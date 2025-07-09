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    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. Необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

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    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    9 июля 2025, 23:25 • Новости дня

    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США

    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский баскетболист Даниил Касаткин в июне после прибытия в аэропорт Парижа был задержан по запросу США, которые подозревают его в причастности к киберпреступлениям, сообщает Agence France-Presse.

    Баскетболист был задержан 23 июня в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда прилетел во Францию вместе с невестой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    США выдали ордер на арест, подозревая Касаткина в сговоре с целью компьютерного мошенничества и участии в хакерской группировке, атаковавшей около 900 организаций в 2020–2022 годах, в том числе два федеральных учреждения США. «Правосудие США обвиняет Даниила Касаткина в том, что он вел переговоры о выкупах в рамках этой сети», – говорится в сообщении..

    На слушаниях в Париже суд постановил оставить Касаткина под стражей до решения вопроса об экстрадиции. Баскетболист обвинения отвергает, утверждая, что не имел отношения к хакерской деятельности.

    Его адвокат Фредерик Бело заявил, что Касаткин приобрел подержанный компьютер, который ранее могли использовать злоумышленники, и просил об освобождении спортсмена под залог, однако суд отклонил эту просьбу.

    Адвокат также отметил, что пребывание под стражей негативно сказывается на физическом состоянии спортсмена, что уже привело к снижению веса с 95 до 89 кг. Вопрос о возможной экстрадиции в США пока остается открытым, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года во Франции задержали сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова по обвинению в администрировании платформы для незаконных транзакций.

    В конце июня власти Польши выдали бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева американским властям, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Экстрадиция Васильева произошла по делу, по которому ранее проходил Александр Винник, освобожденный при обмене заключенными между США и Россией.

    В мае россиянин Серажудин Актулаев был задержан на Кипре по запросу США.

    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

    Комментарии (51)
    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    8 июля 2025, 16:17 • Новости дня
    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга, отказавшись подать руку

    Первая леди Франции вновь публично унизила супруга
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Супруга французского президента Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии.

    На кадрах трансляции телеканала France 24 видно, как президент Франции Эммануэль Макрон первым спускается по трапу, после чего протягивает руку супруге для поддержки. Брижит Макрон, одетая в белое платье и на высоких каблуках, проигнорировала этот жест и начала спускаться, опираясь на поручень, передает РИА «Новости».

    Макрон убрал руку и повернулся навстречу принцу Уильяму и принцессе Кейт Мидлтон, которые встречали французскую делегацию.

    В мае СМИ уже обсуждали отношения Макрона и его супруги во время их визита во Вьетнам. Тогда камеры зафиксировали, как Брижит Макрон толкнула президента рукой в подбородок, что вызвало волну обсуждений. Елисейский дворец сначала отрицал подлинность этих кадров, однако позже источник из окружения президента подтвердил, что это была «семейная ссора». Сам Макрон позднее объяснил, что супруги просто дурачились.

    Визит французского президента в Британию продлится три дня. По прибытии Макрон с супругой отправились в Виндзорский замок, где их встретили Карл III и королева Камила.

    Во вторник Макрон планирует выступить с речью в британском парламенте. В четверг запланирован саммит между Макроном и премьер-министром Киром Стармером, на котором обсудят вопросы иммиграции и обороны.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с деталями произошедшего между французским лидером Эммануэлем Макроном и его супругой, но посоветовал ему «держать дверь закрытой». Также Трамп просил журналистку Оуэнс прекратить расследование о жене Макрона.

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    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    Глава МИД Франции собрался санкциями заставить Россию «сложить оружие»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

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    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    8 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией

    Генпрокуратура объявила Йельский университет нежелательной организацией в РФ

    Йельский университет объявлен в России нежелательной организацией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские правоохранительные органы признали нежелательной организацией американский Йельский университет из-за деятельности, направленной на подрыв экономики и территориальной целостности РФ.

    Деятельность иностранной организации Yale University (США) является нежелательной на территории России, передает Генеральная прокуратура. В заявлении говорится, что работа университета направлена на нарушение территориальной целостности, международную блокаду и подрыв экономических основ России, а также дестабилизацию внутренней ситуации.

    На факультете международных отношений Йеля реализуется стипендиальная программа, которая, по данным прокуратуры, на практике является подготовкой оппозиционных лидеров, в том числе из России.

    В числе российских выпускников программы названы руководители и активисты признанной экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» (НКО, признанная иноагентом, экстремистская организация, запрещенная в России), которые, как сообщается, использовали приобретенные знания для эскалации протестов в России. В интернете распространяются призывы к усилению санкций против России и конфискации российских активов за рубежом, а также к их использованию для финансирования ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генпрокуратура признала нежелательными две бельгийские организации, японскую ассоциацию и запретила деятельность Comunita dei Russi Liberi in Italia в России.

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    8 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена

    Сенаторы: Трамп может быстро завершить конфликт на Украине, прекратив вооружать Киев

    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря об ударах ВС России по целям на территории Украины, не упоминает, что в результате украинских атак погибают российские мирные жители. В некотором смысле нынешний президент США начинает походить на своего предшественника, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее стало известно, что Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение.

    «Если бы Дональд Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.

    В некотором смысле можно провести параллели между нынешний американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает собеседник. «Впрочем, что бы ни говорил глава Белого дома, наши задачи в рамках спецоперации определены. Мы продолжим делать свое дело».

    Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он указал, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяют тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов. Руководство страны так и не отказалось от планов вести боевые действия на территории Украины руками украинцев», – добавил собеседник.

    Глава Белого дома маневрирует в вопросе передачи оружия Киеву. «Заявление о возобновление поставок в некотором смысле логично. Здесь речь идет о серьезных деньгах, а Трамп – известный бизнесмен», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружия. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Как сообщает Axios, Трамп пообещал Киеву «немедленно отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Источники портала говорят, что накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту США, что Германия готова купить у Штатов батареи Patriot и отправить их на Украину. Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать украинской стороне одну из своих батарей Patriot, при этом расходы на покупку разделят США и европейские союзники.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу. Он таже процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

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    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

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    8 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская администрация анонсировала введение новых импортных пошлин для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%.

    О планах Вашингтона сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

    Глава Белого дома уточнил: «Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это».

    Под пошлины подпадут импортные товары, поступающие из стран, входящих в объединение БРИКС.

    Ранее во вторник Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа, в этот же день президент Штатов пригрозил пошлинами после слов президента России Владимира Путина о превосходстве БРИКС.

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    7 июля 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС

    Политолог Бордачев: Тарифные угрозы Трампа в адрес БРИКС – приглашение к переговорам

    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ REUTERS/Ken Cedeno

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая президенту США форма приглашения к переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Трамп обвинил БРИКС в антиамериканской политике.

    «Цель работы БРИКС не в том, чтобы противодействовать кому-либо в целом и Вашингтону в частности. В то же время решения организации могут восприниматься как носящие антиамериканский характер. Действия объединения в некотором смысле мешают Штатам извлекать ренту из происходящих в мире процессов», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его словам, покупку любого не американского товара или оплату картой, не привязанной к платежной системе США, глава Белого дома Дональд Трамп может трактовать, как действие, направленное против интересов его страны.

    «При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», – уточнил аналитик.

    «Кроме того, у США и Китая – одного из лидеров БРИКС – потенциал компромиссов близок к исчерпанию. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Поэтому Трамп подошел к вопросу с несколько другой стороны – как игрок, просчитывающий ходы наперед, но всегда готовый к импровизации», – резюмировал собеседник.

    В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%». «Исключений из этой политики не будет», – написал глава Белого дома.

    Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, отметил в свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов», – цитируют Пескова «Известия».

    Днем ранее президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС заявил о необходимости дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах между странами – членами организации.

    «Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – сказал он.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил о проработке в БРИКС независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, трансграничной платежной инициативы, создании перестраховочных мощностей и повышении эффективности особых экономических зон.

    По словам дипломата, сейчас в организации совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут стопроцентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Также глава Белого дома заявил, что организация, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, была создана для «плохой» цели, не уточнив, для какой именно.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

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    9 июля 2025, 16:35 • Новости дня
    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине

    Эксперт Никулин: Заявление ЦРУ по химоружию на Украине выглядит смехотворно

    Эксперт: Есть все основания считать сфабрикованными заявления ЦРУ по химоружию на Украине
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть все основания полагать, что обвинения украинских властей в использовании химоружия и представленные ЦРУ якобы доказательства против России сфабрикованы. Однако нельзя исключать, что Дональд Трамп использует эти данные как повод для новых санкций или иных ограничений против Москвы, заявил газете «ВЗГЛЯД» микробиолог Игорь Никулин. Ранее глава ЦРУ заявил о наличии у ведомства доказательств применения химического оружия на Украине.

    «Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», – отметил Игорь Никулин, микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генсека ООН.

    На этом фоне он напомнил зафиксированные Минобороны случаи поставок на Украину вагонами из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Но в Вашингтоне предпочитают эти сведения игнорировать. «США, как и другие западные страны, продолжают демонстрировать двойные стандарты и, что называется, валить с больной головы на здоровую», – посетовал собеседник.

    Уже сейчас есть все основания считать обвинения со стороны украинских властей и якобы доказательства ЦРУ против Москвы сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона – пресловутые «Белые каски». Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО. Работа завершилась в 2017 году», – напомнил эксперт.

    «А Штаты долго уклонялись от выполнения своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», – добавил Никулин. Сообщения о завершении процесса ликвидации задекларированных арсеналов в СМИ появились летом 2023 года. При этом, как указал аналитик, американская сторона не допустила наблюдателей. Поэтому судить о достоверности информации не приходится.

    «Отто фон Бисмарку приписывают такую фразу: «с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть». Дональд Трамп же разыгрывает плохой спектакль, где примеряет роль то плохого, то хорошего полицейского. Это, может быть, нормально в бизнесе, но не в международных делах. Не исключено, что глава Белого дома использует данные о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений. Но такой шаг будет крайне неблагоразумным с его стороны», – заключил Никулин.

    Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что готов представить президенту США Дональду Трампу доказательства использования химического оружия на Украине. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров в Белом доме.

    Присутствовавшая на встрече журналистка упомянула, что Украина обратилась в международный суд с требованием «привлечь» Россию к ответственности за якобы использование токсичных химикатов в боевых действиях. Она поинтересовалась, известно ли Трампу что-то об этом. Американский лидер переадресовал вопрос Рэтклиффу.

    «Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», – ответил он, добавил, что не может раскрыть на заседании те разведывательные данные, но готов представить Трампу в частном порядке.

    Ранее в июле министерство обороны Нидерландов и Служба военной разведки и безопасности обвинили Россию в якобы применении химического оружия на Украине, в частности хлорпикрина. Москва отвергла обвинения.

    «Естественно, предоставлением неопровержимых доказательств наши оппоненты не озабочиваются. Действуют по незамысловатой, но, на их взгляд, эффективной схеме – провокации «под чужим флагом»; вбросы <…> Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой – «по сведениям наших спецслужб», а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», – заявили в постоянном представительстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    До этого 26 июня ОЗХО в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрила в образцах, якобы собранных в зоне боевых действий на Украине.

    Из документа следует, что киевские власти пригласили специалистов ОЗХО для оценки инцидента, который, как утверждается, произошел в феврале 2025 года в Днепропетровской области. При этом в распоряжение экспертов были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной: части гранат, элементы дрона, почва и растительность, найденные рядом с окопами.

    Согласно выводам экспертов, все представленные образцы якобы содержали следы CS – газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях. Москва обратила внимание на то, что доклады ОЗХО по Украине не имеют под собой реальной основы и вводят представителей мирового сообщества в заблуждение.

    При этом технический секретариат организации полностью игнорирует российские данные о нарушениях КЗХО. «За все время он ни разу не обратился к нам за дополнительными разъяснениями и уточнениями в отношении официально переданных нами материалов на сей счет», – подчеркнули в постпредстве России.

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    8 июля 2025, 00:27 • Новости дня
    Доля проживающих за чертой бедности французов достигла максимума за 30 лет
    Доля проживающих за чертой бедности французов достигла максимума за 30 лет
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В 2023 году количество французов за чертой бедности выросло почти на 650 тыс. человек, достигнув 9,8 миллиона граждан.

    Доля населения Франции, живущего за чертой бедности, достигла 15,4% в 2023 году, передает Национальный институт статистики Франции (Insee).

    «Показатель сильно вырос по сравнению с 2022 годом <...> и достиг самого высокого показателя с 1996 года, когда начали вести эту статистику», – приводит РИА «Новости» выдержку из отчета института.

    За чертой бедности оказались 9,8 миллиона французов, а порог бедности был установлен на уровне 1288 евро в месяц на человека, что составляет 60% от медианного дохода.

    Рост числа бедных по сравнению с 2022 годом составил почти 650 тысяч человек. Особенно заметно увеличение бедности среди неполных семей: 34,3% таких домохозяйств оказались за чертой бедности в 2023 году.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, доля голодающих взрослых американцев заметно растет, свидетельствуют свежие данные Morning Consult, при этом уровень продовольственной нестабильности среди американских взрослых достиг 15,6%, что почти вдвое выше показателя 2021 года.

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    8 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»

    Американист Дудаков: Трамп разрешит отправить Украине ракеты в рамках траншей времен Байдена

    Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»
    @ U.S. Air Force/Chustine Minoda/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если решение передать Украине «оборонительное» вооружение все же будет согласовано внутри администрации Трампа, то речь, вероятно, пойдет о поставке примерно десятка ракет для систем Patriot. Это никак не повлияет на ситуацию на фронте, поскольку объемы траншей для ВСУ продолжат планомерно уменьшаться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Внутри администрации США обострилась серьезная борьба между украинскими и израильскими лоббистами. Первые выступают за возобновление поставок вооружений Киеву. Среди них, например, Кит Келлог. При этом то же самое оружие, включая дефицитные ракеты для систем ПВО, хотел бы получить Израиль. И эту идею продвигает вторая группа», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, после заявления Трампа преждевременно говорить о том, что Вашингтон сделал выбор в пользу украинского лобби. «Далеко не факт, что озвученное президентом указание передать ВСУ "оборонительное" вооружение будет оставаться в силе долгое время, учитывая, что в Белом доме проходят переговоры американского лидера с Биньямином Нетаньяху», – уточнил эксперт.

    Если же решение Трампа все же будет согласовано внутри администрации, то речь, вероятно, пойдет о поставке Украине примерно десятка ракет для систем Patriot, считает политолог. «Они будут реализованы в рамках траншей времен Джо Байдена. Это не поменяет для украинской стороны ситуацию существенным образом, поскольку объемы поставок продолжат планомерно уменьшаться», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружие. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США. Он отмечал, что России стоит учитывать непредсказуемость Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку Украины.

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    7 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на угрозы Трампа касательно пошлин для БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин против стран, поддерживающих БРИКС, не остались без внимания в Кремле.

    В Кремле ознакомились с высказываниями Трампа о вероятном введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин против стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам: «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа». Песков отметил, что заявления Трампа не остались незамеченными, но подробностей реакции или последующих дипломатических шагов Кремль не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100-процентных пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

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    9 июля 2025, 10:38 • Новости дня
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    Сенатор Грэм заявил о поддержке Трампом новых санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сенате США заявили о готовности вынести на рассмотрение законопроект с новыми санкциями против России после одобрения инициативы Дональдом Трампом, пишет газета Politico.

    Как сообщает Politico, сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Грэм отметил: «Мы двигаемся вперед. Трамп сказал мне, что пришло время двигаться, поэтому мы это и делаем». Он подчеркнул, что уверен в готовности президента к активным действиям по этому вопросу.

    Сенаторы-республиканцы, включая лидера большинства Джона Тьюна, намерены объявить о графике рассмотрения законопроекта на этой неделе. Рассмотрение документа на пленуме, по прогнозам, может состояться уже в июле. Причиной ускорения процесса стали публичные заявления Трампа о недовольстве позицией Владимира Путина по переговорам с Украиной.

    В обновленной версии законопроекта, подготовленной Грэмом и демократом Ричардом Блументалем, расширяются президентские полномочия по отсрочке санкций. Теперь президент сможет дважды предоставить отсрочку по 180 дней при покупке российской нефти или урана другими странами. Второе продление будет требовать голосования Конгресса.

    В Белом доме не стали официально комментировать заявление Грэма, но сослались на высказывания Трампа, сделанные ранее во вторник. Сенатор Тьюн сообщил, что согласование деталей с администрацией и Палатой представителей продолжается, и обещал раскрыть подробности позже на неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила, что сенатор Линдси Грэм имеет значительное влияние на Дональда Трампа. The Washington Post раскрыла, что законопроект Грэма о санкциях против России носит ярко выраженный антиамериканский характер. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске потери диалога между Москвой и Вашингтоном в случае введения новых ограничительных мер.

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