Польша одобрила экстрадицию экс-главы криптобиржи Wex в США

Польша разрешила экстрадировать в США экс-главу Wex и фигуранта дела Винника

Tекст: Елизавета Шишкова

Польша согласилась выдать Соединенным Штатам экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева, передает ТАСС. Васильев был задержан в Варшаве в прошлом году по запросу США в связи с уголовным делом о мошенничестве и отмывании денег, связанным с делом Александра Винника.

Адвокат Александра Суржин сообщил, что министр юстиции Польши подписал разрешение на экстрадицию Васильева. «Польский министр юстиции подписал разрешение на экстрадицию в США моего доверителя Дмитрия Васильева, который был задержан в Варшаве в прошлом году в рамках расследования американцами уголовного дела, фигурантом которого также являлся Александр Винник», – заявил адвокат.

По словам защитника, экстрадиция Васильева может состояться в ближайшее время. В США ему грозит до 25 лет лишения свободы по двум вменяемым статьям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Сан-Франциско постановил закрыть дело против россиянина Александра Винника. Александр Винник больше не числится в розыске МВД России из-за отсутствия претензий к нему правоохранительных органов.