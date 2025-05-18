Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.5 комментариев
Дуров рассказал о просьбе западноевропейской страны блокировать румынских консерваторов в Telegram
В преддверии президентских выборов в Румынии Telegram отказался выполнять просьбу западноевропейских властей ограничить политическую активность консерваторов на платформе.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство попросило мессенджер «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, передает РИА «Новости». Дуров уточнил, что категорически отказался выполнять это требование.
В отдельном сообщении Дуров подчеркнул, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Он отметил: «Правительство не может защитить демократию, разрушая демократию. Правительство не может бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами».
По словам Дурова, свобода слова и честные выборы* являются неотъемлемыми ценностями, которых заслуживает румынский народ.
Ранее в пригороде Бухареста двоих кандидатов в президенты, включая лидера партии AUR Джордже Симиона, полиция попросила покинуть избирательный участок из-за запрещенных публичных заявлений.
В Румынии в воскресенье началось голосование во втором туре президентских выборов, избирательные участки будут работать до 21.00 (совпадает с мск).
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента