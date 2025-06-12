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Польша одобрила экстрадицию экс-главы криптобиржи Wex в США
Польша разрешила экстрадировать в США экс-главу Wex и фигуранта дела Винника
Бывший глава криптобиржи Wex Дмитрий Васильев, задержанный в Варшаве, может быть экстрадирован в США, где ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Польша согласилась выдать Соединенным Штатам экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, передает ТАСС. Васильев был задержан в Варшаве в прошлом году по запросу США в связи с уголовным делом о мошенничестве и отмывании денег, связанным с делом Александра Винника.
Адвокат Александра Суржин сообщил, что министр юстиции Польши подписал разрешение на экстрадицию Васильева. «Польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США моего доверителя Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках расследования американцами уголовного дела, фигурантом которого также являлся Александр Винник», – заявил адвокат.
По словам защитника, экстрадиция Васильева может состояться в ближайшее время. В США ему грозит до 25 лет лишения свободы по двум вменяемым статьям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Сан-Франциско постановил закрыть дело против россиянина Александра Винника. Александр Винник больше не числится в розыске МВД России из-за отсутствия претензий к нему правоохранительных органов.