не признали свою причастность к шпионажу, уточняет издание со ссылкой на прокуратуру.
Анна Новикова, гражданка России, известна как внештатный стрингер РИА «Новости» во Франции, сообщило агентство.
Кроме того, задержан третий подозреваемый, россиянин Вячеслав П., который также находится под стражей. Позднее СМИ сообщили о задержании еще одного члена SOS Donbass, французского гражданина Бернара Ф., которому предъявили обвинение и отпустили под судебный надзор с запретом на работу, связанную с Россией, в рамках общественных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре полиция Франции задержала четверых художников за создание граффити с изображением истребителей Mirage в виде гробов.