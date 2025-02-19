С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
МВД прекратило розыск Винника
МВД прекратило розыск Винника из-за отсутствия претензий к нему
Александр Винник, ранее разыскиваемый по обвинению в крупном мошенничестве, больше не числится в розыске МВД России из-за отсутствия претензий к нему правоохранительных органов.
Винник был снят с розыска МВД России после того, как правоохранительные органы решили прекратить его розыск, передает ТАСС. По словам источника, решение связано с отсутствием претензий со стороны правоохранителей к Виннику.
Собеседник агентства отметил: «В настоящее время розыск Винника прекращен».
Это заявление подтвердилось тем, что в базе МВД Винник не числится, при этом ранее он был разыскиваемым по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
Ранее суд в Сан-Франциско постановил закрыть дело против россиянина Александра Винника.
Возвращение Винника на родину после отбывания наказания в США стало радостным событием как для президента Владимира Путина, так и для всей России, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Между тем сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, находясь в американской тюрьме, обучал заключенных русскому языку, рассказала его мать.