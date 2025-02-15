  • Новость часаСпецпосланник США заявил об укреплении доверия между Москвой и Вашингтоном
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    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Молекула-семья против атома-индивида

    Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    20 комментариев
    15 февраля 2025, 06:39 • Новости дня

    Дело против Винника закрыли в США

    Суд в Сан-Франциско закрыл дело против россиянина Винника

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Сан-Франциско постановил закрыть дело против россиянина Александра Винника, следует из соответствующего решения суда.

    Дело и «ходатайство о засекречивании» предписано «рассекретить и опубликовать». Данный шаг предпринят «по ходатайству Соединенных Штатов и при наличии уважительной причины», передает РИА «Новости».

    Фредерик Бело, французский адвокат Винника, также сообщал, что россиянин больше не фигурирует в списке заключенных в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Винник был задержан в Греции в 2017 году и впоследствии экстрадирован в США. Его обвинили в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют. В США Винник заключил сделку о признании вины. Он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и США. Российская сторона освободила Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков.

    14 февраля 2025, 09:09 • Новости дня
    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вице-президент США Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует

    Вэнс: Сделка по Украине многих шокирует
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

    Вэнс выразил мнение, что переговоры по Украине могут привести к заключению неожиданной для многих сделки, передает ТАСС.

    «Из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», – заявил он.

    Вице-президент США также подчеркнул, что Белый дом открыт для переговоров и не привязан к предвзятым мнениям.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа лидеров России и США может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.

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    14 февраля 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности

    Политолог Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности в мировой политике

    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Диалог главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой по российско-украинскому конфликту разбивает иллюзии Европы о самостоятельности, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц возмутился политикой США в отношении Украины.

    «Шольц борется за свой пост, который, судя по всему, уже потерян, и перешел к Фридриху Мерцу. По опросам за действующего канцлера готовы голосовать лишь 16% избирателей, а за кандидата от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – в два раза больше», – объяснил немецкий политолог Александр Рар.

    «В такой ситуации Шольц попытается использовать тему безопасности, в том числе в своем выступлении на Мюнхенской конференции. Ему надо показать себя заботливым канцлером, обеспечивающий покой и стабильность своей стране», – отметил собеседник.

    «Поскольку для него российская «агрессия» – главный вызов и угроза мирной жизни в Германии, он в ужасе от действий Трампа, который не советуется с европейцами при решении вопросов, связанных с Украиной. Шольц рассматривает идеи США по дипломатическому урегулированию конфликта, как взрывоопасный для Германии и Европы», – заметил он.

    «План Вашингтона ведет к ослаблению НАТО и Украины, которая рассматривается в ЕС как буфер против России. Кроме того, Трамп лишает европейские страны дееспособности. В этой связи Шольц вспомнил Ялтинскую конференцию 1945 года, когда гитлеровскую Германию и всю Европу поделили между собой Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт», – продолжил аналитик.

    «Канцлер ФРГ был уверен, что с того момента прошло много лет, и Европа нашла в себе силы стать самостоятельным игроком в мировой политике. Сейчас же, с его точки зрения, Трамп лишает европейцев этой иллюзии», – резюмировал эксперт.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность политикой Белого дома по конфликту на Украине. «Мы должны понимать, что действия и заявления США значат для Украины, Европы и мира. Бездействие поставило бы под угрозу безопасность нашей страны и всего континента», – указал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Политик согласился с желанием американского лидера Дональда Трампа как можно быстрее завершить войну, но отметил, что «победа России поставит под угрозу мир и стабильность в Европе далеко за пределами Украины».

    «Мы никогда не поддержим навязанный извне мир. Мы не примем никакого решения, которое приведет к разрыву между европейской и американской безопасностью. Это пойдет на пользу только одному человеку: Путину», – заключил канцлер.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему формулой мира для России и США станет экономический раздел Украины.

    Коментарии (5)
    14 февраля 2025, 22:05 • Видео
    Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

    Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

    Коментарии (0)
    14 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    Хегсет: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет осудил критику стратегии США по переговорам с Россией касательно конфликта на Украине и предостерег Европу от попыток сделать Америку ответственной за ее оборону.

    Хегсет заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что США не позволят Европе превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка» (turn Uncle Sam into Uncle Sucker) и стать «простаком» для Америки в вопросах обороны, подчеркнув, что Европа должна нести основную ответственность за защиту своего континента, сообщает Reuters.

    Ранее Хегсет, назначенный главой Пентагона 24 января, вызвал волну критики в Европе, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не рассматривается администрацией американсклого президента как решение для конфликта.

    Европейские критики полагают, что эти заявления ослабляют позиции США в переговорах с Россией, предоставляя преимущество президенту РФ Владимиру Путину.

    Хегсет пояснил свои слова, подчеркнув, что они отражают реальное положение на поле боя. Впрочем, он оставил возможность для американских уступок в ходе переговоров, включая поставки Украине и численность войск в Европе, отметив, что обсуждение будущего финансирования возможно.

    Президенты России и США провели переговоры, после чего американские чиновники получили указание начать переговоры о завершении конфликта. Это вызвало обеспокоенность как в Киеве, так и среди европейских союзников в НАТО, которые опасаются, что Белый дом может заключить соглашение без их участия.

    Европейские чиновники выразили опасения по поводу односторонних действий США, заявив, что любое соглашение невозможно реализовать без участия Европы и Украины. «Любая быстрая сделка – грязная сделка», – заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о необходимости для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Новый глава Пентагона также подчеркнул, что стратегические цели НАТО включают предотвращение конфликта великих держав в Европе и сдерживание агрессии, как ядерной, так и неядерной. Говоря о переговорах по Украине он подчеркнул, что речь идет не о «предательстве», а о признании необходимости мира.

    Коментарии (7)
    14 февраля 2025, 10:45 • Новости дня
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине
    @ Arne Immanuel Bansch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские лидеры выступили против мирного плана Вашингтона по Украине, который предполагает уступки президенту Владимиру Путину, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение ее из переговоров.

    Европейские лидеры начали выражать недовольство мирным планом Белого дома, касающимся Украины, в который входят уступки России, включая отказ от членства Украины в НАТО и исключение Киева из переговорного процесса, передает Politico.

    Евросоюз и Великобритания осудили эти предложения, назвав их «умиротворением», которое, по их мнению, никогда не срабатывало.

    «Любая сделка за нашими спинами не будет работать. Нужны европейцы, нужна Украина», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что европейская поддержка продолжится, даже если Украина будет исключена из переговоров.

    Британский парламентарий Дэвид Рид также отметил, что «умиротворение не работает» и что война должна закончиться на условиях Украины.

    Великобритания поддержала позицию, согласно которой Украина должна оставаться на пути к членству в НАТО. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что «переговоры не могут вестись без участия Украины».

    В то же время Венгрия в лице Виктора Орбана раскритиковала позицию Брюсселя, назвав поддержку Украины «неприемлемой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в Брюсселе, что «любая быстрая сделка (по Украине) – грязная сделка». Она также писала в X (бывший Twitter, заблокирован в России), что в любых переговорах Европа должна играть центральную роль.

    Между тем политолог Александр Рар заявил, что президент Соединенных Штатов не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас, что может привести к серьезному конфликту между Вашингтоном и Брюсселем по украинскому вопросу.

    Коментарии (18)
    14 февраля 2025, 08:23 • Новости дня
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    После освобождения из США Александр Винник вернулся в Москву. Он заявил, что не считает себя исторической личностью, несмотря на внимание к его фигуре.

    Винник, известный по делу о мошенничестве с криптовалютой, вернулся в Москву после освобождения из США, передает ТАСС.

    На видео агентства,Винник ответил на вопрос о том, считает ли он себя исторической личностью.

    «Нет», – лаконично ответил он.

    Тем временем американец Марк Фогел был замечен во время своей подготовки к вылету из Москвы в Соединенные Штаты,

    В момент перед отъездом, находясь в автобусе, Фогел выразил надежду, что его везут в аэропорт, где он сможет отправиться домой.

    В Госдуме заявили о победе дипломатии после возвращения Винника в Россию. Винник выразил благодарность за свое возвращение российскому президенту Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, а также дипломатам и спецслужбам.

    Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку. США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе.

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    14 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине

    Reuters: Уиткофф будет отвечать за диалог с Россией, а Келлог – за Европу и Украину

    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будет ответственным за переговоры с Россией, в то время как спецпосланник по Украине Кит Келлог сосредоточится на взаимодействии с украинскими и европейскими коллегами.

    Как сообщает Reuters, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф примет участие в переговорах по Украине, он будет отвечать за диалог с Россией. Эта информация была получена из заявления заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула, передает РИА «Новости».

    Коул отметил, что его коллега Кит Келлог будет сосредоточен на переговорах с украинскими и европейскими сторонами. Он также подчеркнул, что участие Уиткоффа в процессах связано с его обширным опытом в дипломатических переговорах и глубоким пониманием специфики региона.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встречи с представителями России на полях Мюнхенской конференции по безопасности не запланированы.

    В среду американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

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    14 февраля 2025, 12:24 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины

    Политолог Ткаченко: Аналогия с непризнанием США Прибалтики в составе СССР неприменима к Донбассу и Крыму

    Эксперт раскритиковал слова Келлога о необязательности признания территориальных потерь Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заключение соглашения о потере территорий Украиной по аналогии с декларацией Самнера Уэллеса по Прибалтике выглядит сомнительно. Нынешняя ситуация отличается от того, что было в 1940 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее спецпосланник США Кит Келлог заявил, что Западу необязательно официально признавать утраченные Киевом территории.

    «Декларация Самнера Уэллеса, на которую ссылается Кит Келлог, – продукт предвоенной эпохи», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что Москва и Берлин в 1939 году подписали соглашение о разделе сфер влияния, а в 1940-м году были введены советский войска в страны Балтии. «Штаты никак не могли, да и не хотели влиять на ситуацию в регионе», – пояснил собеседник.

    «Кроме того, в Вашингтоне понимали, что СССР станет их союзником в борьбе с гитлеровской Германией, – добавил политолог. – Поэтому Штаты приняли тот факт, что Советский Союз контролирует три государства Балтии, но при этом не признают это юридически».

    Как уточнил Ткаченко, Америка придерживалась этого курса вплоть до распада СССР. «Так, у американских дипломатов была инструкция не посещать Латвию, Литву и Эстонию, поскольку в ином случае это бы воспринималось как знак признания республик частью СССР», – указал эксперт.

    По его мнению, в заявлении спецпосланника Дональда Трампа «больше дипломатического символизма, чем реальной политики». Собеседник не исключает, что таким образом Соединенные Штаты дают понять Западу и Киеву: Украина в какой-то момент якобы сможет восстановить контроль над утерянными территориями.

    «Однако важно учитывать, что историческая ситуация совершенно иная, и аналогия, на мой взгляд, притянута за уши», – считает Ткаченко. Он объясняет: Донбасс и Новороссия – в отличие от Прибалтики – никогда не были суверенными государствами. «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате народного референдума, а не какого-то соглашения о разделе сфер влияния», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, возникает вопрос, зачем Москве заключать соглашение в условиях, когда одна из сторон заявляет, что не будет его признавать?», – задается риторическим вопросом политолог. Российские власти внимательно изучат предложения Вашингтона, говорит он, добавляя при этом, что ориентироваться все же стоит на заявленные сделанные президентом США.

    «Тем не менее заявление спецпосланника свидетельствует о простой истине. Штаты преследуют личные интересы, и в Америке остается очень много людей, которые считают ослабление России стратегической целью. По их версии, чем быстрее они добьются своего, тем быстрее мы станем союзником Вашингтона в борьбе с Китаем», – заключил Ткаченко.

    Ранее спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование украинского конфликта может включать «соглашение о потенциальной потере территорий» Киевом. При этом он отметил, что Западу признавать этот документ будет не обязательно.

    В качестве примера Келлог привел декларацию, подписанную бывшим госсекретарем США Самнером Уэллесом в июле 1940 года, после ввода советских войск в страны Прибалтики. «Мы никогда не считали, что Советскому Союзу принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», – заявил спецпосланник Трампа.

    Он подчеркнул, что вопрос принадлежности территорий будет долгосрочным. Однако эта тема служит частью переговоров. Таким образом он согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который ранее назвал нереалистичной возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.

    Напомним, Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что договорился с ним «немедленно» начать переговоры по Украине. В то же время Путин упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа двух лидеров может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами. Вместе с тем Брюссель и Киев оказались напуганы развитием диалога Москвы и Вашингтона.

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    14 февраля 2025, 17:33 • Новости дня
    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США Вэнс: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы
    @ Shawn Thew /CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    На Мюнхенской конференции безопасности Вэнс сделал заявление о том, что главные угрозы для Европы кроются внутри нее самой, а не извне, передает РИА «Новости». Он выразил мнение, что Россия и Китай не являются основными противниками Европы, в то время как внутренние проблемы, такие как отступление от ключевых ценностей, представляют реальную опасность.

    Он особенно отметил проблемы с отменой итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Вэнс призвал европейских политиков учитывать мнение своих избирателей и не игнорировать их. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Вэнс также подверг критике организаторов Мюнхенской конференции за исключение из мероприятия крайних правых и левых партий.

    Он подчеркнул, что проблема массовой миграции, с которой сталкивается Европа, возникла в результате определенных политических решений.

    Ранее Вэнс сообщил агентству Reuters о планах обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что новая администрация США рассматривает сдерживание Китая как ключевой приоритет в оборонной стратегии.

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    15 февраля 2025, 04:28 • Новости дня
    Спецпосланник США заявил об укреплении доверия между Москвой и Вашингтоном

    Спецпосланник президента США Уиткофф заявил об укреплении доверия между российскими и американскими властями

    Спецпосланник США заявил об укреплении доверия между Москвой и Вашингтоном
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение россиянина Александра Винника и американца Марка Фогеля в рамках обмена заключенными привело к укреплению доверия между руководством России и США, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    «Я думаю, это привело к укреплению доверия», – приводит слова Уиткоффа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил наличие «очень хорошего неофициального канала связи», который оказался «надежным и чрезвычайно полезным» в этом процессе. Уиткофф также предположил, что данный обмен может принести значительные «дивиденды» в будущем. Он подчеркнул потенциал такого взаимодействия в контексте урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. Уиткофф по указанию президента вывез американца на родину. США освободили Александра Винника, которого в США обвиняли в якобы отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e.


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    14 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент

    Tекст: Александра Юдина

    Встречу Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене перенесли в последний момент после передачи американцам доработок к проекту соглашения о полезных ископаемых, пишет украинское издание «Европейская правда».

    Стало известно о переносе встречи Владимира Зеленского и вице-президента США в Мюнхене, решение было принято в последний момент, когда журналистов уже начали запускать в зал для переговоров, передает ТАСС.

    Причиной переноса стало то, что непосредственно перед встречей Украина передала США проект соглашения о полезных ископаемых, привезенный в Киев американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    В документе присутствовали доработки украинской стороны, о которых американские представители не были осведомлены.

    Представители Соединенных Штатов запросили время для изучения внесенных изменений. Это и привело к переносу переговоров, которые должны были состояться в рамках Мюнхенской конференции.

    Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуть вложенные в Украину средства через партнерство по минеральным ресурсам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля Белого дома, и разбиралась, как Киев дал США повод для смены власти на Украине.

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    14 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле потребовали разъяснений по угрозам США отправить военных на Украину

    Песков заявил о необходимости прояснить угрозы США об отправке военных на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость разъяснения новых элементов позиции США, озвученных вице-президентом Джей Ди Вэнсом, касающихся возможного отправления военных на Украину и антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса газете The Wall Street Journal, заявил, что высказанные угрозы об отправке американских военных на Украину и введении антироссийских санкций стали новыми элементами позиции Вашингтона, пишет ТАСС.

    Песков подчеркнул, что эти формулировки ранее не озвучивались, и Россия намерена получить дополнительные разъяснения в ходе предстоящих контактов.

    Песков также сообщил, что для установления контактов между Россией и США потребуется определенное время. Он напомнил, что в ходе недавнего телефонного разговора главы государств поручили своим помощникам наладить контакты, однако на данный момент новостей по этому вопросу нет. Представитель Кремля добавил, что после установления конфигурации контактов будет предоставлена дополнительная информация.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного урегулирования конфликта на Украине, но не исключил введения новых санкций и отправки военных.

    Как сообщалось, Вэнс заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

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    14 февраля 2025, 09:47 • Новости дня
    Вэнс предложил перезагрузить отношения США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного урегулирования конфликта на Украине, но не исключил введения новых санкций и отправки военных, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, возможность отправки американских военных на Украину все еще рассматривается Вашингтоном, если Россия откажется урегулировать конфликт мирным путем, передает ТАСС.

    Вэнс отметил, что США могут применить как экономические, так и военные рычаги давления на Россию.

    Вице-президент добавил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины со стороны США и Запада. По его мнению, этот вопрос, а также проблема границ между Украиной и Россией будут обсуждаться на переговорах. Вэнс подчеркнул важность суверенной независимости Украины.

    WSJ также сообщает, что администрация Белого дома намерена убедить президента России Владимира Путина в выгодности переговоров для России.

    Ранее вице-президент США заявил газете The Wall Street Journal о заключении соглашения по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Вашингтоном, которое «многих шокирует».

    Газета ВЗГЛЯД предположила, что формулой мира станет экономический раздел Украины.

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    14 февраля 2025, 09:03 • Новости дня
    Мирошник заявил о планах Киева сорвать диалог России и США

    Мирошник заявил о планах Киева сорвать диалог России и США терроризмом

    Tекст: Александра Юдина

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник предупредил, что Киев предпринимает попытки сорвать начавшийся диалог лидеров России и США, используя для этого терроризм и давление на гражданское население.

    В своем Telegram-канале он указал, что Киев будет пытаться сорвать стартовавший диалог России и США на высшем уровне, используя различные формы терроризма и давление на гражданское население.

    По словам Мирошника, Киев «истерично реагирует» на диалог президентов России и США.

    Эксперт подчеркнул, что украинские власти предпринимают попытки массированных атак беспилотников на российские регионы.

    Дипломат отметил, что попытки Киева сорвать диалог будут проявляться в различных вариантах, в первую очередь, нарушающих нормы и принципы международного права.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля Белого дома, и разбиралась, как Киев дал США повод для смены власти на Украине.

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    14 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    Захарова: Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию

    Tекст: Александра Юдина

    На Мюнхенской конференции по безопасности не будет представителей России, так как приглашение не поступало, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат сообщила, что представители МИД и других официальных российских структур не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что российские официальные лица уже несколько лет не приглашаются на это мероприятие. Она назвала это политизированным и странным решением.

    Ранее сообщалось, что на Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча представителей России, Украины и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что российская делегация воспользовалась бы американским военным самолетом для поездки в Мюнхен.

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    14 февраля 2025, 08:17 • Новости дня
    Винник поблагодарил Путина и Лаврова за возвращение на родину

    Tекст: Александра Юдина

    Освобожденный в США россиянин Александр Винник выразил благодарность за свое возвращение российскому президенту Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, а также дипломатам и спецслужбам.

    Винник выразил благодарность президенту Путину, Лаврову, дипломатам, спецслужбам и американской администрации, передает ТАСС.

    Он рассказал, что его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу. Он прибыл в московский аэропорт Внуково поздно вечером в четверг.

    Винник описал свое возвращение, отметив, что летел через Польшу, с остановками для дозаправки на восточном побережье США и в Польше. Винник уже находится дома с семьей, хотя детей пока не видел, так как они находятся за городом.

    Ранее Белый дом подтвердил освобождение Винника в обмене заключенными с Россией. В Госдуме заявили о победе дипломатии после возвращения Винника в Россию.

    Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку. США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе. Заключив сделку с американской прокуратурой, Винник признал свою вину по делу о бирже криптовалют BTC-e.

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