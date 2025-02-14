Песков: Путин рад возвращению Винника в Россию

Песков: Путин, как и вся Россия, приветствует возвращение Винника из США

Tекст: Елизавета Шишкова

Винник, который ранее был осужден в Соединенных Штатах, согласно заявлению Пескова, отбывал «ничем не обоснованное наказание», сообщает ТАСС.

Песков отметил, что возвращение россиянина из-за рубежа, особенно при обстоятельствах, которые рассматриваются как несправедливые, всегда является поводом для радости в России. Он провел параллель с тем, как в США было встречено возвращение осужденного в России Марка Фогела, подчеркнув различия в общественном восприятии этих событий.

Также на брифинге у Пескова спросили, планирует ли Владимир Путин связаться с Винником по телефону. Песков ответил, что в данный момент у него нет информации о таких планах президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Винник, освобожденный из США, вернулся в Москву и отметил, что не считает себя исторической личностью.

Винник выразил благодарность за свое возвращение президенту России Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, дипломатам и спецслужбам.

Освобожденный в рамках обмена с США Роман Селезнев заявил, что освобождение Винника из американской тюрьмы стало еще одной победой России и лично президента Владимира Путина.