Дуров: Telegram за 12 лет не слил ни байта личных переписок пользователей

Tекст: Алексей Дегтярев

«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений. В соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного постановления Telegram раскроет только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении уголовных преступлений, а не сами сообщения», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в марте Сенат Франции одобрил законопроект, обязывающий мессенджеры создавать «лазейки» для полиции в зашифрованных чатах. Однако Национальное собрание (парламент) страны отклонило инициативу, которая могла бы сделать Францию первым государством, лишающим граждан права на приватность.

Дуров объяснил, что технически невозможно гарантировать, что доступ через бэкдор останется исключительно у правоохранителей. Такие лазейки могут быть использованы хакерами или иностранными агентами, подвергая риску переписки всех пользователей.

«Закон, направленный на борьбу с наркоторговлей, не остановит преступников. Они просто перейдут в менее популярные мессенджеры, став еще незаметнее», – добавил он.

Основатель подчеркнул, что Telegram скорее покинет рынок, чем внедрит бэкдоры, нарушающие права пользователей.

Ранее Дуров сообщал, что Telegram достиг отметки более 1 млрд активных пользователей в месяц.