Tекст: Дарья Григоренко

Политики Джордже Симион и Кэлин Джорджеску были выведены с избирательного участка полицией. Это случилось после того, как оба политика, уже проголосовав, попытались выступить с заявлениями для прессы. Сотрудники полиции потребовали от них покинуть помещение, сославшись на запрет публичных высказываний в зоне голосования, передает РИА «Новости».

Симион, обращаясь к силовику, заявил: «Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали». Политикам пришлось переместиться из зала для голосования в коридор школы, где и продолжили общение с журналистами.

Уже вне помещения Джорджеску сообщил, что голосовал «за христианскую Румынию» и «за семейные ценности». В стране в это воскресенье проходит второй тур президентских выборов. В первом туре Симион получил 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан – 21%.

В воскресенье издание Politico заявило, что отмена результатов первого тура выборов в Румынии осенью 2024 года якобы едва не привела к перевороту с участием наемников под управлением соратника Кэлина Джеорджеску Хорациу Потры.

Ранее глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион сообщил, что намерен назначить на пост премьер-министра Кэлина Джеорджеску, если выиграет президентские выборы в Румынии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исключение Кэлина Джеорджеску из президентской гонки в Румынии волюнтаристским решением.