Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Песков: Путин рад возвращению Винника в Россию
Песков: Путин, как и вся Россия, приветствует возвращение Винника из США
Возвращение Александра Винника на Родину, после отбывания наказания в США, стало радостным событием как для президента Владимира Путина, так и для всей России, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.
Винник, который ранее был осужден в Соединенных Штатах, согласно заявлению Пескова, отбывал «ничем не обоснованное наказание», сообщает ТАСС.
Песков отметил, что возвращение россиянина из-за рубежа, особенно при обстоятельствах, которые рассматриваются как несправедливые, всегда является поводом для радости в России. Он провел параллель с тем, как в США было встречено возвращение осужденного в России Марка Фогела, подчеркнув различия в общественном восприятии этих событий.
Также на брифинге у Пескова спросили, планирует ли Владимир Путин связаться с Винником по телефону. Песков ответил, что в данный момент у него нет информации о таких планах президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Винник, освобожденный из США, вернулся в Москву и отметил, что не считает себя исторической личностью.
Винник выразил благодарность за свое возвращение президенту России Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, дипломатам и спецслужбам.
Освобожденный в рамках обмена с США Роман Селезнев заявил, что освобождение Винника из американской тюрьмы стало еще одной победой России и лично президента Владимира Путина.