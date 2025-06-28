Польша экстрадировала в США бывшего главу криптобиржи Wex Васильева

Tекст: Ирма Каплан

По словам адвоката Васильева Александра Суржина, экстрадиция осуществлена по делу, по которому ранее проходил Александр Винник. Министр юстиции Польши подписал разрешение на выдачу россиянина, передает ТАСС.

«Мой подзащитный россиянин Дмитрий Васильев был выдан США польскими властями в рамках расследования американскими правоохранительными органами уголовного дела, по которому ранее проходил Александр Винник», сказал – Суржин.

Адвокат уточнил, что в США его подзащитному инкриминируют мошенничество и отмывание денег, за что максимальное наказание составляет до 25 лет тюремного заключения. В Польше права Васильева были нарушены, несмотря на его согласие на экстрадицию, поэтому защита намерена добиваться признания этих нарушений в Европейском суде по правам человека.

Васильева уже задерживали на территории Польши и Италии, однако ранее он был выслан в Казахстан и освобожден из-под ареста в Италии из-за ошибок в документах. Его задержания связаны с исчезновением почти 500 млн долларов со счетов биржи Wex, значительная часть которых принадлежала европейским инвесторам.

Криптобиржа Wex открылась в сентябре 2017 года. Компания имела информацию о клиентах прекратившей ранее криптобиржи BTC. Ее основателя Александра Винника по запросу США задержали по обвинению в отмывании денежных средств через созданную им биржу. 13 февраля 2025 года он вернулся в Россию в результате договоренности двух стран. Вашингтон обвинял россиянина в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e и добился его экстрадиции в августе 2022 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, суд в Сан-Франциско постановил закрыть дело против россиянина Александра Винника, он больше не числится в розыске МВД России из-за отсутствия претензий к нему правоохранительных органов.

При этом в начале июня сообщалось, что бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев, задержанный в Варшаве, может быть экстрадирован в США.