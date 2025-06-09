Дуров заявил о непонимании обвинений французских властей

Дуров заявил, что не понимает обвинений французских властей

Tекст: Вера Басилая

Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что ему до сих пор неясна суть обвинений, выдвинутых французскими властями, передает ТАСС.

По его словам, изначально речь шла о якобы неисполнении юридических запросов, однако он заявляет, что это не соответствует действительности, а подобная трактовка «соучастия» крайне натянута.

Сооснователь Telegram отметил, что адвокаты считают такие случаи крайне редкими. Он подчеркнул, что во Франции ранее преследовали небольшие приложения, созданные для преступников, в отличие от Telegram, который обслуживает миллиард пользователей, проходит аудит и отличается прозрачностью.

Дуров пояснил, что французские власти заявляют, будто среди пользователей мессенджера есть лица, совершавшие противоправные действия, а он якобы не предпринял достаточных мер для их предотвращения. Дуров назвал такие претензии абсурдными и сравнил ситуацию с попыткой арестовать президента страны за проступки отдельных граждан.

Он сообщил, что остается во Франции из-за наложенного ограничения на выезд. Дурову разрешено ездить в Дубай по согласованию, однако процесс строго контролируется. Предприниматель недавно вернулся во Францию и собирается вновь отправиться в Дубай на этой неделе.

Напомним, в августе 2023 года Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже по обвинению в соучастии в администрировании платформы с целью совершения незаконных транзакций. Суд Парижа поместил его под судебный контроль, обязал внести залог в 5 млн евро, дважды в неделю являться в полицию и запретил покидать Францию.

Ранее Павел Дуров заявил, что не является чьим-либо активом, потому что он русский. Дуров рассказал о просьбе западноевропейской страны заблокировать румынских консерваторов в Telegram.

Мессенджер Telegram за всю 12-летнюю историю никогда не раскрывал личные сообщения пользователей.

