Дуров рассказал о просьбе западноевропейской страны блокировать румынских консерваторов в Telegram

Tекст: Ольга Иванова

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство попросило мессенджер «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, передает РИА «Новости». Дуров уточнил, что категорически отказался выполнять это требование.

В отдельном сообщении Дуров подчеркнул, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Он отметил: «Правительство не может защитить демократию, разрушая демократию. Правительство не может бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами».

По словам Дурова, свобода слова и честные выборы* являются неотъемлемыми ценностями, которых заслуживает румынский народ.

Ранее в пригороде Бухареста двоих кандидатов в президенты, включая лидера партии AUR Джордже Симиона, полиция попросила покинуть избирательный участок из-за запрещенных публичных заявлений.

В Румынии в воскресенье началось голосование во втором туре президентских выборов, избирательные участки будут работать до 21.00 (совпадает с мск).